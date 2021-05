Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков

07:34 19.05.2021 Власти решили национализировать разрабатываемое канадской компанией месторождение



Газета "Коммерсантъ" №83 от 19.05.2021, стр. 6

Власти Киргизии запустили процесс национализации крупнейшего месторождения золота Кумтор, разрабатываемого канадской компанией Centerra Gold Inc. В "Кумтор Голд Компани" 18 мая назначен внешний управляющий, которым стал советник президента страны Садыра Жапарова Тенгиз Болтурук. Эти действия привели к громкому конфликту правительства Киргизии не только с Centerra Gold Inc., но и с Канадой.



Премьер Киргизии Улукбек Марипов 18 мая представил работникам крупнейшего в стране золоторудного предприятия Кумтор (в 2020 году там добыли 17 тонн золота) нового временного внешнего управляющего "Кумтор Голд Компани" - оператора месторождения. Им стал советник киргизского лидера Садыра Жапарова Тенгиз Болтурук. Сам процесс изъятия собственности у одного из крупнейших инвесторов - Centerra Gold Inc.- был запущен в начале этого месяца. Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) 6 мая принял сразу в трех чтениях закон о внешнем управлении. При этом 7 мая Бишкекский районный суд постановил, что Centerra Gold Inc. должна выплатить Киргизии $3 млрд штрафа за экологические нарушения.



Экономический базис под национализацию рудника подвела госкомиссия по проверке деятельности Кумтора, отчитавшаяся о результатах своей работы в парламенте. Жогорку Кенеш продлил работу комиссии еще на три месяца, но на основании ее промежуточного отчета принял постановление о введении на Кумторе внешнего управления. Комиссия, отметим, также предложила взыскать с канадской стороны более $4 млрд за экологический и экономический ущерб, нанесенный за время эксплуатации рудника.



В минувшие выходные во всех офисах "Кумтор Голд Компани" прошли обыски. Счета канадской фирмы были заблокированы. В центральном офисе компании в Бишкеке отключили интернет и опечатали все кабинеты.



Centerra Gold Inc. в ответ заблокировала все свои активы за рубежом, которые на данный момент составляют $1,6 млрд, и лишила своего основного акционера - правительство Киргизии, владеющее 26% акций компании через ОАО "Кыргызалтын",- доступа к этим средствам. У киргизской стороны остались лишь подготовленные для аффинажа чуть более 400 кг золота, которые она в виде залога под $25 млн передала в Национальный банк страны.



Кроме того, канадская компания приостановила доступ всех местных сотрудников "Кумтор Голд Компани" к своим глобальным IT-системам, чтобы предотвратить любое несанкционированное вторжение. Также канадцы запретили "передавать права или обременять любые простые акции Centerra Gold Inc. и осуществлять любые права голоса, связанные с акциями компании". Дивиденды или выплаты по акциям, которые в ином случае подлежали бы выплате "Кыргызалтыну" или его аффилированным компаниям, будут переданы Centerra Gold Inc.



В Centerra Gold Inc. заявили, что правительство Киргизии фактически захватило контроль над рудником. Действия парламента компания охарактеризовала как "явное нарушение прав" Centerra Gold Inc. и "Кумтор Голд Компани", а также обязательств киргизского правительства перед канадской стороной. Канадская компания сообщила, что больше не контролирует рудник Кумтор и не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности на прииске. Но, как подчеркнули канадцы, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике продолжают работать должным образом.



В компании при этом отметили, что готовы к диалогу с правительством, но беспрецедентные действия киргизской стороны не оставляют иного выбора, кроме как продолжать защищать свои интересы и интересы своих акционеров всеми законными средствами, включая международный арбитраж. Centerra Gold Inc. предупредила правительство Киргизии, что замораживает планы по выделению $2 млрд в виде дополнительных капитальных вложений для продления срока службы рудника на пять лет (то есть до 2031 года), о которых было объявлено в этом году.



В госкомиссии по проверке Кумтора сообщили "Ъ", что канадская компания уже подготовила документы для обращения в международный арбитраж. ОАО "Кыргызалтын" в свою очередь подписало соглашение о защите интересов Киргизии двумя иностранными компаниями. Об этом депутатам рассказал новый внешний управляющий Кумтором Тенгиз Болтурук. Он не сообщил, однако, названия фирм из Нью-Йорка и Торонто, сославшись на конфиденциальность.



На действия властей Киргизии отреагировало и правительство Канады. В понедельник с совместным заявлением выступили глава МИД страны Марк Гарно и министр малого бизнеса, развития экспорта и международной торговли Мэри Нг. "Как важный инвестиционный партнер Кыргызстана, Канада очень обеспокоена развитием событий в горнодобывающем секторе. Она разочарована решением, принятым на внеочередном заседании парламента 17 мая, об установлении временного внешнего управления в компании "Кумтор Голд", а также заявлением, что кыргызская сторона намерена установить контроль над управлением канадской акционерной компанией открытого типа, включая ее международные активы. Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в Кыргызстане",- говорится в заявлении.



Позицию Канады поддержала Великобритания. Британское и канадское правительства предупредили киргизскую сторону, что подобные меры, "негативно влияющие на торговлю и прямые иностранные инвестиции, еще больше подорвут и без того хрупкое экономическое положение кыргызского народа". Обеспокоенность возможной национализацией "Кумтор Голд Компани" выразил и Всемирный банк реконструкции и развития.



Экс-премьер Киргизии Темир Сариев, ранее курировавший работу Кумтора, сказал "Ъ", что рудник продолжает функционировать, поскольку все производство ориентировано на бесперебойную работу и остановка даже на один день может привести к экологической катастрофе. В администрации президента и в правительстве Киргизии пока никак официально не комментируют крупнейший конфликт с иностранным инвестором. Пресс-секретарь президента Киргизии пообещал лишь, что позиция киргизской стороны будет скоро обнародована.



Отметим, нынешний президент Киргизии Садыр Жапаров, а также его близкие соратники Камчибек Ташиев и Талант Мамытов, сейчас занимающие посты главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и председателя парламента соответственно, давно и громко выступали за национализацию Кумтора. В октябре 2012 года они организовали многотысячный митинг в Бишкеке против канадских золотодобытчиков. Он тогда вылился в неудачную попытку захвата Белого дома, после чего против господ Жапарова, Ташиева и Мамытова были возбуждены уголовные дела и всех трех политиков посадили в СИЗО ГКНБ. Спустя девять лет им, судя по всему, удалось воплотить задуманное в жизнь.



Кабай Карабеков, Бишкек Источник - kommersant.ru

