КырВласти назначили внешним управляющим "Кумтора" особо-хитро-уполномоченного канадско-подданного Болтурука

18:45 18.05.2021

Марипов представил коллективу "Кумтора" внешнего управляющего Болтурука



Марипов встретился с коллективом рудника "Кумтор" и ответил на вопросы работников о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия.



БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов представил коллективу рудника "Кумтор" внешнего управляющего Тенгиза Болтурука, сообщает пресс-служба кабмина.



Председатель кабинета министров Улукбек Марипов представил коллективу рудника Кумтор внешнего управляющего Тенгиза Болтурука

Сегодня, 18 мая, Марипов встретился с коллективом предприятия, где представил временного внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука.



Председатель кабмина также ответил на вопросы работников о сохранении социальных выплат, заработной платы и будущем предприятия.



"Рудник не будет остановлен и продолжит работу в штатном режиме. Сотрудники продолжат получать положенные им выплаты, ни о каких сокращениях речи не идет. Наша основная цель - улучшить жизнь простых граждан. Только прозрачной и чистой работой мы сможем достичь этого", - заявил Марипов.



Тенгиз Болтурук был назначен на должность внешнего управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" по представлению Фонда управления государственным имуществом при Министерстве экономики и финансов КР.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша согласились с предложением госкомиссии по проверке деятельности "Кумтор голд компани" ввести внешнее управление на одноименном руднике на три месяца.