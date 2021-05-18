Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"

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Неудачная импровизация Дмитрия Пескова о зарубежной недвижимости чиновников вызвала только скептическую усмешку

Андрей Захарченко

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Константин Калачев

18 мая 21



В конце апреля в своем последнем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул: Россия ни с кем из участников международных отношений не хочет сжигать мосты, но организаторы любых провокаций, угрожающих ее безопасности, пожалеют так, как никогда не жалели. Видимо, в подтверждение этих слов уже 14 мая кабмин утвердил список стран, совершающих недружественные действия в отношении России, в который вошли Чехия и США.



Естественно, в этом разрезе журналисты не могли не поинтересоваться - повлияет ли каким-нибудь образом составление подобного перечня на российских чиновников, имеющих недвижимое и иное имущество за рубежом вообще, и в этих двух государствах - в частности.



Отвечая на этот вопрос в ходе состоявшегося 17 мая брифинга, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков безапелляционно заявил: высокопоставленным чиновникам иметь недвижимость на только в США или Чехии, а и вообще где-либо за рубежом запрещено. При этом он особо подчеркнул, что таковых просто не может быть.



"Если у них есть там недвижимость, значит, они не высокопоставленные чиновники, - объяснил он. - Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками. Это забота соответствующих наших ведомств и подразделений Администрации президента".



Это заявление как минимум вызвало когнитивный диссонанс как у многих рядовых россиян, так и у ряда аналитиков.



"Да ладно, это что же теперь получается, губернатор Мурманской области Чибис должен срочно складывать с себя полномочия, коль скоро он открыто владеет недвижимостью в Испании (подтверждающая ссылка проставлена редакцией „СП" - Авт.), или главы регионов уже не высокопоставленные чиновники?", - иронизируют пользователи соцсетей.



"Российский чиновник любого ранга спокойно может приобрести жилье за рубежом благодаря большому количеству вполне легальных обходных маневров. Например, можно зарегистрировать объект на родственников, офшорную компанию с каких-нибудь Британских Виргинских островов, на любое подставное лицо, в конце концов. Обойти подобный запрет для людей с деньгами и связами не составляет труда", - уверяют аналитики недвижимости.



В таком случае возникает вопрос: может быть, официальный представитель президента России послал таким образом некий сигнал? Но кому и зачем? Олигархам, рвущимся в политику? Политикам, занимающимся бизнесом?



Участвуй Дмитрий Песков в предвыборной гонке в Госдуму, все было бы понятно - пиар, работа на электорат и так далее. Но он всего лишь кремлевский функционер, будущее которого зависит не от симпатий или антипатий выборщиков, а от того, кто именно занимает президентское кресло.



Может быть, это просто очередная "пурга", которую, как признавал в свое время сам Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC, Дмитрий Песков периодически "несет"?



- У меня сложилось ощущение, что господин Песков таким образом просто сымпровизировал, отвечая на неожиданный вопрос, - поделился своим мнением с "СП" политолог Константин Калачев. - Он не был к нему готов, и, видимо, произнес то, что первое пришло уме на ум. Полагаю, он вряд ли знает о том, что, например, КПРФ вносила законопроект, запрещающий чиновникам владеть недвижимостью за рубежом.



Он, вероятно, намеревался просто показать, что национализация элит в России состоялась. Что все чиновники у нас, собственно говоря, настолько патриоты, что даже сама постановка вопроса неуместна. Очевидно, что Дмитрий Песков упустил из вида нюансы развития нашего коррупционного законодательства. Ведь не далее как в ходе торжественного принятия поправок в Конституцию, повторюсь, КПРФ вносила предложение запретить чиновникам напрямую владеть недвижимостью за рубежом, а не только счетами и ценными бумагами, как сейчас, но она не прошла. Так что законодательно владеть зарубежной недвижимостью чиновникам России не запрещено.



"СП": - Разве он мог не подготовиться к подобного рода вопросам? Ведь он же официальный рупор Кремля, через который президент общается с народом.



- Подозреваю, что он просто запутался в том, что у нас можно, а чего нельзя. Я думаю, он-то прекрасно знает, что российские высокопоставленные чиновники могут владеть недвижимостью за рубежом как через жен и детей, так и напрямую. Так, у председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса имеется вполне официально задекларированный дом в Швейцарии.



На то они ведь и являются высокопоставленными чиновниками. Не просто же так в народе ходит поговорка "закон что дышло", всем прекрасно известно, что есть двойные стандарты - что положено Юпитеру, не позволено быку. Ведь коль скоро это забота соответствующих ведомств и администрации президента РФ, то что-то я не припомню каких-либо шумных историй с массовым отказом чиновников от зарубежной недвижимости, я уж не говорю о каких-то шумных разоблачениях. Отдельные губернаторы и даже министра спокойно декларируют жилплощади за рубежом, и никто по этому поводу в колокола не звонит и в барабаны не бьет. Из этого я делаю вывод, что Песков, действительно, импровизировал.



"СП": - Выходит, как сказал однажды сам Владимир Путин, Дмитрий Песков в очередной раз "прогнал пургу". Но не оказывает ли он таким образом медвежью услугу гаранту Конституции? Одни раз ляпнул, не подумав, второй - глядишь, и запятнал репутацию своего патрона. Долго ли при таком раскладе пресс-секретарь способен удержать за собой эту должность?



- Долго. На самом деле так долго, как это заблагорассудится заказчику, которого, по всей видимости, все устраивает. Формулировочки-то у него, несмотря ни на что, довольно обтекаемые, и в них каждый может увидеть то, что ему нужно.



Это ведь, например, вы, "Свободная Пресса", можете ловить его за язык на противоречиях. А какое-то другое СМИ будет писать при этом о том, что пресс-секретарь президента в очередной раз дал понять, что у высокопоставленных чиновников никакой зарубежной недвижимости нет и не может быть.



Хотя есть и губернаторы, владеющие подобными активами. И министры есть, и сенаторы. Известно же, друзьям - все, а остальным - закон. Источник - svpressa.ru

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