Война за "одну нацию" – гибель для Украины, - А.Цуканова

00:11 20.05.2021 АРИНА ЦУКАНОВА | 19.05.2021



От Збруча до Северского Донца стонут под игом украинства



Статья первая



На заре украинской самостийности довелось мне работать в одном из городов на востоке Украины, 99% жителей которого – носители русского языка. В 90-е здесь активничала "Просвіта", которая, хотя и отличалась крайней малочисленностью, непрерывно требовала от городских властей повальной украинизации – школ, прессы, телевидения, всех сфер жизни. Конечно, до кафе, магазинов и парикмахерских местное украинство тогда дотянуться еще не могло – не было такого драконовского законодательства, как сейчас, но националисты (к которым долго местные жители серьезно не относились, считая их городскими сумасшедшими) не уставали добиваться украинизации образования, бегали по судам и требовали мовы от судей и прокуроров, подсчитывали процент статей на украинском в городских газетах.



Доходило до анекдотов. В суде, например, приходилось нанимать переводчика – он для судьи, говорящего на русском, переводил на украинский с русского языка, на котором говорили обвиняемые, прокуроры и адвокаты. И наоборот: русская речь судьи переводилась на украинский для других участников процесса – носителей русского.



Принуждали к украинскому местных докторов: "могучая кучка" националистов на этом решительно настаивала, заявляя, что бюджетникам зарплату платит Украина, поэтому они обязаны владеть украинским и применять его на работе. В итоге снова анекдот: у травматолога стонет на кушетке больной со сломанной ногой, а взъерошенный врач, заполняя документы на украинском, вынужден все время звонить коллегам и спрашивать, как будет правильно: перелом случился "на шляху до праці" или "по дорозі на роботу"? Медицинская терминология при этом была отдельным анекдотом, поскольку ни один доктор ее не знал, не говоря о пациентах. А слухи о том, что в изданном при незалежности русско-украинском медицинском словаре "азот" переводится как "душець", а "гайморит" как "щелепонадрыця", вводил медиков в ступор.



В отделе ЗАГС родители новорожденных бились за то, чтобы в свидетельствах о рождении дочек записывали Аннами, а не Ганнами, сыновей Андреями, а не Андриями. Еще с тех времен украинство лелеяло идею переиначить на украинский манер и фамилии, и вот при Зеленском к этому пришли.



К слову, за украинизацией с 90-х всегда был контроль: к местному градоначальнику, например, был приставлен Киевом советник – "смотрящий" из Народного Руха Украины; его задача состояла в том, чтобы не дать городским властям свернуть с пути, начертанного украинством. Советнику помогало "гражданское общество" в лице все той же "Просвіти".



Сейчас в этом городе нет ни одной русской школы. При этом его жители по-прежнему остаются носителями русского языка и на вопросы военнослужащих ВСУ, "как пройти в библиотеку", отвечают на русском, игнорируя декоммунизацию: ступайте прямо по Советскому проспекту, а там свернете на улицу Ленина.



С 1991 года сюда потихоньку вполз "Пласт", а ныне здесь уже два куреня "Пласта", "развивающих украинство". С осени 2020 года "Пласту" приказом Министерства образования и науки Украины разрешено работать официально в школах и внешкольных учреждениях. Русским детям на востоке страны вдалбливают, что рядом – в ЛНР и ДНР – российские войска убивают внуков ветеранов Второй мировой, их вовлекают в "исторические игры", разработанные Украинским институтом национальной памяти, например, запрещенная в России "УПА* – ответ непокоренного народа", учат стрелять по "ворогам нации".



Юные криворожские "пластуны"



Юные криворожские "пластуны"



Добрались сюда и униаты в виде Пасторально-социального центра папы Франциска. Они не скрывают своей миссии, провозглашенной в 2016 году главой УГКЦ Святославом Шевчуком: "Идем на восток!"



При поддержке властей как центральных, так и местных униаты множатся за пределами Галичины: если в 2013 году количество приверженцев УГКЦ на Украине составляло 5,7% от числа опрошенных, в 2015 году – 8%, то в 2020 году – 9,6%. Вот и на востоке страны униаты пытаются закрепиться в первую очередь через работу с системой образования (совместно с "Пластом") и военное капелланство. Униаты совершенно незаинтересованы в установлении мира в Донбассе, поскольку для них мир – это конец "похода на восток", утрата всех сегодняшних привилегий в плане государственной поддержки. По этой причине глава УГКЦ Святослав Шевчук еще осенью 2019 года яро критиковал нежелание жителей Украины воевать, объясняя усталость от войны эгоизмом. А для замыливания глаз на сайте Донецкой епархии УГКЦ сообщают о закладке "фруктового сада мирного неба в прифронтовом городе". К слову, сайт только на украинском, это хорошо показывает истинное отношение униатов и к русскому региону, и к мирному небу над ним.



