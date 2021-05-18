 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.05.2021
21:53  Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53  В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
20:38  В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич
19:58  Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
17:49  КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
08:22  1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:19  Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"

08:15  Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:10  Разоблачения ефрейтора Силиной. В КырАрмии разворовали даже каски
08:07  Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР
08:05  Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова
08:01  "Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты
07:54  Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу
07:53  Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина
07:49  Государство для идеологии, а не идеология для государства. Либо капитализм, либо Россия, - Александр Дугин
07:38  Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале
07:34  Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков
07:32  "Минский" формат переговоров по Донбассу окончательно уперся в тупик, - "Къ"
00:42  США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:39  "В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
00:37  Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров
00:32  КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29  Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21  Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07  Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04  В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
Вторник, 18.05.2021
21:24  Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин
20:59  Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"
18:45  КырВласти назначили внешним управляющим "Кумтора" особо-хитро-уполномоченного канадско-подданного Болтурука
18:41  Макрона взяли в тиски бонапартизм и исламизм, - М.Фаустова
15:03  "Хачапури нефтью не станет". Как Грузия прожила 30 лет после распада СССР? - Г.Зотов
11:51  Яна Амелина: Субкультура "колумбайна" укоренилась в молодежной среде
11:21  Пахнет аферой! "Роснефть" и азер-Socar будут вместе сливать нефтепродукты в Украину
11:16  Очаровательная Марс (не планета) стала пресс-секретарем КырПреза Жапарова
10:30  Жапаров назначил ключевые кадры своей Администрации
10:11  США выделят десятки тысяч долларов на "свободу слова" в Киргизии
10:06  Жапаров разогнал свою пресс-службу. Пользуясь тем, что умеют писать...
09:31  Россия становится "островом нормальности" для американцев, - Ст.Борзяков
08:44  Великопуштунский шовинизм или полиэтничность: история "афганской нации", - Равшан Назаров
08:40  В Караганде забит насмерть неизвестными городской активист Олег Гарницкий
08:25  Сенсация на Ямале: в вечной мерзлоте нашли останки неизвестного "похожего на динозавра" существа (видео)
08:18  Аркадаг превратит Ашгабат в "умный город" - все снесет и поселит муравьев?
08:14  Эрдоган публично проклял федерального канцлера Австрии. Истыкает куклу булавками?
08:08  Китай попал в демографическую западню. Ни молодых, ни женщин.., - Г.Мирзаян
08:05  Турция пытается объединить мусульман за счет евреев, - Иса Джавадов
08:02  Прощай, американская мечта и здравствуй, анальное дыхание, - А.Никишин
07:55  Израиль и ХАМАС на пустые уговоры не поддаются, - И.Преображенский
07:53  Бишкек обвиняет Душанбе в сокрытии "пограничных" потерь, - "ВБ"
07:31  Успеет ли "Газпром" закончить "Северный поток – 2"? - С.Синцов
07:29  "Религиозные" будни Глобалии, - А.Елисеев
07:25  Чем "пандемия" обогатила наше миропонимание, - Е.Пустовойтова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
21:53 19.05.2021

Алексей Иванов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность спецпредставителя по вопросам прав ЛГБТ-сообщества. Им станет член Палаты лордов британского парламента Ник Герберт.

Как сказано в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра, Герберт "возглавит борьбу по защите прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом", а также будет председательствовать на международной конференции "Быть собой - это безопасно. Глобальная конференция по вопросам равенства", которая пройдет в Лондоне в 2022 году.

"Борьба с преследованием и насилием в отношении ЛГБТ - это наш манифест, и проведение первой глобальной конференции правительства Великобритании по ЛГБТ позволяет нам продвигать равенство на международной арене. В качестве специального представителя лорд Герберт будет курировать внутреннюю работу правительства в этой сфере и укрепит наше мировое лидерство в области прав ЛГБТ. Сосредоточит внимания на продвижении законодательной реформы, борьбе с насилием и дискриминацией и обеспечении равного доступа к государственным услугам для ЛГБТ. Он также будет работать вместе с министром по делам женщин и равноправия, чтобы координировать действия по проблемам ЛГБТ в преддверии всемирной конференции", - говорится на сайте британского кабмина.

