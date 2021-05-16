"В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?

00:39 19.05.2021 В Турции завершается самый жесткий локдаун с начала пандемии COVID-19. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил, что с 17 мая страна начнет возвращаться к нормальной жизни. Беспрецедентно строгие ограничительные меры были вызваны желанием властей оперативно снизить статистику заражений, чтобы поскорее открыть страну для туристов. Однако в попытке спасти туристический сезон чиновники совершенно забыли о собственных гражданах: из-за карантинных ограничений многие остались без заработка, накопили долги и, чтобы выжить, готовы нарушать закон. Чем обернулся для турок самый строгий карантин из всех, что были объявлены с начала пандемии, и как его последствия отразятся на внутриполитической ситуации, - в материале "Ленты.ру".



"Мы не боимся коронавируса, мы боимся голода. Им [властям] неважно, сколько человек умрет", - говорит 40-летний Мурат, занимающийся продажей киви в квартале Балат в Стамбуле. "Что бы ни происходило, обычно страдают только бедные, и никто больше", - отмечает он.



Мужчина жалуется: с каждым месяцем пандемии заработки сокращаются, цены растут, он набрал кредитов ради пятерых детей, однако власти своими запретами просто-напросто не дают нормально работать.



Причем нынешний локдаун - с 29 апреля по 17 мая - пришелся на один из самых активных торговых сезонов: священный для мусульман месяц Рамадан

Полный локдаун президент Эрдоган объявил после того, как в Турции в середине апреля фиксировали по 60 тысяч заразившихся коронавирусом в день, а 21 апреля был установлен рекорд по смертности за сутки. Локдаун объявили даже несмотря на то, что число заболевших стало снижаться: к вступлению запретов в силу в день заболевали уже не более 40 тысяч.



Тем не менее власти пошли на крайне жесткие меры: круглосуточный комендантский час (до этого он вводился лишь в ночные часы и на несколько дней), закрытие кафе и ресторанов, запрет на перемещение между городами без разрешения. Кроме того, были закрыты все рынки, продуктовые лавки и прочие магазины "необязательных товаров" - за продуктами разрешено ходить только днем и в ближайший сетевой супермаркет. При этом работать продолжали медучреждения и производства, а также логистические компании.



В то же время на иностранных туристов комендантский час не распространили. Это вызвало недовольство, поскольку на пляжах местных стали штрафовать за купание, в то время как туристы спокойно отдыхали рядом. Странным оказался и запрет на продажу алкоголя: по мнению критиков, это была попытка государства навязать обществу консервативные ценности.



Голодные времена

Сейчас можно говорить, что антикоронавирусные меры все-таки оправдали себя: за неделю локдауна число заболевших упало в два раза, а на 13 мая их оказалось уже всего 11,5 тысячи. Однако многие граждане оказались недовольны запретами властей. И дело не просто в ограничении их свобод, а в бедности и голоде.



Турецкая экономика переживает кризис еще с 2018 года: курс турецкой лиры постоянно падает, а инфляция превышает 15 процентов.



Цены на продукты при этом постоянно растут: в начале 2021-го жителям на рынках приходилось платить за овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на 27 процентов больше, чем всего полгода назад

Серьезный удар нанесла и пандемия: он связан с ориентацией страны на туристов и резким падением турпотока из-за коронавируса. Число посетивших страну путешественников в 2020-м снизилось почти на 16 миллионов человек. Это привело к тому, что туристический сектор Турции за год потерял более 10 миллиардов долларов, а работы лишились более 320 тысяч человек. Сильнее всего пострадал один из популярных курортов - Анталья, куда добрались всего 3 миллиона туристов вместо 15. Однако похожая ситуация сложилась и в других местах.



На этом фоне вырос и уровень бедности. По данным Всемирного банка, всего за год он поднялся на два процента: с 10,2 в 2019-м до 12,2 в 2020 году. Бедность и голод ярко иллюстрирует раздача населению тонн картошки и лука: ее власти проводили незадолго до введения последних ограничительных мер.



"Если не могут помочь, пусть покидают посты!"

Объявляя о "полном локдауне", Эрдоган не анонсировал никаких новых мер поддержки малого бизнеса и населения. Люди оказались вынуждены сидеть без работы в условиях постоянно растущих цен. Своим отношением к происходящему с "Лентой.ру" поделились предприниматели из курортной Аланьи, пустые улицы которой сейчас скорее создают впечатление города-призрака, чем популярного места для отдыха.



