Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин

00:21 19.05.2021 Вирус ультранационализма

№49 (31109) 14-17 мая 2021 года



Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН, политический обозреватель "Правды".



За преступную политику, соединившую неолиберализм с дичайшим мракобесием, расплачивается вся Индия. Страна оказалась беззащитной перед новой волной коронавируса. Недовольство растет, что доказывают результаты выборов и протесты.



Власть важнее жизней



Пандемию можно сравнить со строгим экзаменатором, быстро и бесстрастно выносящим оценки правящим режимам. На его решения не могут повлиять ни репрессии, ни манипуляция сознанием, ни любые другие методы из арсенала буржуазии.



Индия оказалась в числе проваливших испытание, хотя совсем недавно самоуверенно заявляла о победе над инфекцией. Все предостережения специалистов игнорировались. Так, в начале марта эпидемиологи обвинили чиновников в замалчивании данных о распространении заболевания и предупредили о возможности повторения "бразильского сценария" с поправкой на миллиардное население.



Вместо этого власти сняли почти все ограничения. Были разрешены массовые индуистские праздники - причем не только ежегодные, но и такие, как Махакумбха Мела, проводимая раз в 12 лет. На берегах Ганга для ритуального омовения собирались миллионы человек, а пример безответственности подавали сами чиновники. Как заявил главный министр штата Уттаракханд, член правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Тират Сингх Рават, воды священной реки защитят от коронавируса.



Фестиваль прошел в начале апреля, когда кривая заражений и смертности уже устремилась вверх. Тогда же стартовала серия выборов. Для победы власть мобилизовала все ресурсы. Премьер-министр Нарендра Моди провел, агитируя за БДП, десятки митингов, на которые привлекались сторонники из других штатов. Наиболее активная кампания развернулась в Западной Бенгалии - одном из крупнейших регионов, на который еще не распространилась власть правящей партии.



Чтобы растянуть агитацию, правительство разделило выборы на восемь этапов - небывалый прецедент! Когда стал очевиден размах новой волны COVID-19, оппозиция, включая коммунистов, отказалась от массовых мероприятий. Но БДП это не остановило. Митинги без соблюдения элементарных санитарных норм продолжались до последнего момента, а первые заявления о серьезности положения прозвучали лишь после завершения голосования. "Власть для них важнее жизней людей", - констатировали в Компартии Индии (марксистской) - КПИ(м).



Последствия не заставили себя ждать. Число фиксируемых случаев заболевания превышает 400 тыс. в сутки, а смертность выросла со 100-200 в марте до 4 тыс. в первой половине мая. Но и эти цифры не отражают картину бедствия. Коронавирус признается причиной смерти только при наличии положительного теста, а в сельской местности, где проживает две трети населения, система учета вообще практически отсутствует. В связи с этим специалисты говорят о занижении реальных показателей в 5-10 раз.



Весь мир облетели жуткие кадры из Дели, где из-за отсутствия коек и кислорода люди умирают на порогах больниц, а погребальные костры горят днем и ночью. В других местах ситуация не лучше. Например, в трехмиллионном Лакхнау - столице штата Уттар-Прадеш - закрылись все больницы из-за отсутствия лекарств и тотального инфицирования медперсонала.



На словах признавая трудности, правительство делает лукавые оговорки. Так, Моди пытается убедить сограждан в их объективном характере. "Мы были полны энтузиазма, но коронавирусная буря потрясла страну", - заявляет он. Его соратники и вовсе объясняют устрашающие цифры густонаселенностью: дескать, в относительном выражении ситуация не так плоха.



Рукотворная катастрофа



Эти жалкие потуги рассчитаны на неосведомленность. Катастрофа была предопределена государственной политикой, в число приоритетов которой здоровье населения не входит. По числу коек (5 на 10 тыс. жителей) Индия стоит ниже беднейших африканских стран вроде Сомали и Мозамбика, а обеспеченность врачами (8 на 10 тыс. жителей) вдвое хуже среднемирового уровня и вдесятеро меньше, чем на Кубе. Общие расходы на здравоохранение в ВВП сократились с 2013 года с 3,75 до 3,5 процента, причем лишь треть их обеспечивает государство. 72 процента трат - личные средства граждан, что является одним из наивысших показателей в мире. Власти только способствуют этому, направив большую часть бюджета минздрава на субсидирование частных клиник, бесплатно выделяя им землю и предоставляя налоговые льготы.