Ник Герберт родился 7.04.1963 в Кембридже, получил образование в в элитной школе-пансионе Хайлибери и колледже Магдалины Кембриджского университета. Вступил в Консервативную партию, трудился сотрудником бюро по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды исследовательского отдела Консервативной партии (Conservative Research Department), директором по связям с общественностью Британского общества полевых видов спорта. В 1997 году сыграл ключевую роль в формировании Сельского альянса, объединяющего ныне примерно 100 тыс. чел. Успешно руководил кампанией "Нет" против введения евро, создал и возглавлял праволиберальный аналитический центр "Реформа". Являлся членом Палаты общин от Консервативной партии с 2005 по 2019 год; в 2010-12 годах занимал пост государственного министра полиции и уголовного правосудия. В 2012-м запустил гомосяцкую кампанию "Свобода вступать в брак". В 2014-м основал Глобальную группу по борьбе с туберкулезом и запустил межпартийный проект GovernUp, направленный на продвижение "далеко идущих реформ, необходимых в Уайтхолле и за его пределами, чтобы сделать правительство более эффективным и действенным". В 2015-м стал председателем Всепартийной парламентской группы по глобальным правам ЛГБТ. В 2016-м запустил кампанию под названием "Консерваторы за реформу в Европе" с целью сохранения членства Великобритании в Евросоюзе. В 2019-м вернулся в Сельский альянс в качестве председателя. В прошлом году по предложению Бориса Джонсона получил от королевы Елизаветы II титул барона Саут-Даунского, став пожизненным членом неизбираемой Палаты лордов. В январе 2021-го назначен председателем английского Полицейского колледжа. Считается одним из ведущих западных гей-лоббистов. Председатель Группы по вопросам глобального равенства (международной сети голубых и розовых парламентариев). С 2009 года состоит в однополом браке со своим многолетним бойфрендом - адвокатом Джейсоном Идсом.

Ник Герберт
"Я всегда был безмерно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь идет о равенстве ЛГБТ. Свобода любить того, кого вы хотите, - ключевая британская ценность и жизненно важный компонент любой демократии. Однако пандемия усугубила существующее неравенство, с которым ЛГБТ сталкиваются во всем мире, при этом насилие и дискриминация стали повседневной реальностью для некоторых. Правительство Великобритании вместе с нашими международными партнерами считает, что пришло время предпринять коллективные глобальные действия. Я хочу поблагодарить Ника за блестящее руководство, которое он уже играет в качестве председателя международной конференции; и я с нетерпением жду продолжения совместной работы в его новой роли специального представителя по правам ЛГБТ", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

"С нашей огромной мягкой силой и как глобальная сила добра Великобритания играет важную роль в руководстве международными усилиями по борьбе с насилием и дискриминацией в отношении ЛГБТ, которым не должно быть места в современном мире. Я привержен делу продвижения прав ЛГБТ во всем мире, и я с нетерпением жду продолжения этого в моей роли специального представителя премьер-министра и председателя Глобальной конференции ЛГБТ. В то время, когда Covid разлучил многих из нас, конференция дает реальный шанс объединить людей и навсегда изменить ситуацию", - ответил премьеру Ник Герберт (барон Саут-Даунский).

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621450380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Председатель Сената встретился с Главой Офиса программ ОБСЕ в г.Нур-Султане
- Правительство рассмотрело санитарно-эпидемиологическую ситуацию
- Правительство рассмотрело ход подготовки к отопительному сезону
- Краткое заключение к отчету правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2020 год
- О МОНовских конюшнях
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Инвестштаба
- А. Мамин совершил рабочую поездку в Павлодарскую область
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2021 года №319
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  