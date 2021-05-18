В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони

20:53 19.05.2021

"Группа 24" сообщила об исчезновении своего сторонника в Москве



Запрещенная в Таджикистане "Группа 24" сообщила об исчезновении своего сторонника в России. В распространенном оппозиционным движением сообщении говорится, что представитель "Группы 24" в Москве Рахматджони Мухаммадджон пропал 18 мая.



Рахматджони Мухаммадджон с 2018 года является гражданином России, отмечается в сообщении.



Напомним, 1 сентября 2010 года в Нижнем Новгороде был задержан и увезен в неизвестном направлении другой сторонник движения Шобуддин Бадалов. По словам представителей "Группы 24", "несколько человек, представившихся сотрудниками 5-го отдела внутренних дел, увезли его с собой". Спустя месяц МВД России в ответ на письменный запрос руководства "Группы 24" сообщило, что Бадалов "сам вылетел в Таджикистан".



"Группа 24" была создана в 2012 году и в 2014 году была объявлена решением Верховного суда Таджикистана экстремистской организацией. После этого десятки людей были задержаны в Таджикистане, России и других постсоветских странах по обвинению в членстве в этой организации и осуждены к различным срокам тюремного заключения. Умарали Кувватов, основатель этой группы, был убит в 2015 году в Стамбуле.