Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров

00:37 19.05.2021 При этом в Палестине поддержали российскую инициативу собрать расширенный "квартет"

Эльнар Байназаров



В ночь с 16 на 17 мая ХАМАС дал передышку городам центральной части Израиля - последние два дня Тель-Авив живет без ракетных тревог. Однако в Ашкелоне, где находится корреспондент "Известий", обстрелы продолжаются с привычной интенсивностью - в час звучит по две сирены. В соседнем Ашдоде ракета попала в жилой дом, есть пострадавшие. Жители сектора Газа рассказали, что в анклаве наблюдаются отключения электроэнергии, а частота обстрелов со стороны Израиля достигла пика. Член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмад Мадждалани заявил "Известиям", что государство поддерживает предложение РФ о встрече расширенного ближневосточного "квартета", но против выступают США. Он также уточнил: несмотря на нынешний виток эскалации, ФАТХ и ХАМАС сохраняют связи и выступают единым фронтом для защиты Палестины.



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Не спится только югу

Конфликт между Израилем и Палестиной заходит на вторую неделю. Без оглядки на призывы мирового сообщества - даже Папы Римского и генсека ООН - за последние двое суток интенсивность ударов с обеих сторон осталась на прежнем уровне.



По данным ЦАХАЛ, всего с 10 мая со стороны сектора Газа по Израилю было выпущено около 3 тыс. ракет, погибли 10 человек. В то же время ЦАХАЛ за одну только ночь с 16 на 17 мая поразил 110 военных целей на территории палестинского анклава. В Газе сообщают о гибели 198 человек, свыше 1 тыс. ранены.



Днем ЦАХАЛ отчитался об устранении лидера палестинского движения "Исламский джихад" Хуссама Абу-Харбида. В отместку члены движения пообещали расширить радиус ракетных ударов. ХАМАС уже пригрозил возобновить обстрел Тель-Авива - последние два дня под ударами жили только приграничные к Газе территории.



- Это был своего рода подарок ХАМАС к Шавуоту, - шутят мои знакомые из Тель-Авива. Шавуот, еврейский религиозный праздник в честь дарования Торы, продолжался с вечера субботы по вечер понедельника.



В Ашкелоне первые сирены тревоги зазвучали только в 11 утра.



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- Ты слышал? Впервые за всю неделю утром у нас тишина гробовая была, - делится моя соседка Люда. - Так тут же начали птицы орать. Голуби как тракторы гудели все утро, с непривычки громко.



Вокруг дома на соседней улице, разрушенного ракетой еще 12 мая, ходят приставы с блокнотами и подсчитывают ущерб. Все вокруг обвязано красно-белой полицейской лентой.



- При покупке недвижимости в Израиле ты платишь налог мас-решиха, это твоя страховка на случай чего угодно. Он достигает 8–10% от стоимости жилья. Эти деньги идут в фонд, который и покрывает расходы на ремонт, если в дом попала ракета, - поясняет хозяин моей гостиницы Сергей.



И добавляет: частные страховые компании практически никогда не решаются на страхование от таких случаев, поскольку вероятность ракетного удара в стране крайне высока.



С шести вечера ХАМАС вновь продолжает обстрелы городов юга - под огнем Ашкелон, Сдерот, Беер-Шева.



Между тем СБ ООН в третий раз не удалось согласовать совместное заявление по эскалации между Палестиной и Израилем из-за позиции США. Вашингтон заблокировал проект заявления, поскольку в нем не упоминалось о ракетных обстрелах гражданского населения Израиля организациями ХАМАС и "Исламский джихад".



Как сообщает "Гаарец", в заявлении содержится призыв к сторонам прекратить огонь и выражается озабоченность по поводу возможного выселения палестинских семей из района Шейх Джаррах в Иерусалиме.



Газа на краю

Атмосфера в секторе Газа с каждым днем ухудшается, рассказал "Известиям" житель анклава Ахмед.



- Интернет пока есть, но провайдеры уже несколько раз предупреждали, что в ближайшее время могут отключить нас от связи. В городе, где я живу - в Газа-сити - каждые 10 минут слышны удары израильских ракет, от них все вокруг трясется. Больницы переполнены, там огромные очереди, - рассказал мой собеседник из анклава.



В Instagram практически каждый пост с хэштегом #عزة (арабское написание Газы) снабжен песней ливанской певицы Файруз "Захрат аль-Мадаен" (Роза всех городов). Эта песня написана после войны 1967 года и посвящена Иерусалиму.



- В этой песне есть такие строчки: "Мир был замучен на родине мира", но выражается надежда, что мы снова откроем двери нашего Аль-Кудса (арабское название Иерусалима), - поясняет Ахмед.



Палестина поддерживает прямые контакты с МИД России по текущей ситуации и положительно оценивает инициативу Москвы созвать ближневосточный "квартет" с расширенным составом участников, заявил "Известиям" член исполкома ООП Ахмад Мадждалани. Расширенный формат, предложенный МИД РФ, предполагает встречу 4+4+2+1 (Россия, США, ООН, ЕС + Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн + Палестина, Израиль + Саудовская Аравия).



- Мы поддерживаем этот формат. Но против этой формулы выступают американцы. Мы не хотим и не будем прерывать этот путь под какими-либо оправданиями, через которые американская сторона стремится реализовать пожелания Израиля, - подчеркнул политик.



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По его словам, "квартет" мог бы разработать план по переходу к международной конференции за мир на Ближнем Востоке. На нее можно было бы пригласить все стороны, заинтересованные в безопасности и стабильности в регионе и в мире, допустил член исполкома ООП.



Он также отметил, что между двумя главными палестинскими фракциями - ФАТХ (находится у власти на Западном берегу) и ХАМАС (у власти в секторе Газа) сохраняются "контакты и координация".



- Единство между всеми палестинскими фракциями и политическими партиями, достигнутое после всеобъемлющего диалога, по-прежнему сохраняется. Общение всех сил сосредоточено на противостоянии израильской агрессии против нашего народа, - пояснил Ахмад Мадждалани.



При этом он подчеркнул: у Палестины нет каких-либо дополнительных условий к Израилю для завершения огня.



- Главное требование остается неизменным - выполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН по поселениям и Иерусалиму. Это, по нашему мнению, и есть основа мирного процесса, - констатировал политик.



Палестина уверена, что Биньямин Нетаньяху стремится развить и обострить этот конфликт ради внутренних политических целей, чтобы сорвать формирование альтернативного правительства, заключил Мадждалани.



Нетаньяху эти обвинения, звучащие в его адрес еще с 11 мая, в речи от 16 мая назвал ложью. Вместе с тем тогда же премьер пообещал, что "кампания против террористических организаций продолжается в полную силу" и что Израиль "заставит ХАМАС заплатить очень высокую цену за его отвратительную агрессию".



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с израильской пограничной полицией после столкновения в городе Лод арабов с еврейскими поселенцами, 13 мая 2021 года



Цель же Израиля, по словам Нетаньяху, состоит в том, чтобы "добиться спокойствия и нормализовать отношения между израильскими арабами и евреями".



Во вторник, 18 мая, в Израиле вновь ждут обострения уличных столкновений. В этот день арабское население страны - а это свыше 1,5 млн человек, 20,5% жителей Израиля - организует забастовку и мирные демонстрации. Но как отметил в беседе с "Известиями" советник израильского премьер-министра Ариэль Бульштейн, эти акции неповиновения практически неизбежно закончатся насилием, как и во все прошлые разы. Источник - известия

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