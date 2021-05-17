 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:32 19.05.2021

Антикор опроверг сообщения о задержании замакима Туркестанской области

В Антикоррупционной службе прокомментировали информацию о задержании заместителя акима Туркестанской области Меиржана Мырзалиева. В ведомстве сообщили, что он не задержан, передает zakon.kz.

Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции. Подозреваемым он не признавался, мера пресечения не избиралась, - говорится в сообщении.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Накануне в соцсетях появилась информация о задержании заместителя акима Меиржана Мырзалиева. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки.

В акимате Туркестанской области сказали, что Мырзалиев находится в больнице с диагнозом гипертонический криз.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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