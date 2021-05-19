Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова

08:05 19.05.2021 19 мая 2021,



И как к этому относятся рядовые жители Страны восходящего солнца

Наталия Портякова



С приближением Олимпиады в Токио в стране-хозяйке Игр нарастает как количество заболеваний коронавирусом, так и число тех, кто считает, что это грандиозное спортивное мероприятие стоит отменить или хотя бы перенести. По данным последнего опроса "Асахи Симбун", более 80% японцев против проведения Олимпиады в Токио нынешним летом. Впрочем, организаторы Игр не ставят под сомнение, что состязания не только состоятся, но и будут безопасными и для иностранных спортсменов, и для японского населения. В этом "Известия" заверили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) и бюро по подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр столичного правительства Токио.



Почти половина японцев выступила за отмену Олимпиады в Токио

Игры с возу, народу легче

Чем ближе Олимпиада в Токио, тем меньшее число японцев жаждет проведения Игр, начало которых намечено на 23 июля. На этой неделе авторитетная газета "Асахи Симбун" обнародовала итоги опроса, показавшие, что свыше 80% респондентов против того, чтобы престижное международное мероприятие, и так отложенное из-за пандемии коронавируса на год, состоялось этим летом. Так, 43% высказались вообще за отмену Игр, еще 40% опрошенных заявили о необходимости дальнейшей отсрочки Олимпиады. При этом еще месяц назад общее число сторонников отмены или переноса Игр в японской столице, по данным предыдущего опроса того же издания, было на 14% меньше.



С конца апреля по всей Японии стало резко нарастать число новых случаев заболевания COVID-19. В четырех префектурах страны, включая Токио, было тут же объявлено чрезвычайное положение, продленное недавно до конца мая. В дальнейшем, на фоне того что число вновь заразившихся неизменно превышает 5 тыс. человек за сутки, этот режим был введен еще в ряде префектур.



Профсоюз врачей Японии потребовал отменить Олимпиаду в Токио

Сейчас около половины регионов страны находятся под действием тех или иных ограничительных противоэпидемических мер, при этом ряд экспертов не исключает, что впереди Японию ждет общенациональное чрезвычайное положение. В итоге несколько соседствующих с Токио городов, которые должны были принимать иностранных спортсменов, отказались от этой "чести" из-за опасений, что приезд даже относительно небольшого числа участников чреват дальнейшим распространением COVID-19. Один из местных губернаторов загодя отклонил просьбы о предоставлении больничных коек иностранным спортсменам, вместо этого призвав власти рассмотреть вопрос о новой отсрочке или, возможно, отмене Олимпийских игр.



Пессимистично настроены не только политики. На днях президент Японской ассоциации инфекционных заболеваний и член правительственного консультативного комитета по коронавирусу Кадзухиро Татеда отметил, что еще пару месяцев назад он был уверен в успешном прохождении Игр, но сейчас его оптимизм угас. Один из самых известных японских бизнесменов-миллиардеров Хироси Микитани и вовсе назвал проведение Олимпиады в нынешних условиях миссией самоубийства.



Не ограничивается методами "кухонной оппозиции" и простой народ. К концу прошлой недели основателю движения "Остановите Токийскую Олимпиаду" Кэндзи Уцономии, несколько раз пытавшемуся в прошлом избраться столичным мэром, удалось всего за девять дней собрать 350 тыс. подписей под петицией с соответствующим требованием. Ее тут же вручили властям столицы и организационному комитету Игр.



Организаторы уверены

Между тем представители как МОКа, так и японских властей настаивают, что вопрос о проведении Игр практически решен. Осталось утрясти лишь некоторые детали, вроде того, стоит ли допускать на стадионы японских зрителей или проводить соревнования при полностью пустых трибунах (иностранным болельщикам, как известно, уже дали от ворот поворот).



- С самого начала МОК и другие организаторы Олимпиады в Токио ясно дали понять, что проведение безопасных для всех участников и японского народа Игр имеет первостепенное значение. И благодаря способности народа Японии преодолевать невзгоды эти Олимпийские игры в этих очень трудных условиях возможны, - сказали "Известиям" в пресс-службе МОКа.



Схожий настрой на проведение в японской столице "надежных и безопасных" Игр, невзирая на пандемию, и продолжение подготовки к ним "Известиям" выразили и в бюро по подготовке Олимпийских и Паралимпийских игр столичного правительства Токио.



Оргкомитет допустил проведение Олимпиады в Токио без зрителей

28 апреля все участвующие в подготовке соревнований стороны обнародовали всеобъемлющий комплекс мер по обеспечению безопасной организации Игр. Впрочем, ничего сильно нового в нем не прозвучало: всем участникам напомнили об обязательности практически повсеместного ношения масок, минимуме физических контактов с другими участниками и ежедневных сдачах теста на коронавирус.



Пожалуй, ключевым в успехе всего мероприятия остается вакцинация, без которой, по определению мэра Токио Юрико Коикэ, "мы боремся с вирусом с пустыми руками".



На данный момент только 1% 126-миллионного населения Японии привит двумя дозами вакцины против COVID-19, и лишь 3% прошли первый этап вакцинации. Впрочем, как сказала "Известиям" эксперт по общественному здравоохранению Токийского университета Харука Сакамото, в ближайшие дни прививочная кампания будет заметно ускорена, что должно позволить правительству завершить к Олимпиаде вакцинацию всех пожилых людей.



"Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется"

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков - о проведении Паралимпийских игр в Японии и символике российских спортсменов

- Говорят, что около 80 тыс. человек, связанных с Олимпийскими играми, - в основном представители СМИ и спонсоры, посетят Японию в дополнение к примерно 15 тыс. спортсменам. И получится ли провести Олимпиаду безопасно, в большей степени зависит от того, будут ли эти люди вакцинированы перед приездом и не принесут ли они инфекцию в Японию, - предположила Харука Сакамото.



По крайней мере, за спортсменов можно быть спокойными: как напомнили "Известиям" в пресс-службе МОКа: еще в начале мая комитет подписал меморандум с Pfizer и BioNTech о пожертвовании доз их вакцин участникам Игр из национальных олимпийских и паралимпийских комитетов по всему миру.



Убежденность в достаточной эффективности противоэпидемических мер - не единственный фактор, который удерживает организаторов (прежде всего МОК, которому принадлежит право отмены Игр) даже от мыслей отказаться от проведения Олимпиады нынешним летом.



- Олимпийские игры - это крупнейшее спортивное событие в календаре, на карту поставлены миллиарды долларов и для Японии, и для МОКа с точки зрения спонсорства вещания. У всех сторон есть огромные контрактные обязательства, и если Олимпийские игры в Токио вдруг будут отменены, можно с уверенностью сказать, что это повлечет за собой рекордные страховые выплаты, - пояснил "Известиям" профессор по спортивному праву из Университета Мельбурна Джек Андерсон.



Не в последнюю очередь проведение Олимпиады имеет для Токио и символическое значение, добавил австралийский эксперт: в стране долгое время наблюдалась экономическая стагнация, были цунами и ядерная катастрофа на "Фукусиме", и Игры могли бы стать своеобразным символом возрождения Страны восходящего солнца. Источник - известия

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