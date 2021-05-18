Макрона взяли в тиски бонапартизм и исламизм, - М.Фаустова

18:41 18.05.2021 Макрона взяли в тиски бонапартизм и исламизм

Франции предрекают расовую и религиозную гражданскую войну



Милена Фаустова

18 мая 21



"Настал важный час, Франции грозит смертельная опасность!" – предупреждают военачальники.

Около 300 тыс. человек подписали открытое письмо от действующих военнослужащих президенту Эмманюэлю Макрону, где утверждается, что в стране назревает гражданская война из-за угрозы, "которую несут исламисты и банды из пригородов". Текст был опубликован 9 мая во французском еженедельнике Valeurs actuelles. На этом фоне в Сенате страны законопроект, направленный на борьбу с исламским сепаратизмом, который разрабатывался под контролем Макрона и 9 декабря 2020 года был представлен Совету министров, получил статус "ускоренной процедуры".



Послание военных появилось после серии убийств полицейских в разных регионах страны. В конце апреля в комиссариате во французской коммуне Рамбуйе злоумышленником, выкрикивающим "Аллах акбар", была убита 49-летняя сотрудница полиции. 5 мая преступники обстреляли представителей закона, проводивших антинаркотическую операцию в Авиньоне, один из стражей порядка погиб. 9 мая женщина в департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского. Это второе обращение военных к лидеру Франции за последний месяц. 21 апреля два десятка генералов в запасе во главе с отставным офицером жандармерии Жан-Пьером Фабр-Бернадаком, а также более тысячи офицеров различного ранга, служивших в армии, полиции и жандармерии, фактически обвинили Макрона и правительство в том, что они "остаются пассивными" и используют силу лишь для "подавления французского народа", а не для борьбы с исламизмом, иммигрантскими бандами и анклавами.



"Настал важный час, Франции грозит смертельная опасность. Мы, те, кто даже в отставке остаются солдатами Франции, не можем в нынешних условиях оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны. Сегодня некоторые говорят о мультикультурализме. Говорят еще об автохтонизме и деколониальных теориях, но за всеми этими терминами прослеживается желание развязать расовую войну. Ту самую войну, к которой явно стремятся фанатичные сторонники вышеупомянутого развала. Они презирают нашу страну, ее традиции, ее культуру и хотят видеть, как она разрушается. Опасностей становится все больше, насилие растет день ото дня. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы те, кто управляет нашей страной, нашли в себе мужество ликвидировать эти опасности. Для этого зачастую было бы достаточно бескомпромиссно применять уже существующие законы. Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием. Если ничего не делать, в обществе будет неумолимо распространяться попустительство, что в конечном итоге приведет к взрыву и вмешательству действующей армии, которая возьмет на себя опасную миссию по защите наших ценностей цивилизации и охране соотечественников на территории страны. Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами", – говорится в петиции, названной "Вернуть честь нашим правителям". Военные, среди которых бывший командующий Иностранным легионом генерал Кристиан Пикемаль,



бывший военный губернатор Лилля генерал Франсуа Гобер, генерал Эмманюэль де Ришуфтц, генерал авиационной бригады ВВС Даниэль Гросмер, контр-адмирал ВМС Жерар Баластр и др., также заявили, что хотят "защитить патриотизм" на фоне распространения "антиколониальной риторики", которая рискует "растворить традиции, культуру и историю" Франции, и предупредили: если власти не начнут действовать, "в дело вмешаются наши действующие товарищи, которым придется взять на себя опасную миссию по спасению наших соотечественников и наших ценностей".



Эмманюэль Макрон на оба послания пока официально не отреагировал. Эксперты полагают, что свой ответ он подготовит к 14 июля, когда во Франции будет отмечаться национальный праздник День взятия Бастилии. Однако в правительстве первое письмо генералов осудили, сравнив его с неудачным путчем французских военных в Алжире в 1961 году, вызванным решением тогдашнего лидера Франции Шарля де Голля предоставить африканской стране независимость. Министр Вооруженных сил республики Флоранс Парли напомнила, что военным запрещено высказывать мнения по политическим или религиозным вопросам. Начальник главного штаба французских Вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заверил, что авторов письма ожидает дисциплинарная проверка. Командование рассматривает вариант с более суровым наказанием для старших по чину офицеров и менее суровым – для младших. Отставных генералов, подписавших письмо, пообещали чуть ли не лишить воинского звания. В свою очередь, обращение отставных генералов, как и последующее анонимное послание действующих военных поддержала глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.



"Наши старшие товарищи – бойцы, заслуживающие уважения, – в свою очередь, написали действующие офицеры. – Это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели.



Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо, наполненное здравым смыслом, солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу и подчиняясь вашим приказам. Вы отнеслись к ним как к негодяям и мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою страну и оплакивают ее очевидное падение". "В этих условиях мы, недавно начавшие карьеру, должны выйти на арену просто для того, чтобы иметь честь говорить правду", – утверждается в новом обращении к Эмманюэлю Макрону. "Мы видим насилие в наших городах и деревнях. Мы видим, как разобщенность сообществ закрепляется в публичном пространстве, в публичных дебатах. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой. Во Франции уже тлеет гражданская война. Действуйте. Сейчас речь идет о выживании нашей и вашей страны", – призывают офицеры.