Пандемия не переломила тенденцию. Кабинет Моди отказался взять на себя ответственность за общегосударственную стратегию борьбы с коронавирусом, переложив все на власти штатов. Последние, например, вынуждены договариваться о закупке вакцин с частными компаниями, которые произвольно устанавливают цены. Неудивительно, что состояние Сайруса Пунаваллы, владеющего вместе со своей семьей Институтом сыворотки - ведущим производителем вакцин в Индии, за год выросло на 85 процентов, до 14 млрд долл.



То же самое касается кислородных заводов, тендеры на строительство которых получили близкие к БДП бизнесмены. Большинство из этих предприятий до сих пор даже не имеют фундаментов. Зато на правительственном уровне рекламировалось аюрведическое средство, созданное гуру Свами Рамдевом и якобы убивающее коронавирус на корню.



Кампания вакцинации откровенно провалена. Власти предпочли отправить миллионы доз за рубеж для вытеснения поставок Китая, оставив беззащитными собственных граждан. Иммунизация 30 млн медиков и работников стратегических отраслей должна была завершиться в течение марта. По факту к концу апреля две дозы получили 37 процентов этих категорий граждан, а треть из них не дождалась ни одной. Из-за отсутствия препаратов и нехватки персонала срывается объявленная с 1 мая всеобщая вакцинация взрослого населения. Зато правительство разрешило корпорациям скупать вакцины для прививок своих сотрудников, бросив на произвол судьбы самые уязвимые слои.



Сворачивать с губительного курса руководство не собирается. "Настоятельно призываю власти штатов рассматривать локдаун только в качестве последнего средства. Экономическая деятельность должна быть затронута в наименьшей степени", - заявил Моди. Посмевшие перечить подвергаются давлению. Ограничены полномочия законодательного собрания и главного министра Дели, введших жесткий карантин еще в апреле. Теперь каждое их постановление должно быть одобрено губернатором, назначаемым премьер-министром.



По требованию властей социальные сети "Твиттер" и "Фейсбук" блокируют записи с критикой правительства, а главный министр штата Уттар-Прадеш и ближайший соратник премьера Йоги Адитьянат пригрозил конфискацией имущества всем, кто "распространяет слухи" о нехватке кислорода и других проблемах.



С подробной оценкой положения выступили коммунисты. "Целый год был потрачен зря. Вместо необходимых мер власть занималась самовосхвалением, отвергала науку и насаждала мракобесие. У нас по-прежнему нет плана, чтобы перестать отправлять людей на смерть. Правительство бездушно обрушивает на массы боль и страдания. Допустив катастрофу, оно находит время, чтобы преследовать тех, кто призывает его к ответственности", - заявил генеральный секретарь ЦК КПИ(м) Ситарам Йечури.



А в Компартии Индии (КПИ) назвали ситуацию самым ужасным бедствием со времен голода 1943 года. "Она вышла из-под контроля не сама по себе, а из-за провала центрального правительства", - подчеркнул руководитель КПИ Дорайсами Раджа.



Коммунисты потребовали от властей использовать все резервы фармацевтической промышленности для производства вакцины, а также повернуться лицом к государственному здравоохранению, нанимая дополнительный персонал и делая услуги доступными. Потерявшие работу жители должны получать ежемесячное пособие размером 7,5 тыс. рупий (ее курс совпадает с курсом рубля) и продуктовые наборы.



В разгар борьбы



В ответ на критику правительство и близкие к нему силы лишь усиливают репрессии. В Керале ультраправыми молодчиками был убит 15-летний активист Федерации студентов Индии - подразделения КПИ(м). Усиливаются нападки на коммунистов в СМИ. Их называют агентами Китая и тайными сторонниками наксалитов - маоистских партизан, активных в восточных штатах Индии. "Коммунизм - самая опасная идеология в мире, никакая другая не имеет такого опыта диктатур и массовых убийств. За улыбкой любого коммуниста прячется желание бросить вас в лагерь смерти. Почему мы серьезно относимся к угрозам со стороны исламизма и Пакистана, но игнорируем угрозу коммунизма?" - обращается к читателям одно из изданий.