Джемил Угур, хозяин пекарни:



"Этим запретом они сделали всех несчастными и нуждающимися. Никто не может открыть магазин, не может делать свою работу. Если я просто буду сидеть дома, я буду голодать. Я не смогу заплатить арендную плату.



Всем плевать, что люди голодают. В стране нет денег



Что эти люди будут делать, закрывая магазины? Как им зарабатывать на жизнь, сидя дома? Если бы нам сказали - "мы будем платить вам в зависимости от благополучия каждой семьи, пока эта болезнь не закончится" - мы бы согласились. Но как сейчас - быть не должно".



Ихсан Улкер, хозяин молочного продуктового магазина:



"Арендная плата здесь для всех составляет от 30 до 40 тысяч турецких лир (до 4750 долларов). Муниципалитет ее не снизил в период пандемии, а повысил.



Когда мы закрываем магазины всего на два дня, мы выбрасываем 500 килограммов сыра. Мы влезаем в долги и оказываемся в сложной ситуации. На этот раз мы выбросили в мусорное ведро все: масло, сыр, все это исчезло с прилавка.



Могу только соболезновать нашим ремесленникам. Наше психологическое состояние отвратительно, наши силы на исходе. Желаем только одного: чтобы правительство списало наши долги по квартплате, за электричество и воду. А если и этого они не могут сделать, пусть покидают свои посты! Достаточно!"



Пустая торговая улица в Стамбуле

Пустая торговая улица в Стамбуле

Фото: Hakan Akgun / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Беркант Унер, владелец ресторана:



"14 месяцев назад у меня был ресторан с 23 сотрудниками, дом и машина. Теперь мой дом находится в залоге, машина продана, у меня есть рассрочка по кредиту, которую я не могу выплатить. Закрытый ресторан, накопившаяся арендная плата - у меня сотни тысяч долгов. Как мы будем жить, если запираемся дома? Если так пойдет и дальше, люди окажутся на грани самоубийства. Как найти деньги и зарабатывать на жизнь при этих закрытиях?"



Эмин Энер, управляющий магазином:



"Антиковидные меры разочаровали торговое сообщество. В течение года с учетом ограничений на время пандемии нашим торговцам и так приходилось нелегко. Они ждали, что дела немного улучшатся с приближением Рамадана...



Во время пандемии все чиновники, политики и государственные служащие получают зарплату, а торговцы не зарабатывают деньги, хотя их расходы никуда не исчезают



Мы хотим от наших властей, чтобы только местные торговцы могли работать. Вирус ведь не передается исключительно на наших предприятиях. Неужели вируса не существует в крупных иностранных магазинах, и он есть только в маленьких местных? Мы требуем от правительства поддержки для местных работников".



Мехмет Эмин, владелец продуктового магазина:



"Лучшее для торговли время бывает как раз-таки перед праздником Рамадан. Однако люди не могли вести дела в прошлом году из-за ограничений пандемии, не смогут вести дела в этом году. Наши граждане не могли работать после начала пандемии, была и нехватка туристов. Они пострадали из-за того, что магазины долгое время были закрыты по выходным из-за ограничений. Торговцы переживают очень сложный период. Мы ожидаем, что власти прислушаются к нашим голосам".



С недовольством предпринимателей согласны и некоторые политики. Меры правительства серьезно критикуют, в частности, в Республиканской народной партии (РНП) - главной оппозиционной силе Турции. Как рассказал "Ленте.ру" ее член и бывший вице-президент Гюрсель Текин, правящая турецкая Партия справедливости и развития (AKP) очень плохо поддерживает население страны во время пандемии, а нынешний локдаун нельзя даже считать полноценным.



"Во-первых, это не полное закрытие. От локдауна освобожден 61 процент сотрудников. Таким образом, двое из каждых трех рабочих продолжают трудиться, - заявил Текин. - Во-вторых, полное закрытие также означает полную поддержку. Это сделал весь мир, Америка поддерживала своих граждан в размере, достигающем 27 процентов национального дохода".



Борьбы с эпидемией нет: сделано так, будто она идет. На деле - хаос и неопределенность



По словам Текина, его партия "не потратила бы бессмысленно 128 миллиардов долларов". Оппозиция, в частности, предлагает денежную поддержку в размере не менее 2000 лир (240 долларов) каждому домохозяйству в Турции на срок не менее четырех месяцев, а также помощь предпринимателям с арендой, указал он.



