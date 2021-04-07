"Хачапури нефтью не станет". Как Грузия прожила 30 лет после распада СССР? - Г.Зотов

15:03 18.05.2021 Еженедельник "Аргументы и Факты" № 14.

07/04/2021



/ Георгий Зотов /



Пожилой учитель литературы Константин Шенгелия обсуждает со мной Советский Союз, сидя в одном из немногих работающих кафе в Тбилиси - большинство заведений закрылись, не выдержав "ковидных" ограничений. Нам приносят кофе по-турецки, сваренный как положено - на горячем песке.



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"Генацвале, поздно пить "Боржоми". Как живет Грузия без российских туристов"Грузины считали себя особенными при СССР, - говорит Константин, прихлебывая кофе. - В конце восьмидесятых велись разговоры, как классно мы будем процветать без русских. Лидер движения за независимость Звиад Гамсахурдиа утверждал - одних продаж „Боржоми" хватит, чтобы Грузия жила припеваючи. И люди в это верили! Никто понятия не имел, что электроэнергия, газ и нефть поставляются сюда из России. Все полагали - ресурсы берутся ниоткуда, с неба валятся. А вот следовало подумать! Что у нас есть? Хачапури? Так они в нефть не превратятся".



"Э, генацвале, я извиняюсь! - вступает в нашу беседу мужчина за соседним столиком (в Грузии это нормально). - Как я жил при Советском Союзе! Цветы выращивал, возил на рынок в Ленинград. Деньги не знал куда девать!" "А у меня мандариновый сад был в Сухуми! - присоединяется к воспоминаниям владелец кафе. - Продавал мандарины в Москве - ух я потом в ресторанах гулял!"



Через пять минут на меня уже не обращают внимания: люди с упоением обсуждают свою жизнь во времена Союза. Попросту не верится, что на референдуме 31 марта 1991 года 99,49% грузин проголосовали за независимость своей республики и ее выход из состава СССР.



Площадь Свободы, бывшая площадь Ленина.

Площадь Свободы, бывшая площадь Ленина. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

"Из земли мед потечет"

Раскрыв зонтик (в Тбилиси моросит дождь), я иду по набережной имени Звиада Гамсахурдиа - того самого советского диссидента, утверждавшего, что Грузия расцветет на одном "боржоми". Став первым президентом страны, он был свергнут своими противниками 6 января 1992 года, тщетно пытался вернуться к власти и 31 декабря 1993 года погиб при неясных обстоятельствах. В гражданской войне, а также в боевых действиях на территориях отделившихся от Грузии Южной Осетии и Абхазии были убиты 10 000 человек, еще 300 тысяч стали беженцами.



Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, 1991 г.

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55-летний Важа Чачава приглашает меня в свой скромный домик в городке для "вынужденных переселенцев" на окраине Тбилиси - там разместили людей, которым пришлось бежать из Абхазии после штурма Сухуми формированиями ополченцев. Выставляет угощение - "докторскую" колбасу, вино, покупные пельмени. "Господи, неужели никогда больше не побываю в Сухуми? - чуть не плачет Важа. - У меня там роскошная квартира осталась. Думаю, ее заняли другие люди, конечно. Знаете, я честно скажу - я мечтал о развале Советского Союза, все мы были уверены, что после этого из земли мед потечет. А потом мне пришлось ночью убегать в одних трусах, не захватив даже вещи. Тут я зарабатываю копейки, постоянно в долгах".



$10 000 за визу в Россию

Еще одна болезненная тема - легкая победа России в пятидневной войне с Грузией в августе 2008 года: через трое суток грузинская армия перестала существовать, а российские солдаты без единого выстрела занимали города.



"Я обожаю русскую литературу, культуру, поэзию, - признается писатель Георгий Лорткипанидзе за совместным поглощением хинкали. - И тот конфликт меня шокировал: русские и грузины не должны воевать. По сути, это ведь была братоубийственная война". С тех пор между РФ и Грузией нет дипотношений, для въезда в Россию грузинам требуется виза, и получить ее непросто - посредники просят за услуги от 3 до 10 тысяч (!) долларов. Обсуждать поражение Грузии здесь не любят. "Это политика, - отмахивается инженер Нодар Майсурадзе. - Как можно было думать, что мы сможем вас победить? Идиотизм".



