Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов

21:53 19.05.2021

Алексей Иванов



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав ЛГБТ-сообщества. Им станет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт.



Как сказано в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра, Герберт "возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом", а также будет председательствовать на международной конференции "Быть собой - это безопасно. Глобальная конференция по вопросам равенства", которая пройдет в Лондоне в 2022 году.



"Борьба с преследованием и насилием в отношении ЛГБТ - это наш манифест, и проведение первой глобальной конференции правительства Великобритании по ЛГБТ позволяет нам продвигать равенство на международной арене. В качестве специального представителя лорд Герберт будет курировать внутреннюю работу правительства в этой сфере и укрепит наше мировое лидерство в области прав ЛГБТ. Сосредоточит внимания на продвижении законодательной реформы, борьбе с насилием и дискриминацией и обеспечении равного доступа к государственным услугам для ЛГБТ. Он также будет работать вместе с министром по делам женщин и равноправия, чтобы координировать действия по проблемам ЛГБТ в преддверии всемирной конференции", - говорится на сайте британского кабмина.



Ник Герберт родился 7.04.1963 в Кембридже, получил образование в в элитной школе-пансионе Хайлибери и колледже Магдалины Кембриджского университета. Вступил в Консервативную партию, трудился сотрудником бюро по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды исследовательского отдела Консервативной партии (Conservative Research Department), директором по связям с общественностью Британского общества полевых видов спорта. В 1997 году сыграл ключевую роль в формировании Сельского альянса, объединяющего ныне примерно 100 тыс. чел. Успешно руководил кампанией "Нет" против введения евро, создал и возглавлял праволиберальный аналитический центр "Реформа". Являлся членом Палаты общин от Консервативной партии с 2005 по 2019 год; в 2010-12 годах занимал пост государственного министра полиции и уголовного правосудия. В 2012-м запустил гомосяцкую кампанию "Свобода вступать в брак". В 2014-м основал Глобальную группу по борьбе с туберкулезом и запустил межпартийный проект GovernUp, направленный на продвижение "далеко идущих реформ, необходимых в Уайтхолле и за его пределами, чтобы сделать правительство более эффективным и действенным". В 2015-м стал председателем Всепартийной парламентской группы по глобальным правам ЛГБТ. В 2016-м запустил кампанию под названием "Консерваторы за реформу в Европе" с целью сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. В 2019-м вернулся в Сельский альянс в качестве председателя. В прошлом году по предложению Бориса Джонсона получил от королевы Елизаветы II титул барона Саут-Даунского, став пожизненным членом неизбираемой Палаты лордов. В январе 2021-го назначен председателем английского Полицейского колледжа. Считается одним из ведущих западных гей-лоббистов. Председатель Группы по вопросам глобального равенства (международной сети голубых и розовых парламентариев). С 2009 года состоит в однополом браке со своим многолетним бойфрендом - адвокатом Джейсоном Идсом.



Ник Герберт

"Я всегда был безмерно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь идет о равенстве ЛГБТ. Свобода любить того, кого вы хотите, - ключевая британская ценность и жизненно важный компонент любой демократии. Однако пандемия усугубила существующее неравенство, с которым ЛГБТ сталкиваются во всем мире, при этом насилие и дискриминация стали повседневной реальностью для некоторых. Правительство Великобритании вместе с нашими международными партнерами считает, что пришло время предпринять коллективные глобальные действия. Я хочу поблагодарить Ника за блестящее руководство, которое он уже играет в качестве председателя международной конференции; и я с нетерпением жду продолжения совместной работы в его новой роли специального представителя по правам ЛГБТ", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.



"С нашей огромной мягкой силой и как глобальная сила добра Великобритания играет важную роль в руководстве международными усилиями по борьбе с насилием и дискриминацией в отношении ЛГБТ, которым не должно быть места в современном мире. Я привержен делу продвижения прав ЛГБТ во всем мире, и я с нетерпением жду продолжения этого в моей роли специального представителя премьер-министра и председателя Глобальной конференции ЛГБТ. В то время, когда Covid разлучил многих из нас, конференция дает реальный шанс объединить людей и навсегда изменить ситуацию", - ответил премьеру Ник Герберт (барон Саут-Даунский).