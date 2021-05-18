Путь из Каспия в Азов опять становится актуальным, - А.Ситников

00:46 20.05.2021 У Путина появился шанс для проекта, который даже Сталин не смог сделать



Александр Ситников

У Путина появился шанс для проекта, который даже Сталин не смог сделать



Аналитический ресурс Asia Global опубликовал доклад под названием "Балансирующий акт: Китай и Турция в меняющемся мировом порядке". В нем утверждается, что Анкара будет прилагать все усилия для реализации Транскаспийского коридора "Восток-Запад", который называют еще "Средним коридором". Его смысл, по замыслу Турции, в том, что грузопоток из КНР в ЕС пойдет по альтернативному маршруту без пересечения российской территории.



Заинтересованность Анкары в "Среднем коридоре" настолько велика, что Эрдоган, позиционирующий себя, как "защитник всех мусульман", не поддержал ЕС и США "в борьбе за свободу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе с мусульманским большинством на северо-западе Китая".



В то время, как европейцы и американцы при каждом удобном случае ругают китайцев за якобы угнетение уйгуров, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу озвучил, что "Турция никогда не будет участвовать в каких-либо враждебных Китаю действиях".



Дело, по всей видимости, не только в деньгах, которые хочет получить Турция, как страна-транзитер. "Средний коридор" проходит по странам и территориям, населенным тюрками. И если коридор "Восток-Запад" заработает, то резко возрастут шансы Эрдогана в рамках нового проекта "Большой Туран" по объединению вокруг Анкары бывших советских республик Средней Азии.



Однако, у турков есть проблемы с реализацией "Среднего коридора". Материковый маршрут будет проходить из Синьцзяна через Центральную Азию, Иран, а затем в Турцию. Но здесь слабым звеном, с точки зрения фанатов "Турана", является Персия. Тегеран находится под западными санкциями и имеет враждебные отношения с Израилем, ближневосточным фаворитом США.



Именно поэтому упор Анкара делает на мультимодальный маршрут, который пройдет через Центральную Азию, далее через Каспийское море в Баку, и затем по грузинским и турецким железным дорогам в порты Средиземного, Черного и Эгейского морей. Здесь-то все окажется под полным контролем Анкары.



Но в эту красивую схему вмешивается неприятный денежный фактор, связанный с многократной перевалкой грузов в портах. Как ни крути, эрдогановский альтернативный маршрут обойдется грузоперевозчикам в копеечку. Расчеты показывают, что намного дешевле везти китайский товар из Каспия в Черное море по водным путям. К тому же фактор большой политики тоже никто не отменял.



К тому же китайцы далеко не простачки и прекрасно понимают, что несмотря на все разногласия с Западом, Турция никогда не выйдет из НАТО, то есть останется беспокойным, но родным ребенком Америки. И если Анкаре придется сделать выбор между Пекином и Вашингтоном, то турки однозначно останутся с США. В этой связи Asia Global напоминает, что "во время Корейской войны… она (Турция) присоединилась к борьбе против китайско-советского союза".



Вашингтон сколько угодно может публично собачиться с Анкарой, но, по мнению экспертов Asia Global, США приветствуют турецкие усилия по "Среднему коридору", поскольку Эрдоган выдавливает Москву из Южного Кавказа.



Следовательно, с политической точки зрения России выгодно развивать водные пути между Каспием и Азово-Черноморским бассейном. Да, уже имеется Волго-Донской канал, но с ним далеко не уедешь и много на нем не провезешь. "Свободная пресса" уже останавливалась подробно на этой теме.



Жарким летом на участке от Волгодонска и от Константиновского гидроузла до станицы Старочеркасской глубина бывает менее 3 метров, тогда как груженый теплоход имеет осадку 3,6 метра.



Именно поэтому уже неоднократно поднимался вопрос строительства прямого воднотранспортного соединения между Каспием и Черным морем, которое уже получило проектное название канал "Евразия". К слову, Сталин тоже планировал построить Манычский канал, идущий от Азова к Каспию через Краснодарский край и Ставрополье, но война помешала.



По имеющимся прикидкам, потребуется до $ 18 млрд., чтобы не только вырыть сам канал, но и построить три судоходных шлюза с западной стороны и шесть - с восточной. Длина канала "Евразия" составит от 680 до 850 километров, что позволит сократить действующий водный путь от Каспия до Азово-Черноморского бассейна более чем на 1000 километров.



Есть еще один любопытный момент. Тегеран тоже уже анонсировал проект своего канала, соединяющего Каспийское море с Персидским заливом. Он получил условное название иранский "Суэц", поскольку способен изменить весь политический ландшафт на глобальном уровне.



Но его ценность будет несоизмеримо меньшей без российского канала "Евразия". Собственно, и наоборот. Для Путина это еще будет повод показать фигу Эрдогану, который, уже потирает руки от предвкушения сборов с российских судов. Ну не просто так - по доброте душевной - Анкара начинает строительство своего канала "Стамбул", планируя пустить через него если не все, то большинство кораблей, ныне проходящих через Босфор.



Конечно, судить об иранском "Суэце" еще рано. Слишком уж много преград, включая два горных хребта на его пути. Тегеран, тем не менее, озвучил, что первым шагом по реализации водного путевода от Каспия до Персидского залива станет пуск ж/д между портами Анзали и Бендер-Аббас. Кстати, эту "железку" уже строят на всю катушку и обещают ввести в эксплуатацию в 2022 году, что позволит персам приступить уже к выемке грунта и возведению многочисленных шлюзов. Причем, этим делом будет руководить Корпус стражей Исламской революции, самая влиятельная военно-политическая сила Ирана.



Однако и без водного путевода между Каспием и Персидским заливом, "Евразия" перетянет на себя значительную часть грузопотока между Китаем и странами Европейского союза. Но и это не все! Портал The Brussels Times в частности поясняет, что не только Москва, но и Казахстан станут бенефициарами Каспийско-Черноморского канала.



"Богатый ресурсами Казахстан, не имеющий выхода к морю, стремящийся к привлечению прямых иностранных инвестиций, более глубокой интеграции в более широкие глобальные экономические сети и диверсификации внешнеэкономических и политических связей, в настоящее время позиционирует себя как евразийский транзитный узел, причем водный путь „Евразия" является одним из важнейших инициатив Казахстана", отмечает Brussels Times.



К слову президент Путин еще в 2007 году говорил о важности, и даже необходимости канала "Евразия". Кто знает, может нахрапистость Эрдогана, который даже не скрывает, что хочет увести у России китайский грузопоток, а также мечты иранцев о своем "Суэце", сподвигнут, наконец-то, Кремль на строительство водного пути из Каспия в Черное море. Источник - svpressa.ru

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