Однако на деле, как рассказывает 38-летний владелец магазина алкоголя Йылдыз из Стамбула, поддержки со стороны властей нет. Мужчина рассказал, что с начала пандемии он получил помощь дважды: 500 и 700 лир (60 и 85 долларов), что никак не компенсировало потери его бизнеса.



Такая ситуация вынуждает людей нарушать запреты. "Если кто-то знакомый приходит ко мне домой, я продам ему, потому что в противном случае я не заработаю денег. Но если вы незнакомец, я откажу", - поясняет Йылдыз. И это при том, что штраф за нарушение составляет 30 тысяч лир (3600 долларов), он более чем в 10 раз превышает минимальную месячную заработную плату.



Вакцинная надежда

Президент Эрдоган, объявляя о восстановлении нормальной жизни с 17 мая, будто бы услышал жалобы. Он заявил, что власти знают о проблемах людей, работа которых пострадала из-за пандемии, и готовы их устранять. "Мы решим нынешние проблемы так же, как и 20 лет назад, когда из хрупкой с политической, экономической и социальной точки зрения страны мы превратили Турцию в страну, которая сегодня имеет право голоса в регионе и мире", - сказал Эрдоган.



"После вируса нам предстоит борьба с мафией"

Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?

По словам главы государства, власти "взяли эпидемию под контроль и сделают шаги для начала контролируемой нормализации" по окончании Рамадана. Турецкий лидер отметил, что в стране "планировали избавиться от этой напасти еще до конца прошлого года, но все новые волны пандемии повлияли на весь мир", и именно из-за этого пришлось вводить новые ограничения. Президент пояснил, что для борьбы с коронавирусом планируют использовать все средства, в том числе и вакцины.



Власти рассчитывают, что после выхода из локдауна страна сможет в полной мере восстановиться и спасти туристический сезон 2021 года, что в итоге поможет преодолеть нынешний кризис. Туристы - особенно Турцию любят россияне и немцы - привозят в страну много денег, что поддерживает экономику. Потому минимальный уровень заражений коронавирусом и восстановление авиасообщения позволит стране не повторить провальный 2020-й.



Однако для подобного плана необходимо не просто периодически запирать людей дома, но и вести последовательную кампанию по вакцинации. А с ней у Турции проблемы, отмечает Гюрсель Текин. "Даже вопрос с вакциной не решался. Министр здравоохранения заявил, что "есть проблема с поставкой". Эрдоган объясняет, что "с поставками проблем нет". Турцией не управляют, а только выжимают все из народа. Управление поставили на автопилот и не понимают, что система уже рухнула, вместе с собой ведут нас всех к катастрофе", - считает он.



Об отсутствии национальной кампании по вакцинации в Турции заявил и доктор Себнем Корур Финканчи, председатель Турецкой медицинской ассоциации. "Если у вас нет вакцины, вы не сможете проводить кампанию", - отметил он, подчеркнув, что страна не использует все мощности именно из-за проблем с поставками препаратов.



В настоящее время в страну завозят китайскую вакцину от Sinovac (более 25 миллионов доз) и от американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech (4 миллиона). Также Турция подписала контракт на поставки и производство на своей территории российского препарата "Спутник V". Ожидается, что 50 миллионов доз начнут доставлять в мае.



Однако точные данные по поставкам или производству не раскрываются, и граждане фактически находятся в неведении, отмечает Финканчи. "К сожалению, турки потеряли доверие к правительственной борьбе с пандемией, потому что от общественности скрывали много фактов и продолжают скрывать правду", - говорит он.



Гюрсель Текин также считает, что у населения есть множество вопросов к действиям нынешнего правительства. "AKP знает, что ее время закончится в тот день, когда перед нацией поставят урну для голосования", - заявил политик.



Во всех областях есть огромные проблемы, граждане разочарованы. Все в ужасном состоянии, экономика в том числе, по уровню безработицы побит исторический рекорд. (...) Как только будут выборы, люди будут требовать ответить за это. Сегодня у власти находится правительство, которого народ не хочет



Пока же правящая партия во главе с Эрдоганом продолжает действовать так, как считает нужным. Сможет ли Турция действительно выйти из локдауна оздоровленной и безопасной - покажут ближайшие месяцы. Однако вряд ли активный пиар и вакцины от коронавируса смогут создать у турок иммунитет от голода и бедности.



Екатерина Первышева

16 мая 2021 Источник - лента

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