И это послание в правительстве сочли "призывающим к нарушению порядка, а не к его соблюдению". Глава МВД республики Жеральд Дарманен отметил, что "анонимное письмо военных не может считаться смелым поступком", а министр-делегат по вопросам промышленности при Министерстве экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире Sud Radio заявила, что "обращение слишком политизировано, что противоречит принципам военной службы". Она также заверила, что "французские власти делают все необходимое, чтобы обеспечить защиту граждан своей страны".



Возможно, Панье-Рюнаше имела в виду находящийся на рассмотрении Сената законопроект "Об укреплении уважения республиканских принципов и борьбе с сепаратизмом". 14 мая в Верхней палате состоялось очередное слушание текста. При этом двумя днями ранее Объединенный комитет не смог выработать общее заключение по положениям предлагаемого законопроекта. Изначально документ планировали назвать "Законом о борьбе с исламским сепаратизмом", однако на стадии разработки такое наименование вызвало много критики со стороны не только мусульманского сообщества страны, но и политических оппонентов действующего президента. Всего в законопроекте порядка 70 статей. Среди них пункт о борьбе с проявлениями нетерпимости в онлайн-пространстве, наказание за распространение информации о чьей-либо частной, семейной или профессиональной жизни, предложение ввести национальный идентификатор для школьников, параграф, призванный защитить республику от появления замкнутых общин, запрет на выдачу незаконных "свидетельств о девственности", а также предложения ввести координацию финансирования культовых сооружений, обязать религиозные группы декларировать любые пожертвования из-за границы на сумму более 10 тыс. евро и отказ от иностранных имамов (подробнее см. в "НГР" от 16.12.20).



Незадолго до передачи законопроекта в Нижнюю палату Макрон практически заставил Совет мусульман Франции (Le Conseil français du culte musulman, CFCM) подписать Хартию принципов ислама, что вызвало недовольство в мусульманском сообществе страны (подробнее см. в "НГР" от 03.02.21). В частности, подписанты обязались "не криминализировать отказ от ислама, не квалифицировать это как отступничество", а также "не призывать, прямо или косвенно, к посягательству на физическую неприкосновенность или личность тех, кто отвергает религию". "Мы отвергаем любую дискриминацию по признаку религии, пола, сексуальной ориентации, этнической принадлежности, состояния здоровья и уверены, что каждого гражданина можно уважать за то, кто он есть, и за то, во что он верит. Все формы расизма, дискриминации и ненависти к другим, включая антимусульманские и антисемитские действия, гомофобию и женоненавистничество, являются уголовно наказуемыми преступлениями", – отмечается в документе. Помимо этого, мусульмане согласились с тем, что любая форма использования ислама в политических или идеологических целях недопустима.



Пока не принятый законопроект расколол французское общество. "Политкорректность превратила Францию в поле битвы против французской и западной культуры. Граждане устали от политкорректности", – заявил в апреле заместитель председателя Партии республиканцев Гийом Пельтье. Поводом для такого утверждения стало то, что 7 апреля административный суд Гренобля вынудил мэра Альбервиля (департамент Савойя) выдать разрешение на строительство школы исламской ассоциации Милли Геруш, которая отказалась подписывать президентскую хартию. Решение суда политик назвал "союзом между тиранией меньшинств и трусостью элит". Пельтье предупредил, что президентские выборы 2022 года "пройдут во Франции под знаком столкновения цивилизаций". Кстати, правительство в последнюю минуту перед рассмотрением в Сенате внесло поправку в законопроект о борьбе с сепаратизмом, чтобы предотвратить создание таких школ.



При этом 8 мая бывший политический советник Николя Саркози политолог и историк Патрик Бюиссон в эфире телеканала BFMTV призвал политиков и сограждан "не участвовать в крестовом походе против ислама". "Я говорю своим друзьям-правым, а их у меня осталось немало: не позволяйте втянуть себя в крестовый поход против ислама! Вы на ложном пути, это неправильная дорога, это огромная ошибка, за которую мы заплатим. Проблема заключается не в самом исламе, а в иммиграции, а нападки на ислам являются лишь следствием недостатков и упущений самих нападающих. Ислам показывает нам картину нашего собственного упадка и декаданса. Именно это для нас невыносимо", – уверен эксперт.



Законопроект "Об укреплении уважения республиканских принципов" должен был стать одним из козырей в программе Макрона на выборах президента Франции весной 2022 года. Однако, согласно результатам исследования парижского Центра политических исследований (CEVIPOF), опубликованным 10 мая, по меньшей мере 60% французских полицейских и военных готовы поддержать во втором туре Марин Ле Пен, которая изначально критиковала президентский документ. Источник - ng.ru

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