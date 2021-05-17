Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу

07:54 19.05.2021

Казахстан вернулся в "красную" зону по эпидситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.



Согласно матрице оценки на 19 мая, Шымкент снова вернулся в "красную" зону. Также там находятся: Алматы, Нур-Султан, Актюбинская, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области, ЗКО.



В "желтой" зоне - Костанайская, Мангистауская, Павлодарска, Алматинская области.



Остальные регионы в "зеленой" зоне.



Казахстан на матрице попал снова в "красную" зону.