|21:53 Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53 В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
20:38 В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич
19:58 Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
17:49 КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
08:22 1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:19 Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"
08:15 Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:10 Разоблачения ефрейтора Силиной. В КырАрмии разворовали даже каски
08:07 Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР
08:05 Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова
08:01 "Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты
07:54 Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу
07:53 Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина
07:49 Государство для идеологии, а не идеология для государства. Либо капитализм, либо Россия, - Александр Дугин
07:38 Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале
07:34 Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков
07:32 "Минский" формат переговоров по Донбассу окончательно уперся в тупик, - "Къ"
00:42 США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:39 "В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
00:37 Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров
00:32 КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29 Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21 Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07 Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04 В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
|21:24 Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин
20:59 Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"
18:45 КырВласти назначили внешним управляющим "Кумтора" особо-хитро-уполномоченного канадско-подданного Болтурука
18:41 Макрона взяли в тиски бонапартизм и исламизм, - М.Фаустова
15:03 "Хачапури нефтью не станет". Как Грузия прожила 30 лет после распада СССР? - Г.Зотов
11:51 Яна Амелина: Субкультура "колумбайна" укоренилась в молодежной среде
11:21 Пахнет аферой! "Роснефть" и азер-Socar будут вместе сливать нефтепродукты в Украину
11:16 Очаровательная Марс (не планета) стала пресс-секретарем КырПреза Жапарова
10:30 Жапаров назначил ключевые кадры своей Администрации
10:11 США выделят десятки тысяч долларов на "свободу слова" в Киргизии
10:06 Жапаров разогнал свою пресс-службу. Пользуясь тем, что умеют писать...
09:31 Россия становится "островом нормальности" для американцев, - Ст.Борзяков
08:44 Великопуштунский шовинизм или полиэтничность: история "афганской нации", - Равшан Назаров
08:40 В Караганде забит насмерть неизвестными городской активист Олег Гарницкий
08:25 Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)
08:18 Аркадаг превратит Ашгабат в "умный город" - все снесет и поселит муравьев?
08:14 Эрдоган публично проклял федерального канцлера Австрии. Истыкает куклу булавками?
08:08 Китай попал в демографическую западню. Ни молодых, ни женщин.., - Г.Мирзаян
08:05 Турция пытается объединить мусульман за счет евреев, - Иса Джавадов
08:02 Прощай, американская мечта и здравствуй, анальное дыхание, - А.Никишин
07:55 Израиль и ХАМАС на пустые уговоры не поддаются, - И.Преображенский
07:53 Бишкек обвиняет Душанбе в сокрытии "пограничных" потерь, - "ВБ"
07:31 Успеет ли "Газпром" закончить "Северный поток – 2"? - С.Синцов
07:29 "Религиозные" будни Глобалии, - А.Елисеев
07:25 Чем "пандемия" обогатила наше миропонимание, - Е.Пустовойтова
|КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
17:49 19.05.2021
Токаев прибыл в Таджикистан
19 мая 2021, 18:29
Фото: Facebook Берик Уали
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе. Это первый зарубежный визит Президента Казахстана в 2021 году, передает zakon.kz.
Пресс-секретарь Президента Берик Уали сообщил, что в международном аэропорту Душанбе Главу государства встретили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие официальные лица.
Завтра в первой половине дня запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах, по итогам которых ожидается принятие ряда двусторонних документов. Лидеры Казахстана и Таджикистана также проведут совместный брифинг для СМИ, - говорится в сообщении.
Кроме того, программа визита Президента предусматривает участие в церемонии возложения венков к монументу Исмоила Сомони и встречи с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Премьер-министром Таджикистана.