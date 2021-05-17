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|КырВласти назначили внешним управляющим "Кумтора" особо-хитро-уполномоченного канадско-подданного Болтурука
18:45 18.05.2021
Марипов представил коллективу "Кумтора" внешнего управляющего Болтурука
Марипов встретился с коллективом рудника "Кумтор" и ответил на вопросы работников о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия.
БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов представил коллективу рудника "Кумтор" внешнего управляющего Тенгиза Болтурука, сообщает пресс-служба кабмина.
Председатель кабинета министров Улукбек Марипов представил коллективу рудника Кумтор внешнего управляющего Тенгиза Болтурука
Сегодня, 18 мая, Марипов встретился с коллективом предприятия, где представил временного внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука.
Председатель кабмина также ответил на вопросы работников о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия.
"Рудник не будет остановлен и продолжит работу в штатном режиме. Сотрудники продолжат получать положенные им выплаты, ни о каких сокращениях речи не идет. Наша основная цель - улучшить жизнь простых граждан. Только прозрачной и чистой работой мы сможем достичь этого", - заявил Марипов.
Тенгиз Болтурук был назначен на должность внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" по представлению Фонда управления государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов КР.
Накануне депутаты Жогорку Кенеша согласились с предложением госкомиссии по проверке деятельности "Кумтор голд компани" ввести внешнее управление на одноименном руднике на три месяца.