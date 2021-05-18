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В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
00:04 19.05.2021

Высказался о событиях на Ближнем Востоке и президент США

На фоне конфликта между Израилем и сектором Газа возник довольно необычный феномен: в арабском мире впервые отсутствует единение по поводу палестино-израильского противостояния. Страны демонстрируют довольно неоднозначную реакцию на очередное обострение вооруженного конфликта. Большинство мусульманских государств ожидаемо выразили поддержку палестинской стороне, однако некоторые из них попросту отмалчиваются, стараясь таким образом сохранить лишь недавно установленные отношения с Израилем.

Высказался о событиях на Ближнем Востоке и президент США
ФОТО: AP
Отношения Израиля с арабским миром вновь обострились на фоне палестино-израильского противостояния. Между тем еще недавно они начали принимать позитивный и поступательный характер. Основанием для их потепления стали достигнутые в 2020 году при посредничестве Соединенных Штатов и, в частности бывшего американского лидера Дональда Трампа, соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко. Тогда ряд мусульманских государств даже заявил о сотрудничестве с Тель-Авивом в областях разведки, безопасности и передовых технологий.

Несмотря на это, беспрецедентная нормализация отношений между Израилем и арабами оказалась под серьезной угрозой, а власти арабских стран - в крайне неудобном положении. Им постоянно приходится балансировать между государственными интересами и реакцией местного населения, которое в отличие от своих правительств открыто выражает гнев по поводу происходящего в секторе Газа.

"Совсем недавно они рассказывали своему населению о будущих преимуществах сотрудничества с Израилем в области торговли, туризма, медицинских исследований, "зеленой" экономики и научного развития, - отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер. – А теперь они буквально извиваются, видя на телеэкранах 24-часовую трансляцию израильских бомбардировок сектора Газа, насильственного выселения палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме и недавнего полицейского штурма священной мечети Аль-Акса".

Такая неоднозначная позиция арабского мира прослеживается и в масс-медиа. Освещение событий со стороны государственных СМИ уже не выглядит столь однозначно, как это было во время предыдущих палестино-израильских столкновений. Так, саудовский телеканал Al-Arabiya показывал не только массированные обстрелы по Газе, но и кадры из израильских городов, на которых видно, как люди под рев сирен бегут в укрытия, спасаясь от ракет ХАМАС.

В свою очередь базирующийся в ОАЭ телеканал Sky News Arabia все-таки в большей степени сосредоточился на бомбардировках сектора Газа. Вместе с тем журналисты также включили в эфир заявление израильской стороны о том, что целью выпущенных из страны ракет являются исключительно лидеры ХАМАС.

Отсутствие резкой критики со стороны властей арабский государств, таких как ОАЭ и Бахрейн, свидетельствует о том, что они не собираются отказываться от растущих связей с Израилем.

"У них было достаточно возможностей сделать заявления о поддержке прав палестинцев, не поддерживая при этом ХАМАС, - приводит The Guardian слова директора Совета по арабско-британскому взаимопониманию (CAABU) Крис Дойл. – Но они этого не сделали".

При этом нужно понимать, что за подобной реакцией обязательно последует противодействие со стороны Ирана, Турции, не представляющих арабский мир, н традиционно поддерживающих Палестину.

На днях с решительной поддержкой палестинской стороны на фоне эскалации конфликта в очередной раз выступил президент Турции Эрдоган. "Мы разгневаны гнетом террористического Государства Израиль, - заявил турецкий лидер. – Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу".

Более того, в ходе своего выступления в Анкаре Эрдоган резко раскритиковал решение Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля, передает издание Akdeniz Telgraf.

"Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера, - заявил президент. – Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев".

Тем временем американский президент Джо Байден в ходе телефонной беседы с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что движение ХАМАС должно прекратить ракетные обстрелы Израиля. Стороны обсудили нынешнюю напряженность в Иерусалиме и на Западном берегу Иордана и выразили общее желание, чтобы "Иерусалим стал местом мирного сосуществования людей всех вероисповеданий и происхождения", сообщает Белый дом.

Также отмечается, что Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент Соединенных Штатов "подтвердил свою решительную поддержку права Израиля на защиту от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и других террористических группировок в Газе", а также "высказался в поддержку решения о создании двух государств".

Фариза Бацазова
18 мая 21

Источник - mk.ru
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