Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале

07:38 19.05.2021 Дело в отношении Михаила Меня прекращено

17 мая 2021,

Арест экс-директора школы-интерната стал возможным только после задержания бывшего губернатора региона Михаила Меня. Школа-интернат во времена руководства Цымбалюка находилась в зоне особого внимания властей Ивановской области. 10 лет до самой его отставки достраивался новый спальный корпус школы, открытие которого в 2012 году губернатор Мень посетил лично. Строительство корпуса глава региона держал на контроле. Спустя год – в 2013-м – Мень оставил пост губернатора. Правоохранители в 2020 году задерживали уже Меня-аудитора. Тогда-то в ходе следственных действий и вскрылись неожиданные жуткие обстоятельства.



"В ходе расследования уголовного дела о крупном хищении в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня были получены сведения о фактах систематического растления малолетних в Ивановской области. Потерпевшими оказались воспитанники Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот", - рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с материалами следствия.



Накануне Тверской районный суд Москвы принял решение прекратить дело в отношении Меня за истечением сроков давности. Однако расследование других преступлений, которые обнаружились в ходе следствия по делу экс-губернатора, продолжится. Срок давности подобных злодеяний в три раза больше.



Странный директор

РЕН ТВ провел собственное расследование вскрывшейся страшной истории. Нашим корреспондентам удалось разыскать сирот из школы-интерната, ставших жертвами высокопоставленных растлителей. Опрошенные редакцией бывшие воспитанники признались, что на допросах следователи задавали им вопросы об экс-губернаторе.



Как рассказали потерпевшие, бывшие чиновники буквально превратили их детство в ад. Пользуясь тем, что детям некому довериться, представительные мужчины запугивали их, уверяли, что происходящее абсолютно нормально, а рассказывать кому-либо о таком стыдно.



Воспитанник школы-интерната рассказал о домогательствах экс-директора

"Он говорил, что все это нормально, что это жизнь. Говорил, что никто не узнает, главное, чтобы я никому не рассказывал. Я боялся, что кто-то узнает и со мной общаться не будут. Я всегда думал, что странный у нас какой-то директор", - рассказал РЕН ТВ один из потерпевших.



По словам парня, правоохранители нашли его сами. Все последние 10 лет он никому не рассказывал о произошедшем с ним в детских лагерях Александра Цымбалюка. Но на днях ему пришлось вспомнить весь пережитый кошмар.



"В первый раз они (следователи - ред.) приехали из Кинешмы и забрали меня в 8 утра. Меня просто хотели допросить. Часа три точно я в полиции просидел. Приехали из Москвы из Следственного комитета, выделили комнату. Было двое человек, имен я не помню. Они мне задавали вопросы: "Ты знаешь Цымбалюка?" Я, конечно, знаю. Они спрашивали, домогался ли он ко мне. Я ответил, что он ко мне приставал и трогал", - рассказал парень РЕН ТВ на условиях анонимности.



Как рассказал молодой человек, бывший директор интерната и совладелец детских лагерей "Янтарь" и "Улыбка" Александр Цымбалюк начал "странно себя вести" с ним еще в 2008 году. Парню тогда еще не исполнилось 18 лет.



"Он меня мацал. Говорил, что ничего страшного и это нормально. Я стеснялся. В основном это проявлялось, когда он выпивший был. Он часто стал употреблять после гибели жены. До этого тоже было, но не так заметно", - рассказал потерпевший.



По словам парня, после смерти супруги "странное поведение" Цымбалюка стало более выраженным. Он под разными предлогами пытался заманить подростка к себе в дом. Предлагал кофе и алкоголь. Парня, сперва отучившегося в интернате, Цымбалюк пристроил работать в детских лагерях. Молодой человек боялся, что не найдет другую работу, и не мог найти в себе решимости уволиться. По словам потерпевшего, он был не единственным, кто заинтересовал "странного директора". Еще во время обучения в интернате парень видел, как его соседа по комнате по ночам по неизвестной причине директор вызывал в свой кабинет.



"Как-то ночью он его вызывает в кабинет. Мне показалось это очень странным. Я пошел в туалет, окна в кабинете были зашторены, ничего не видно. Я сходил в туалет, погулял. И потом где-то через час-полтора он пришел. Мы его начали спрашивать: "А чего он тебя ночью вызывал? Вроде ж все спят". Он говорит: "Да нет, все нормально". Мы его долго "пытали". Говорили, что что-то не то. "Просто так же он тебя не может вызвать, ночью тем более". И он нам признался, что он до него домогался", - рассказал парень.



Прислуга из детей

Не менее страшно прошло детство еще одной воспитанницы школы-интерната. Однако девушку, по ее словам, с 13 лет вообще "передали в пользование". Как признается Алиса (имя изменено), директор интерната Цымбалюк не гнушался отдавать воспитанников знакомым "в услужение". Детям предлагали "подзаработать" на дачах незнакомых им взрослых мужчин. Так, 13-летняя девочка попала на садовый участок заместителя председателя Совета Ассамблеи народов России и бывшего замдиректора музыкального детского театра Николая Бухонина. Дети за деньги и мороженое копали и пропалывали огород заслуженного деятеля культуры РФ. На этой же даче, как рассказала девушка, известный общественник ее неоднократно насиловал.



