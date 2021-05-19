 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему в эпицентре – сектор Газа? О глубинных причинах палестино-израильской конфронтации, - А.Балиев
00:41 20.05.2021

Алексей Балиев
19.05.2021
Почему в эпицентре – сектор Газа?
Сектор Газа уже которое десятилетие являет собой эпицентр палестино-израильских конфликтов. Вместе с тем главная причина жестокой конфронтации – не в том, что с 2007 года этим регионом руководит радикальное мусульманское фундаменталистское движение ХАМАС, цель которого объявлено освобождение всей Палестины от израильской оккупации и создание исламского государства. А в том, что до сих пор не выполнена Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. В тот день ООН приняла план разделения британского мандата на два государства – еврейское и арабское.

Предыстория такова. Великобритания, управлявшая Палестиной, начиная с 1917 года, объявила в феврале 1947 года о своем решении отказаться от врученного ей мандата Лиги Наций. Специальный комитет, назначенный Генеральной Ассамблеей, рекомендовал создать два отдельных государства, еврейское и арабское, объединенных в экономический союз, а район святых городов Иерусалима и Вифлеема превратить в анклав под международным управлением. Но палестинское государство в полноценном формате так и не было создано, поскольку Израиль отторг от него более 60% территории.

Напомним, что сектор Газа - это территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделен разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделен бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа. По оценке ЦРУ США на июль 2020 года, численность населения сектора составила около 2 млн чел. Согласно плану ООН по разделу Палестины (1947) на арабское и еврейское государства, сектор входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства.

Важная деталь: Израиль, начиная с 1948 года, путем аннексии отодвинул границу южнее - поближе к г. Газа, и два города - Ашкелон и Ашдод перешли под контроль Тель-Авива. Тогда же произошли первые депортации арабов из этого района, захваты их земель израильскими поселенцами. Та же картина наблюдалась в 1948 - 1950 гг. в Галилейском (т.е. в северном) регионе арабской части Палестины. Если точнее, с тех пор этот регион - территория Израиля без какой-либо самостоятельности. Притом что в 1999 году на территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа была создана Палестинская национальная автономия, над частью которой палестинцы получили полный контроль.

Ранее, в 1967-м, во время войны на Ближнем Востоке Израиль оккупировал сектор Газа и только в 2005-м вывел оттуда свои войска и поселенцев. Несмотря на этот шаг, реально Израиль все еще контролирует Западный берег реки Иордан (59% территории), в то же время к ООН рассматривает эту землю как часть оккупированной территории.

Получается, что современная территория сектора Газа не достигает и 40% от той, что была определена ООН в 1947 году для палестинского государства. Но противоречия на этом не заканчиваются.

Израиль претендует на весь Иерусалим как на свою столицу, тогда как палестинцы претендуют на Восточный Иерусалим как на столицу будущего государства Палестины. США – одна из немногих стран, которые признали претензии Израиля на весь город. Палестинцы считают это нарушением международного права и препятствием для мира.

В октябре 2007 года Израиль объявил сектор Газа "враждебным государственным образованием" и приступил к его частичной экономической блокаде, периодически отключая подачу электроэнергии, прекращая снабжение энергоносителями и т.д. Возможно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что в 2007-м именно ХАМАС захватил власть в Газе и продолжает пользоваться весомой поддержкой со стороны населения региона.

Имеются и важные экономические причины аннексии северного района сектора Газа. Так, именно в Ашдоде к началу 1990-х был построен израильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который в стране остается вторым по мощности после НПЗ в североизраильской Хайфе. Затем в начале 2000-х был построен трансизраильский нефтепровод (350 км) порт Эйлат (Красное море ) - Ашдод для переработки сырья на местном НПЗ. А также для перспективного транзита через порт Ашдод аравийской нефти в Европу в обход Суэцкого канала. Эти проекты были разработаны в Израиле еще в 1950-х - начале 1960-х.

Напомним, что в октябре 2020 года в Абу-Даби между ОАЭ и Израилем было подписано соглашение о транзите эмиратской нефти по той же артерии, и тогда же запланирован транзит нефти Бахрейна по тому же трубопроводу. Осенью того же 2020 г. были официально нормализованы политические и экономические отношения Израиля как с ОАЭ, так и с Бахрейном.

Именно через Ашдод и Ашкелон, т.е. через бывший район сектора Газа, Израиль планирует построить канал (примерно в 200 км) для переброски средиземноморской воды на восточноизраильские сельхозугодья и в высыхающее Мертвое море. Палестинские же власти, как и власти сектора Газа, предлагают, чтобы эта артерия начиналась южнее - т.е. вблизи г. Газа для орошения вододефицитных сельхозугодий и этого сектора.

Очевидно, что в совокупности все названные выше факторы объясняют, почему уже более 60 лет именно сектор Газа является самым взрывоопасным во всем Ближневосточном регионе.

В очередной раз палестино-израильский конфликт обострился в начале мая, когда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. В ситуацию вмешался ХАМАС. Члены группировки приступили к обстрелу израильской территории из ракетных установок. Израиль, со своей стороны, нанес удары по сектору Газа. Стороны продолжают обмениваться ракетно-артиллерийскими ударами. Эксперты считают, что ситуация может перерасти в полномасштабную войну.

Источник - Столетие.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621460460
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