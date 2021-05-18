 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.05.2021
00:42  США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:32  КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29  Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21  Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07  Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04  В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
Вторник, 18.05.2021
21:24  Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин

20:59  Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"
18:45  КырВласти назначили внешним управляющим "Кумтора" особо-хитро-уполномоченного канадско-подданного Болтурука
18:41  Макрона взяли в тиски бонапартизм и исламизм, - М.Фаустова
15:03  "Хачапури нефтью не станет". Как Грузия прожила 30 лет после распада СССР? - Г.Зотов
11:51  Яна Амелина: Субкультура "колумбайна" укоренилась в молодежной среде
11:21  Пахнет аферой! "Роснефть" и азер-Socar будут вместе сливать нефтепродукты в Украину
11:16  Очаровательная Марс (не планета) стала пресс-секретарем КырПреза Жапарова
10:30  Жапаров назначил ключевые кадры своей Администрации
10:11  США выделят десятки тысяч долларов на "свободу слова" в Киргизии
10:06  Жапаров разогнал свою пресс-службу. Пользуясь тем, что умеют писать...
09:31  Россия становится "островом нормальности" для американцев, - Ст.Борзяков
08:44  Великопуштунский шовинизм или полиэтничность: история "афганской нации", - Равшан Назаров
08:40  В Караганде забит насмерть неизвестными городской активист Олег Гарницкий
08:25  Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)
08:18  Аркадаг превратит Ашгабат в "умный город" - все снесет и поселит муравьев?
08:14  Эрдоган публично проклял федерального канцлера Австрии. Истыкает куклу булавками?
08:08  Китай попал в демографическую западню. Ни молодых, ни женщин.., - Г.Мирзаян
08:05  Турция пытается объединить мусульман за счет евреев, - Иса Джавадов
08:02  Прощай, американская мечта и здравствуй, анальное дыхание, - А.Никишин
07:55  Израиль и ХАМАС на пустые уговоры не поддаются, - И.Преображенский
07:53  Бишкек обвиняет Душанбе в сокрытии "пограничных" потерь, - "ВБ"
07:31  Успеет ли "Газпром" закончить "Северный поток – 2"? - С.Синцов
07:29  "Религиозные" будни Глобалии, - А.Елисеев
07:25  Чем "пандемия" обогатила наше миропонимание, - Е.Пустовойтова
06:48  Еврей пролетел... Израильская авиация начала массированную бомбардировку Газы
00:35  Арабо-израильский конфликт: жизнь в бомбоубежищах, - А.Правов
00:31  Киевский наркотик: чем больше бедности, тем больше миллионеров, - В.Сенчихин
00:10  Названо новое оружие, которым израильтяне и палестинцы убивают друг друга, - "МК"
Понедельник, 17.05.2021
22:23  Венесуэльско-белорусский сценарий для России? - В.Малышев
22:11  В чем причина ковид-катастрофы в Индии, - Ада Горбачева
22:09  Бишкек национализирует золотой рудник "Кумтор". Киргизия оказалась под угрозой международных санкций, - В.Панфилова
21:42  Центральноазиатские президенты за известный прайс продадут что угодно, - В.Хлюпин
12:41  "Христианский геноцид": Африка стала центром гонений на православных, - А.Поплавский
12:39  Новая "мисс Вселенная" - мексиканка Андреа Меса (видео)
12:38  За что ограбивший страну и народ Чубайс ненавидит советскую власть?
12:21  Акт о безоговорочной капитуляции Германии и его подписанты, - П.Густерин
10:27  За красивыми словами Казправительства стоят лукавство и манипуляции - Д.Ашимбаев
10:09  "Национализация Кумтора" - очевидная ошибка Кырвластей, - Н.Мендкович
09:52  Цифровизация в Кz – крякнулась или гавкнулась? - А.Бектенова
09:18  Как Нетаньяху, избегая тюрьмы, развязал гражданскую войну в Израиле, - Д.Минин
09:16  Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
09:03  Почему Пентагону нет места в Центральной Азии, - А.Хроленко
07:35  Казахстан подпишет с Афган-правительством Гани Антиталибский пакт
07:11  Кыргызские партизаны жгут дома и рубят деревья в таджикском Чоркухе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:07 19.05.2021

Клерк купил себе дом вместе с яхтой в Марбелье…
Неудачная импровизация Дмитрия Пескова о зарубежной недвижимости чиновников вызвала только скептическую усмешку
Андрей Захарченко
Материал комментируют:
Константин Калачев
18 мая 21

В конце апреля в своем последнем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул: Россия ни с кем из участников международных отношений не хочет сжигать мосты, но организаторы любых провокаций, угрожающих ее безопасности, пожалеют так, как никогда не жалели. Видимо, в подтверждение этих слов уже 14 мая кабмин утвердил список стран, совершающих недружественные действия в отношении России, в который вошли Чехия и США.

Естественно, в этом разрезе журналисты не могли не поинтересоваться - повлияет ли каким-нибудь образом составление подобного перечня на российских чиновников, имеющих недвижимое и иное имущество за рубежом вообще, и в этих двух государствах - в частности.

Отвечая на этот вопрос в ходе состоявшегося 17 мая брифинга, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков безапелляционно заявил: высокопоставленным чиновникам иметь недвижимость на только в США или Чехии, а и вообще где-либо за рубежом запрещено. При этом он особо подчеркнул, что таковых просто не может быть.

