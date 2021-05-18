В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич

20:38 19.05.2021

Убит известнейший колумбийский повстанец



Один из самых известных лидеров повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК, FARC) Хесус Сантрич был убит в Венесуэле. Об этом сообщила диссидентская группа под названием "Сегунда Маркеталия" ("Вторая Маркеталия", Segunda Marquetalia), передает Reuters.



Как отмечается, командир, настоящее имя которого Сеуксис Паусиас Эрнандес, был убит на венесуэльской территории в ходе военной операции колумбийских коммандос. В заявлении говорится, что "грузовик, в котором находился командир, подвергся обстрелу из винтовки и гранатометов". После окончания операции колумбийцы якобы улетели на вертолете.



Министр обороны Колумбии Диего Молано отметил, что отчеты разведки подтверждают, что среди убитых действительно был Сантрич. Тем не менее, по его словам, правительство страны продолжает работать над подтверждением этой информации.



Ранее власти Колумбии обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в укрывательстве диссидентов. Мадуро в ответ заявил, что его страна стала жертвой преступников. Молано же подчеркнул, что если данные о Сантриче подтвердятся, "это докажет, что в Венесуэле живут наркопреступники".



В 2020 году Соединенные Штаты предлагали вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту или осуждению Сантрича. Вашингтон также объявил в 15 миллионов долларов за информацию о Мадуро.



В 2019-м раз Сантрич и другой бывший лидер РВСК, известный как Иван Маркес, заявили о начале новой борьбы с правительством, несмотря на заключенный в 2016 году мирный договор. До этого повстанец был освобожден из тюрьмы и смог сбежать до запланированной явки в суд по новым обвинениям в наркоторговле.



Мирный договор со второй попытки подписали 24 ноября 2016 года на тот момент президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри. Тогда свое оружие сложили до 13 тысяч членов группировки. РВСК затем образовала политическую партию и стала принимать участие в парламентских выборах. За достижение соглашения, положившего конец длившейся 52 года и унесшей жизни свыше 200 тысяч человек гражданской войне, Сантос был удостоен Нобелевской премии мира.