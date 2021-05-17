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Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:15 19.05.2021

Каталонские националисты договорились сформировать правительство

Текст: Юрий Когалов

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Спустя три месяца после проведения внеочередных выборов в Каталонии в регионе, наконец, получится сформировать правительство. Местные националистические силы смогли договориться между собой, как разделить портфели. В обмен на кресло главы Женералитата "Левые республиканцы Каталонии" согласились отдать ряд ключевых секторов представителям коалиции "Вместе за Каталонию".

Еще в марте из-за споров между этими двумя силами в региональном парламенте провалилось голосование по кандидатуре Пере Арагонеса, претендующего на место главы правительства. Чтобы эта история не повторилась, "Левые республиканцы", впервые одержавшие победу на выборах, согласились пойти на серьезные уступки.

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Ведь если парламент до 26 мая не утвердит кандидатуру нового главы Женералитата, в регионе будут объявлены новые выборы. В итоге представители "Вместе за Каталонию", несмотря на то, что они стали второй по популярности силой в автономии, займут большую часть кресел в правительстве, а главное, места советников, в ведении которых находятся экономика, здравоохранение, правосудие, международные дела. Именно эти сектора наиболее важны для продвижения идей сепаратизма.

Стоит отметить, что "Левые республиканцы Каталонии" тоже ратуют за отделение региона от Испании и, как следует из названия партии, превращения его в республику. Однако они не столь радикально настроены, как последователи экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона. Арагонес настроен на ведение переговоров с Мадридом. Пучдемон же требует проведения нового референдума о независимости. Впрочем, в ближайшее время организовать его не удастся. Политики из "Вместе за Каталонию" намерены сначала распропагандировать идею отделения Каталонии от Испании (для чего они и потребовали себе место советника по международным делам) и добиться освобождения политиков, осужденных за проведение референдума в 2017 году (благодаря креслу советника по вопросам юстиции). А добиться народной поддержки поможет успешное преодоление пандемии коронавируса, все лавры достанутся тому, кто будет руководить этим сектором.

Из наиболее важных портфелей "Левым республиканцам" остается место советника по образованию, ведь именно в школах и университетах происходит идеологическая обработка будущих избирателей, отмечает El Mundo.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621401300
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