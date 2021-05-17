Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"

08:19 19.05.2021

Генассамблея ООН приняла спецрезолюцию по Приаралью

Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Инициатива принадлежит президенту Узбекистана.



18 мая на пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята предложенная президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым специальная резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.



Соавторами резолюции выступили около 60 государств. В ней Генассамблея ООН заявляет о поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в регионе Приаралья.



В документе говорится о поощрении научно-исследовательской консультативной деятельности в интересах восстановления и улучшения окружающей среды, сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни населения региона.



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В резолюции также подчеркивается важность активизации регионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе.



Генассамблея также призывает все заинтересованные стороны проводить совместные междисциплинарные исследования, разрабатывать и внедрять экологически безопасные технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически устойчивому экономическому росту и применению энерго- и водосберегающих технологий.



В документе также отражена поддержка ООН создания Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана и учреждения под эгидой ООН Многопартнерского трастового фонда по безопасности человека для региона Приаралья.



Приаралье стало первым регионом, которому Генассамблея предоставила статус зоны экологических инноваций и технологий, отметили в МИДе. Документ должен позволить консолидировать усилия и обеспечить согласованность программ и проектов специализированных агентств, фондов и программ системы ООН в поддержку приоритетов регионального сотрудничества, интеграции и устойчивого развития.



Шавкат Мирзиеев впервые озвучил инициативу об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала в августе 2018 года. Он отметил, что это решение поможет общими усилиями стран региона сформировать условия для привлечения иностранных инвестиций в разработку и внедрения экологически чистых технологий, комплексного внедрения принципов "зеленой" экономики, экологически чистых, энерго- и водосберегающих технологий, предотвращения опустынивания и экологической миграции; развития экотуризма и реализации других мер.



В октябре 2019 года в Нукусе (Каракалпакстан) прошла международная конференция высокого уровня "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий", на которой правительство Узбекистана и ООН согласовали проект специальной резолюции.