Воспитанница школы-интерната рассказала об изнасилованиях

"Обычно он меня забирал в субботу и до понедельника я была у него. Типа приезжал и говорил: "собирайся, поедешь мне по даче поможешь". По даче я ему помогала по хозяйству. А потом он ездил в магазин, покупал спиртные напитки. Вечером сидели и выпивали, а потом он делал все это. Других детей он отправлял в интернат, отвозил. Я тоже хотела уехать, а он мне говорил: "Останься, все нормально будет, прессовать не буду". А сам приставал", - рассказала Алиса в беседе с корреспондентом РЕН ТВ.



По словам девушки, о происходящем хорошо знала жена Бухонина, но не возражала. Девушка в беседе с РЕН ТВ призналась, что забеременела от своего мучителя. Это выяснилось на плановом обследовании у гинеколога в детской больнице. В курсе была штатная медсестра школы-интерната. Однако никаких действий в связи с подобным ЧП никто почему-то не предпринял. Девушка рассказала, что по удивительному стечению обстоятельств уже на следующий день после первого же урока у нее случился выкидыш.



"В школе мы ездили на комиссию проверяться. И в детской больнице были в гинекологии. Медсестра с нами поехала, Наталья Вячеславовна. Я легла на кресло, и мне сказали, что у меня беременность 12 недель. У меня была паника, я не знала, что делать. Я психовала. Она зашла к этой медсестре, и ей сказали, что я беременна. Потом у меня случился выкидыш после этого всего – после урока физкультуры это случилось. И живот ужасно болел. Я, конечно, никому про это не сообщала. Врач говорила медсестре, и медсестра все поняла. Она сказала: "Будем что-то делать". А после этого выкидыш случился", - рассказала Алиса.



На глазах у взрослых

О наклонностях Николая Бухонина рассказал и еще один воспитанник, ездивший к нему копать огород. По словам парня, общественник обещал ему игрушки, заманивал в дом и трогал.



"Я так испугался, вскочил и закричал. Прибежала его жена и спросила, что произошло. Я сказал: "Ваш мужчина меня трогал". Она потребовала срочно отвезти меня обратно в школу", - говорит парень.



Тот факт, что дети работали на даче у Бухонина, подтвердил его сын. Мужчина лично привозил воспитанников интерната на дачу и вечером увозил обратно. Мужчина отказывается верить в то, что его отец мог насиловать детей. Однако признается, что не помнит точное количество сирот, которых он привозил и увозил. Также мужчина не исключил, что дети могли приезжать на садовый участок, когда он не присутствовал.



Сын задержанного за растление сирот рассказал, как их привозил

"Он им давал заработать, и они активно шли. Грядочки пололи, семена сажали. Ту девочку, что обвинила, я не помню. Приезжали они втроем или вчетвером. Я их иногда забирал и привозил. Я здесь целый день был, винца попить, шашлыки пожарить. Он их кормил, мороженое покупал, денежку платил. А потом я их обратно увозил. Я тут редко вообще-то был. Когда дети перестали ездить, я не знаю. Может быть, они и без меня приезжали", - поделился Бухонин-младший.



Николай Николаевич Бухонин был знаком и с директором интерната Цымбалюком. Причем тоже считал его странным.



"Цымбалюка я за все время видел раза два. Как-то приезжал, ему хлеб предлагал, у меня бизнес был. Он противный такой, голос у него странный. П*** он (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации, нецензурно - ред.), блин!" - рассказал сын заслуженного деятеля культуры.



Директора детдома Цымбалюка в Ивановской области знали хорошо. И слухи о нем ходили довольно однозначные. Например, местные жители рассказали РЕН ТВ, что детей из школы-интерната привозили в Сибирские бани в компанию местных известных персон. РЕН ТВ наведался в эти бани. Администрация подтвердила, что к ним совсем недавно с вопросами приходили правоохранители. Однако, по словам работников, несовершеннолетние из детдома не отдыхали в заведении в компании взрослых.



РЕН ТВ обратился за комментариями о произошедшем с воспитанниками школы-интерната в Департамент внутренней политики Ивановской области. Однако там ответили, что о расследовании якобы не знают.



"Департамент внутренней политики Ивановской области и департамент социальной защиты населения Ивановской области информируют вас об отсутствии сведений об изложенных в запросе фактах", - говорится в официальном ответе за подписью начальника департамента.



В местном Управлении СК комментировать задержание Александра Цымбалюка официально отказались, посоветовав обратиться в Управление взаимодействия со СМИ СК РФ. Получить официальный комментарий Центрального аппарата СК РФ о задержании чиновников РЕН ТВ не удалось.



В настоящий момент Цымбалюк и Бухонин находятся под стражей. Арест проходил в Москве в Басманном суде. Бывший директор интерната отправился в СИЗО 30 апреля, а его знакомый общественник и деятель культуры Николай Бухонин – 12 мая. Правоохранители продолжают расследование страшного преступления. Не исключено, что в деле могут появиться новые эпизоды, потерпевшие и фигуранты. Ведь у кого еще с позволения директора детдома подрабатывали и гостили дети-сироты, пока неизвестно. Источник - ren.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621399080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Сената встретился с Главой Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султане

- Правительство рассмотрело санитарно-эпидемиологическую ситуацию

- Правительство рассмотрело ход подготовки к отопительному сезону

- Краткое заключение к отчету правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2020 год

- О МОНовских конюшнях

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба

- А. Мамин совершил рабочую поездку в Павлодарскую область

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2021 года №319

- Кадровые перестановки