"Если у них есть там недвижимость, значит, они не высокопоставленные чиновники, - объяснил он. - Если они являются высокопоставленными чиновниками и имеют там недвижимость, то они должны прекратить быть высокопоставленными чиновниками. Это забота соответствующих наших ведомств и подразделений Администрации президента".

Это заявление как минимум вызвало когнитивный диссонанс как у многих рядовых россиян, так и у ряда аналитиков.

"Да ладно, это что же теперь получается, губернатор Мурманской области Чибис должен срочно складывать с себя полномочия, коль скоро он открыто владеет недвижимостью в Испании (подтверждающая ссылка проставлена редакцией „СП" - Авт.), или главы регионов уже не высокопоставленные чиновники?", - иронизируют пользователи соцсетей.

"Российский чиновник любого ранга спокойно может приобрести жилье за рубежом благодаря большому количеству вполне легальных обходных маневров. Например, можно зарегистрировать объект на родственников, офшорную компанию с каких-нибудь Британских Виргинских островов, на любое подставное лицо, в конце концов. Обойти подобный запрет для людей с деньгами и связами не составляет труда", - уверяют аналитики недвижимости.

В таком случае возникает вопрос: может быть, официальный представитель президента России послал таким образом некий сигнал? Но кому и зачем? Олигархам, рвущимся в политику? Политикам, занимающимся бизнесом?

Участвуй Дмитрий Песков в предвыборной гонке в Госдуму, все было бы понятно - пиар, работа на электорат и так далее. Но он всего лишь кремлевский функционер, будущее которого зависит не от симпатий или антипатий выборщиков, а от того, кто именно занимает президентское кресло.

Может быть, это просто очередная "пурга", которую, как признавал в свое время сам Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC, Дмитрий Песков периодически "несет"?

- У меня сложилось ощущение, что господин Песков таким образом просто сымпровизировал, отвечая на неожиданный вопрос, - поделился своим мнением с "СП" политолог Константин Калачев. - Он не был к нему готов, и, видимо, произнес то, что первое пришло уме на ум. Полагаю, он вряд ли знает о том, что, например, КПРФ вносила законопроект, запрещающий чиновникам владеть недвижимостью за рубежом.

Он, вероятно, намеревался просто показать, что национализация элит в России состоялась. Что все чиновники у нас, собственно говоря, настолько патриоты, что даже сама постановка вопроса неуместна. Очевидно, что Дмитрий Песков упустил из вида нюансы развития нашего коррупционного законодательства. Ведь не далее как в ходе торжественного принятия поправок в Конституцию, повторюсь, КПРФ вносила предложение запретить чиновникам напрямую владеть недвижимостью за рубежом, а не только счетами и ценными бумагами, как сейчас, но она не прошла. Так что законодательно владеть зарубежной недвижимостью чиновникам России не запрещено.

"СП": - Разве он мог не подготовиться к подобного рода вопросам? Ведь он же официальный рупор Кремля, через который президент общается с народом.

- Подозреваю, что он просто запутался в том, что у нас можно, а чего нельзя. Я думаю, он-то прекрасно знает, что российские высокопоставленные чиновники могут владеть недвижимостью за рубежом как через жен и детей, так и напрямую. Так, у председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса имеется вполне официально задекларированный дом в Швейцарии.

На то они ведь и являются высокопоставленными чиновниками. Не просто же так в народе ходит поговорка "закон что дышло", всем прекрасно известно, что есть двойные стандарты - что положено Юпитеру, не позволено быку. Ведь коль скоро это забота соответствующих ведомств и администрации президента РФ, то что-то я не припомню каких-либо шумных историй с массовым отказом чиновников от зарубежной недвижимости, я уж не говорю о каких-то шумных разоблачениях. Отдельные губернаторы и даже министра спокойно декларируют жилплощади за рубежом, и никто по этому поводу в колокола не звонит и в барабаны не бьет. Из этого я делаю вывод, что Песков, действительно, импровизировал.

"СП": - Выходит, как сказал однажды сам Владимир Путин, Дмитрий Песков в очередной раз "прогнал пургу". Но не оказывает ли он таким образом медвежью услугу гаранту Конституции? Одни раз ляпнул, не подумав, второй - глядишь, и запятнал репутацию своего патрона. Долго ли при таком раскладе пресс-секретарь способен удержать за собой эту должность?

- Долго. На самом деле так долго, как это заблагорассудится заказчику, которого, по всей видимости, все устраивает. Формулировочки-то у него, несмотря ни на что, довольно обтекаемые, и в них каждый может увидеть то, что ему нужно.

Это ведь, например, вы, "Свободная Пресса", можете ловить его за язык на противоречиях. А какое-то другое СМИ будет писать при этом о том, что пресс-секретарь президента в очередной раз дал понять, что у высокопоставленных чиновников никакой зарубежной недвижимости нет и не может быть.

Хотя есть и губернаторы, владеющие подобными активами. И министры есть, и сенаторы. Известно же, друзьям - все, а остальным - закон.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621372020
Новости Казахстана
- Поздравления по случаю дня рождения Президента Казахстана
- Сенаторы рассмотрят законопроекты о выборах
- Кадровые перестановки
- В сентябре 2021 года в Казахстане стартует перепись населения
- А.Балаева встретилась с представителями НПО в Алматы
- Единственный вуз МЧС переименован в академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина
- Организатор крупной финансовой пирамиды задержан в Алматы
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Парламента Республики Корея Пак Бен Соком
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  