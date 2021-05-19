Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина

07:53 19.05.2021

Газета "Коммерсантъ" №83 от 19.05.2021, стр. 2

Деловая активность в Китае снизилась до уровня, который наблюдался до пандемии,- об этом свидетельствуют показатели промышленного выпуска и розничных продаж. По данным Нацбюро статистики страны, рост промпроизводства в апреле замедлился до 9,8% в годовом выражении (14,1% месяцем ранее, месяц к месяцу темпы прироста также сократились - с 0,6% до 0,5%). Капвложения в апреле выросли на 10,9% (19,4% год к году в марте), но месяц к месяцу их рост ускорился с 1,5% до 2,2%. Прирост розничных продаж замедлился с 34,1% до 17,7%, причем помесячная статистика показала также резкое сокращение темпов прироста - с 0,9% до 0,3% (в среднем в 2019 году - 0,7%). Рост цен между тем продолжил ускоряться - в апреле цены производителей выросли в среднем на 6,8% против 4,4% в марте, розничные - на 0,9% против 0,4% в марте (в годовом выражении).



Напомним, основной спад в китайской экономике на фоне пандемии пришелся на первый квартал прошлого года - ВВП страны сократился тогда на 6,8%. Уже во втором квартале прирост оказался положительным (3,2%), в четвертом квартале он ускорился до 6,5%, в целом же по году китайская экономика выросла на 2,3%, тогда как большинство крупных экономик зафиксировали падение. В первом квартале этого года из-за эффекта низкой базы рост, напротив, составил рекордные 18,3%. Но уже во втором квартале этот эффект будет нивелирован, полагают в Capital Economics, отмечая, что хотя потребление поддержит сокращение безработицы, текущий рост капвложений вряд ли останется прежним - поддержку ему в значительной степени оказывают госинвестиции, но объем стимулирующих мер будет сокращаться. Однако это не касается сектора технологий - здесь объем капвложений в апреле вырос на 30,8% год к году, тогда как объем выпуска полупроводников увеличился на 29,7% - нехватку чипов острее всего ощутили в автопроме (минус 3,5% в апреле год к году).



Накануне китайские власти также продлили период отмены пошлин на импорт 79 категорий товаров из США, что пролонгирует действие торгового соглашения двух стран, однако в прошлом году Китай так и не нарастил покупки американской продукции в соответствии с планом, более того, торговый профицит страны в апреле вновь увеличился, составив $42,9 млрд против $13,8 млрд в марте.



Татьяна Едовина