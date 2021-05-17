Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин

21:24 18.05.2021

Токаев назначил нового посла в Пакистане



Президент Казахстана назначил нового посла в Пакистане. Им стал Ержан Кистафин, сообщает zakon.kz.



Указом главы государства Кистафин Ержан Сансызбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, - говорится на официальном сайте Акорды.

Алексей Волков освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Греческой Республике.



Алексей Волков родился 21 мая 1958 года в Алматы.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981)



Историк



· Аспирант Казахского государственного университета (1983-1986)



· Курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений;



· Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника І класса (12.2005)



Научные звания, степени, деятельность:



· Кандидат исторических наук



Трудовой стаж:



· Председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983);



· Комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983);



· Ассистент Казахского политехнического института (1986-1988);



· Инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989);



· Лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991);



· Консультант Министерства народного образования Республики Казахстан (1991-1992);



· Ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992);



· Второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992-1996);



· Советник Посольства Республики Казахстан в Швейцарии (1996-1997);



· Советник-посланник, заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в г. Женеве (1997-1999);



· Заведующий секретариатом помощника Президента Республики Казахстан Б.Д. Утемуратова (04.1999-02.2002);



· Государственный инспектор канцелярии Администрации Президента Республики Казахстан (03.2002-05.2003);



· Вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (05.2003-07.2005);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Польше (08.2005-02.2012);



· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2012-03.2016);



· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (с 04.2016)