 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:22 19.05.2021

Первый замхокима Ташкента оскорбил и применил силу к председателю махалли - Минмахалля
Первый замхокима Ташкента Бахтиер Рахмонов оскорбил и применил физическую силу против председателя одной из махаллей в Аккурганском районе Ташкентской области, сообщили в Минмахалли.

Пресс-служба Министерства по поддержке махалли и семьи подтвердила распространившуюся в социальных сетях информацию о действиях первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиера Рахмонова.

Как говорится в сообщении, первый замхокима оскорбил и применил силу против Алишера Икрамова, председателя махалли "Уста Нормат" в Аккурганском районе Ташкентской области.

Для выяснения обстоятельств инцидента сотрудники пресс-службы министерства и его управления по Ташкентской области связались с А. Икрамовым. Тот заявил, что 9 мая Б. Рахмонов вызвал его в свой отцовский дом, расположенный на территории вышеназванной махалли.

"По сведениям А. Икрамова, 9 мая этого года его вызвали в дом отца Рахмонова на улице Дехканабад в махалле „Уста Нормат". Здесь Б. Рахмонов оскорбил его различными непристойными словами и даже применил физическую силу за невыполнение какого-то другого задания, не связанного с его служебными обязанностями", - говорится в сообщении Минмахалли.

В настоящее время ситуация находится на контроле министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, рабочая группа Минмахалли изучает детали произошедшего.

Бахтиер Рахмонов был назначен первым заместителем хокима Ташкента в январе этого года. До этого он был хокимом Алмазара, а ранее - Сергели. В 2011-2016 годах уже занимал пост первого замхокима столицы.

В августе в сеть попала аудиозапись из заседания Бахтиера Рахмонова, который на тот момент возглавлял Алмазарский район столицы. Тогда сообщалось, что он "оскорблял участников мероприятия, угрожал увольнением и тюремным заключением".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621401720
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