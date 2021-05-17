Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"

20:59 18.05.2021

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил о планах приобретения противоракетной системы аналогичной израильскому комплексу "Железный купол".



"Последние события, происходящие в Израиле, доказали необходимость наличия в стране противоракетной обороны", - приводит слова министра агентство "Укринформ".



Таран также отметил, что одним из лучших образцов противоракетной обороны является "Железный купол". Поэтому Украина рассматривает возможность "приобретения чего-то по типу "Железного купола".



Остап Жуков