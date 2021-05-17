Пахнет аферой! "Роснефть" и азер-Socar будут вместе сливать нефтепродукты в Украину

11:21 18.05.2021 За наценку Баку возьмет риски "Роснефти" на Украине на себя

17 мая 2021



Азербайджанская госкомпания Socar будет продавать нефтепродукты "Роснефти" на Украину, в Прибалтику и страны Восточной Европы. Эксперты отмечают, что это выгодно обеим сторонам. Российская компания минимизирует политические риски сбыта, азербайджанская - расширит свою деятельность в регионе, так как продукция "Роснефти" покрывала 20% украинского рынка дизтоплива и автогаза, и получит дополнительный источник доходов. По такой же схеме могут начать поставки российского газа на Украину, не исключают эксперты.



"Государственная нефтяная компания Азербайджана намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговле. С российской нефтяной компанией „Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки производимых „Роснефтью" нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил официальный представитель Socar Ибрагим Ахмедов, передает РИА Новости. Он добавил, что в настоящее время согласовываются объем и сроки предусмотренных операций.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков полагает, что такая схема поставок удобна "Роснефти" и Socar.



"Наличие посредника снимает сложности политизации торговли на Украине. В итоге всем удобно - „Роснефть" продает свои нефтепродукты на Украине, украинских контрагентов не обвиняют в предательстве из-за сотрудничества с российской компанией, а Socar получает дополнительный бизнес", - говорит эксперт.

Ранее, в марте, эксклюзивный поставщик российского дизтоплива и автогаза швейцарский трейдер Proton Energy Group SA сообщил украинским контрагентам, что с 1 апреля прекращает поставки нефтепродуктов на Украину. "В начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy Group SA и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании. Кроме того, на прошлой неделе мы стали свидетелями событий в отношении сети АЗС Glusco, принадлежащей Glusco Energy SA, и члена Нефтегазовой ассоциации Украины. Ранее, в феврале 2021 года, технологический объем дизельного топлива в трубопроводе, который принадлежит компании, был незаконно арестован украинскими властями", - объяснил трейдер.



Еще раньше Киев начал политические зачистки в стране. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение СНБО о проверке законности передачи в эксплуатацию части нефтепродуктопроводов Самара - Западное направление и Грозный - Армавир - Трудовая, которые проходят через Украину. А Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на объекты и начал их передачу под контроль государственной "Укртранснафты". Нефтепродуктопроводы принадлежат Glusco Energy SA, которую украинские СМИ связывают с лидером партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К нему и людям из окружения ввели санкции, а на прошлой неделе лидеру украинской оппозиции вручили подозрение в государственной измене. Суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест.



В апреле стало известно, что новым трейдером продукции "Роснефти" на Украине станет Coral Energy. Она начала переговоры с украинскими контрагентами, однако поставки российского топлива так и не начались.



"Учитывая азербайджанские корни Coral Energy, не исключено, что рокировка на Socar была произведена на уровне руководства Азербайджана", - пишет украинское Enkorr. По его данным, новый оператор не исключает возможности поставок уже в мае, заявляя о наличии у него квоты в объеме более 100 тысяч тонн дизельного топлива и 12 тысяч тонн сжиженного газа. Однако участникам украинского рынка более вероятным периодом начала поставок представляется июнь. Enkorr пишет, что Socar предложил дизтопливо с отгрузкой из Гомеля с премией $ 30 за тонну.



Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков отмечает, что Socar и "Роснефть" являются конкурентами на рынке нефти, но российской компании взаимодействие с азербайджанской выгодно тем, что с ней можно сотрудничать по разным проектам. "В частности, „Роснефть" ранее продавала нефть для НПЗ Star в Турции. В нем азербайджанская госкомпания является крупнейшим акционером. Сейчас контракт завершен, но „Роснефти" было бы выгодно наращивать поставки на НПЗ. Поэтому украинский рынок - только один из элементов сотрудничества компаний", - считает эксперт.



Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан замечает, что 8 мая президент Азербайджана своим указом изменил существующую форму управления Socar. "Суть этого документа - в условиях низких цен на углеводороды добиться роста доходов и прибыли. А как это возможно? Во-первых, оптимизацией расходов. Во-вторых, увеличить количество проектов за пределами Азербайджана", - Ильхам Шабан говорит, что за годы независимости Азербайджана госнефтекомпания открыла только одно месторождение - "Умид" в 2010 году: "Оно газовое. А при добыче газа расходы больше, чем у нефти, так как одно дело - добывать нефть с глубины 1000−3000 метров, а другое дело - газовые пласты, которые расположены на глубине 6 тыс. метров в морских условиях".



Поэтому, считает глава Центра нефтяных исследований, Socar сосредоточила свое внимание на крупных проектах за пределами Азербайджана. В Турции, например, это сейчас нефтехимический комплекс Petkim, современный нефтеперерабатывающий завод STAR и контейнерные перевалки Petlim



"В чем еще можно расширить бизнес? Это - трейдинг. Socar Trading занимается перепродажей сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. За первые четыре месяца Socar Trading обеспечил весь украинский импорт сырой нефти", - Ильхам Шабан говорит, что у Азербайджана складываются со многими странами нормальные политические отношения и страна хочет получить от них экономические дивиденды.

"Прямая продажа нефтепродуктов „Роснефти" на украинском рынке в условиях натянутых политических отношений между Москвой и Киевом проблематична, а Азербайджан выступает в роли того элемента, который устраивает всех. То же самое было в спорах между Россией и Белоруссией", - Ильхам Шабан говорит, что Socar Trading готовится сейчас к операциям по продаже российских нефтепродуктов и в странах Восточной Европе. "У компании есть хорошо налаженная логистика, нормальная репутация на рынке. И почему не воспользоваться с этим?" - глава Центра нефтяных исследований уточняет, что торговля продукцией третьей стороны - это более 75% портфеля Socar Trading.



Подразделение азербайджанской госкомпании также занимается продажей газа в Грузии и Турции и оптовой торговлей топливом на Украине. Поэтому эксперты не исключают, что поставки российского газа также могут пойти через Socar, если уже не осуществляются.



"С 2015 года украинские компании не покупают российский газ напрямую у „Газпрома", а делают это через европейские фирмы-посредники. И таким посредником может быть и Socar. Россия не будет против, так как при наличии посредника переплачивает покупатель, то есть украинские компании", - говорит Игорь Юшков.

Socar Trading является активным игроком по поставкам газа на Украину из Словакии с 2017 года, говорит Ильхам Шабан. Именно в Словакии украинские трейдеры забирают российский газ, купленный у европейских посредников. Словакия также является одним из пунктов, куда "Газпром" поставляет топливо при его продаже на своей Электронной торговой платформе (ЭТП).



"То есть Socar Trading покупает по спотовым ценам и продает на местном рынке как оптовик", - говорит глава Центра нефтяных исследований. Он считает, что если и на восточной границе Украины наладят рыночную торговлю газом, включая казахский, то и там азербайджанская госкомпания станет активным игроком, но не монополистом.



17 мая 2021 Источник - eadaily.com

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