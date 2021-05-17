"Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты

08:01 19.05.2021

Спускаемый модуль корабля "Союз МС-08" выставили на продажу



Корпус спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" впервые выставлен на продажу. Соответствующее объявление было опубликовано в среду, 19 мая, на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли компании "Главкосмос" - космического оператора государственной корпорации "Роскосмос".



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В пресс-релизе отмечается, что модуль может стать "прекрасным выставочным экспонатом" для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику.



"Корпус спускаемого аппарата № 738 миссии "Союз МС-08" размещен на портале "Главкосмоса" для реализации... Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации "Роскосмос" и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику", - говорится в сообщении, опубликованном на портале "Главкосмос".



Российский космический корабль "Союз МС-08" стартовал в марте 2018 года с космодрома Байконур и доставил на Международную космическую станцию (МКС) экипаж в составе Олега Артемьева - командира корабля и космонавта "Роскосмоса", и двух борт-инженеров астронавтов НАСА Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда. В октябре 2018 года спускаемый космический аппарат совершил удачную посадку на территории Казахстана, вернув весь экипаж с МКС на Землю. Продолжительность пребывания космонавтов на орбите составила 197 суток.



В понедельник, 17 мая, "Роскосмос" выделил 318 млн рублей на первый этап создания российской автоматической станции для исследования Венеры.



Запуск автоматической станции "Венера-Д" планируется в ноябре 2029 года с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 с космодрома Восточный.