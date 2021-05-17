Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР

08:07 19.05.2021

Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР



Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси обратилась к мировым лидерам с призывом не посещать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине из-за "продолжающегося геноцида" в Китае, передает телеканал CNBC.



Выступая на слушаниях в Комиссии по правам человека Конгресса, Пелоси заявила, что если мировые лидеры "выразят уважение китайскому правительству", посетив Олимпиаду, то у них не будет "морального права" говорить о правах человека "в любом месте мира", поскольку правительство КНР "совершает геноцид". Кроме того, спикер Конгресса также раскритиковала финансовых спонсоров Олимпиады, которые "не выступают против нарушений прав человека в Китае по коммерческим причинам".



В то же время она считает, что спортсмены должны иметь возможность принять участие в Олимпиаде.



В 2008 году Пелоси уже пыталась объявить "дипломатический бойкот" Олимпиады в Пекине на фоне обострения обстановки в Тибете. Тогда ее попытка не увенчалась успехом.