Униаты "благословляют" карательный батальон "Донбасс"



Униаты "благословляют" карательный батальон "Донбасс"



Что касается украинской армии, здесь проще всего проследить, какими методами украинством лепится "одна нация". Судя по информации Центра морально-психологического обеспечения ВСУ, с Донбассом воюют противники православия: 22% военных капелланов составляют униаты, 65,6% – раскольники СЦУ, 11% – евангелисты и прочие сектанты. По состоянию на конец февраля 2020 года только один священник Украинской православной церкви был военным капелланом ВСУ! А до появления "томоса" три четверти капелланов в украинском войске представляли "Киевский патриархат". Все мы помним, что "Филарет" не просто поддерживал войну, но и награждал отморозков – нелюдей батальона "Торнадо", которых взял под свою опеку министр внутренних дел.



Главаря банды нелюдей "Торнадо" раскольничий "Киевский патриархат" наградил медалью "За жертвенность и любовь к Украине"



Главаря банды нелюдей "Торнадо" раскольничий "Киевский патриархат" наградил медалью "За жертвенность и любовь к Украине"



Реальные цифры проникновения католичества, раскольничества и сектантства в армию и структуры МВД (Нацгвардию, например) еще более удручающие, ведь с людьми в погонах УГКЦ, СЦУ и евангелисты всех мастей работают и неофициально, без зачисления в штат в качестве военных капелланов. Например, по отчетам евангелистов, они "окучивают" более 30 боевых частей ВСУ, не забывают про нацгвардейцев и так называемые добровольческие (карательные) батальоны. Это не считая тех, которые "работают по прямым договоренностям с командованием воинских частей и подразделений".



Стоит ли удивляться обстрелам городов и поселков Донбасса, которые не прекращаются восьмой год, если обрабатывают стреляющих ярые противники православия?



2014 год, пылает обстрелянный украинскими карателями православный Благовещенский храм в Горловке



Глава униатов призывает продолжать войну, более 120 протестантских капелланов сами стали атошниками, сектанты являются советниками министра обороны Украины! Перед силами ВСУ и МВД стоит задача физически уничтожать и выдавливать с Украины тех, кто не желает становиться "одной нацией". Поэтому к военным и приставлены антиправославные проповедники. Поэтому и двинулись грекокатолики вместе с филаретовцами (частью перелицованными в эсцеушников) и сонмом евангелистов на восток. Они, не скрываясь, сами твердят о том, что их участие в АТО попросило "государство" в лице, надо понимать, пастора Турчинова (на тот момент и. о. президента), униата Парубия и отца-основателя СЦУ Порошенко.



…Сегодня городок на востоке Украины во всех смыслах оккупирован украинством: его улицы названы на новый манер, его детей в украинских школах учат по методичкам УИНП и привлекают к героизации запрещенной в России ОУН-УПА* через "Пласт", здесь на каждом шагу – военные, которые находятся под неусыпной опекой униатов, раскольников и сектантов.



Всего каких-то тридцать лет назад здесь гордились успехами науки и промышленности, творческими достижениями, строили новые дома и школы, всем миром и в каждом дворе отмечали 9 Мая, учили детей русскому и украинскому, с надеждой смотрели в будущее. И дружно пели в застольях и "Катюшу", и "Червону руту"…



В 90-х сюда вползло украинство и пустило на этой земле свои ядовитые корни. При всех президентах и правительствах оно росло и укреплялось. А потом наступило время, которое ни тридцать, ни двадцать, ни десять лет назад 99% местных жителей не могли себе представить – время войны украинства с ними же, с их мировоззрением, нравственностью, обиходом. Войны за пресловутую "одну нацию".



Не называю этот городок по единственной причине: он повторяет судьбу тысяч других таких же поселений на юго-востоке Украины, которые стонут под игом украинства. Да что там! Вся Большая Украина – от Збруча до Северского Донца – гибнет в паутине человеконенавистнической идеологии украинства. Источник - fondsk.ru

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