Фото: АиФ/ Георгий Зотов

- Советский Союз распадался во время, которое в Грузии можно назвать "национальной шизофренией", - объясняет писатель Георгий Лорткипанидзе. - Страна сошла с ума. Лишь единицы задавались вопросом - на какие средства мы будем жить? Сейчас ситуация немногим лучше - наши политики ежедневно 12 часов подряд по телевизору объясняют, каким ужасным государством был СССР и какая Россия плохая. Чем больше лет проходит, тем больше меняется представление грузин о советском периоде. Для многих людей старшего возраста это рай. Для молодежи (как ее учат) - кровавая тирания. Должен специально отметить, что Россия ничего не делает для улучшения имиджа своей культуры и истории, воспринимая Грузию как отрезанный ломоть. Моя дочь говорит на русском языке, но тут скорее моя заслуга - поскольку я этого хотел.



Писатель Георгий Лорткипанидзе.

Писатель Георгий Лорткипанидзе. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

"Хотят учить русский"

Это не такой редкий случай. Я общался с несколькими студентами университета Тбилиси - молодые люди свободнее болтали на английском, чем на русском: но язык все же знали. Каждый сказал - дома их учили дедушка или бабушка. И при Гамсахурдиа, и при Шеварднадзе, и в первые годы правления Саакашвили русский язык был забыт, вытеснен из обихода. В 1989 году в Грузии проживала 341 тысяча русских, в 2014 - только 26 тысяч: уехали более 90% диаспоры. Ситуацию исправил туризм - внезапно выяснилось, что в кафе, отелях, турагентствах срочно необходимы работники, хорошо знающие "великий и могучий": в среднем страну ежегодно посещал 1 миллион туристов из РФ. Сейчас русский язык в грузинских школах изучают с пятого класса (английский - с первого), а платные курсы забиты желающими. "Это не только в сфере туризма, даже грузинские бизнесмены хотят знать русский, - объясняет преподаватель Ирина Тимошенко. - Им важно свободно общаться со своими партнерами в Азербайджане, Армении и в Средней Азии. Английский в этих республиках пока что воспринимается как инородное тело, а русский вновь популярен на постсоветском пространстве. Хорошо оплачиваемую работу без владения главным языком СССР в Тбилиси и Батуми не найти".



Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Премьера убила "буржуйка"

Девяностые годы в Грузии воспринимают как кошмар, и дело не в гражданской войне. Бытовые условия превратились в ад - особенно на фоне вальяжной жизни периода СССР: когда грузинские курорты посещали миллионы отдыхающих, а выходцы из республики торговали по городам всего Союза фруктами и цветами. В 1990 году ВВП Грузинской ССР составлял 12 миллиардов советских рублей - если так задуматься, реально сумасшедшие деньги. По тогдашнему курсу (ясное дело, что свободного обмена не существовало, и все условно) каждый житель Грузии отдавал союзному бюджету $10,6 тысячи в год, а потреблял на $41,9 тысячи: то есть в 4 раза больше (!), чем зарабатывал.



Фото: АиФ/ Георгий Зотов

Моментальное падение из роскоши в нищету повергло людей в настоящее безумие. "Моя юность пришлась на девяностые, - рассказывает бизнесмен Резо Чонишвили. - Вспоминаю - вздрагиваю. Не было ни отопления, ни горячей воды, пенсионеры насмерть замерзали в квартирах зимой. В домах стояли железные печки - их топили дровами. В 2005 году премьер-министр Грузии Зураб Жвания (этот случай многие называют заказным убийством, но тем не менее) отравился насмерть в своей квартире угарным газом от такой вот „буржуйки". Представляете, что творилось в стране?" Горячую воду в грузинские дома подали только в 2011 году, до этого население пользовалось бойлерами. В отдельных многоэтажках лифты до сих пор платные (!) - чтобы подняться вверх, надо опустить в приемник монетку в 10 тетри (2 рубля) - это "изобретение" ввел Саакашвили.



Я еду в тбилисском метро - название станций объявляют по-грузински и по-английски. Спрашиваю на русском, как мне лучше сделать пересадку - пассажиры любезно помогают. Как бы то ни было, обычные грузины не считают туристов из России врагами. 17 марта 1991 года Грузия (вместе с Арменией, Молдавией и республиками Балтии) отказалась участвовать в референдуме о сохранении СССР. Стоило это того или нет - оставим спорить увлеченным политикой гражданам. А вот в том, что ожидания грузин насчет благ независимости оказались чрезмерно завышены, согласны все. Суверенитет принес распад страны, гибель людей, войну и серию переворотов. "Гамсахурдиа говорил насчет выхода из Советского Союза - пускай мы станем есть траву, но будем свободными, - усмехается учитель Константин Шенгелия. - Первое точно сбылось. Второе - как-то не особенно". Источник - Аргументы и факты

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