Особенно неистовствует ультраправая индуистская организация "Раштрия сваямсевак сангх" (РСС). Критику кабинета Моди она расценивает как "заговор антииндийских сил", призывая к бойкоту китайской помощи. Решение Пекина поставить Индии 40 тыс. кислородных концентраторов радикалы назвали "попыткой захвата страны". Власти потворствуют этому, разжигая межрелигиозную ненависть и нападая на светские основы государства.



"Игры в секуляризм и коммунизм разрушают страну", - заявил Моди во время одного из предвыборных митингов. По его словам, молодежь может найти ответы на все вопросы в индуистских священных писаниях. Другой инициативой является смена "чуждых" географических названий. Правые силы, включая функционеров БДП, требуют переименовать города Хошангабад и Хайдарабад из-за их "неиндуистского характера".



Однако правительству все труднее играть на суевериях и популизме. Прошедшая серия выборов включала довыборы в парламент и региональные органы власти. Самыми напряженными стали кампании по избранию законодательных ассамблей пяти регионов: четырех штатов (Ассам, Западная Бенгалия, Керала и Тамилнад) и одной союзной территории - Пондичерри. БДП поставила целью победить везде, но триумфа не случилось. Правящей партии удалось взять власть лишь в крошечной Пондичерри и сохранить контроль над Ассамом, причем в очень жесткой борьбе и с привлечением союзников. В этом штате объединенная оппозиция вдвое увеличила число мест. Одно из них досталось КПИ(м), что позволило коммунистам вернуться в ассамблею Ассама после десятилетнего перерыва.



Влево сместился южный штат Тамилнад. Вытеснив союзные БДП силы, здесь с разгромным счетом победил "Светский прогрессивный альянс" во главе с левоцентристской партией "Дравида муннетра кажагам". Новое правительство возглавил ее лидер Мутхувел Карунанидхи Сталин, названный в честь руководителя Советского государства. В кабинет вошли коммунисты. КПИ и КПИ(м) были частью коалиции и выиграли по два места в законодательной ассамблее.



А в соседней Керале уверенную победу одержал возглавляемый коммунистами Левый демократический фронт. Он не только сохранил большинство в парламенте штата, но и улучшил результат с 91 до 99 мандатов в 140-местной ассамблее. У КПИ(м) теперь 62 места, у КПИ - 17. Избиратели достойно оценили политику левого правительства по борьбе с пандемией. "Это заслуга народа. Люди вознаградили нас за то, что мы сдержали свои обещания, несмотря на серьезные бедствия", - заявил главный министр Кералы, член Политбюро ЦК КПИ(м) Пинарайи Виджаян. БДП же потеряла в штате своего единственного депутата.



Не радуют результаты выборов в Западной Бенгалии. Власть там сохранила популистская партия "Тринамул Конгресс", однако БДП существенно нарастила свое влияние. В то же время разгромлен альянс с участием коммунистов и Индийского национального конгресса. Впервые за время независимости Индии в местной ассамблее не будет коммунистов, руководивших штатом несколько десятилетий.



Время работает не в пользу правительства Моди. Социально-экономическая ситуация ухудшается с каждым днем. По данным исследовательского центра "Пью Ресерч", число живущих в крайней нищете индийцев увеличилось за год с 60 до 134 млн, а количество жителей, которых можно отнести к "среднему классу", ужалось со 100 до 66 млн. Подавляющее большинство остальных, а это свыше 1 млрд, живут в бедности либо балансируют на ее грани. С начала года стабильно растет безработица. Правительство же публикует все новые планы приватизации, включая в них банки, крупнейшие энергетические и транспортные компании.



В ответ нарастают протесты. Не прекращаются демонстрации крестьян, расположившихся лагерями у столицы. В штате Карнатака продолжается бессрочная забастовка работников транспортных компаний, а в Андхра-Прадеше - стачка металлургов. Но здоровым силам нужно сделать еще немало: прежде всего объединиться и сломать идеологическое и пропагандистское доминирование реакции. Источник - gazeta-pravda.ru

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