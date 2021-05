Какая из стран Центральной Азии может принять у себя военную базу США? - Х.Хуррамов

17 мая 2021

Хурсанд Хуррамов



Несмотря на отсутствие официальных заявлений, слухи о возможном размещении военных баз США в странах Центральной Азии вызвали активную дискуссию в экспертном сообществе стран региона.



Открытым остаются вопросы о том, кто может согласиться на предложение Вашингтона, если такой запрос поступит? Какие получат выгоды понесут потери страны региона от сотрудничества с США?



На страницах влиятельных американских СМИ последние несколько недель продолжают пестрить статьи о поиске Вашингтоном новых мест для передислокации своих войск после ухода из Афганистана. В понедельник, 8 мая The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что в качестве таковых рассматриваются центральноазиатские республики, уточняя, что окончательных договоренностей с этими странами не достигнуто.



Ссылаясь на собеседников в Белом доме и Пентагоне, издание отмечает, что оптимальным вариантом для Вашингтона стало бы военное присутствие в граничащих с Афганистаном Узбекистане и Таджикистане. Такая локация позволила бы американским военным быстро попасть в Афганистан в случае обострения ситуации.



Ранее издание New York Times сообщило, что официальные лица США контактировали с властями Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу возможности использования баз в регионе. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Twitter’е, что 22 апреля разговаривал с министрами иностранных дел Узбекистана и Казахстана, не раскрыв при этом подробности повестки.



The Wall Street Journal отмечает, что реализовать планы для США будет не просто из-за серьезного военного присутствия России в регионе и растущего влияния Китая, но ссылается на недавнюю поездку спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Ташкент и Душанбе считая ее попыткой прозондировать почву для взаимодействия с руководством этих стран.



Пока официальных предложений со стороны ответственных лиц по этому поводу не прозвучало. Тем не менее, эксперты указывают на разные варианты решения, в случае запроса от Вашингтона.



Кто может согласиться?



Независимый политолог из Узбекистана Фархат Толипов отмечает, что Таджикистан является членом ОДКБ и для Душанбе принимать предложения Вашингтона будет более затруднительным. "Узбекистан ранее уже размещал у себя базу и имеет немалый опыт сотрудничества с США. С этой точки зрения Узбекистан более вероятный выбор если сравнивать с Таджикистаном", - говорит Толипов.



Вместе с тем, по словам Толипова, внешнеполитическая и оборонная концепции утверждают, что Узбекистан не будет размещать на своей территории военные базы иностранных государств, что указывает на сложность решения такого вопроса, даже если это будет на повестке дня.



Ранее "РИА Новости" со ссылкой на представителя оборонного ведомства Узбекистана написало, что оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны.



Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов также считает, Узбекистан более независимая с экономической и политической точки зрения страна, тем не менее, указывая на основополагающие документы этой страны, исключает однозначного ответа на предложение Вашингтона.



"С одной стороны отношения Вашингтона с Пекином и Москвой сложные, с другой стороны Россия и Китай обеспокоены тем, что происходит в Афганистане и не хотели бы, чтобы американцы оставили Кабул без помощи. Вопрос, возможно будет обсуждаться на уровне президентов России и США и от результатов договоренностей будет зависеть согласие стран Центральной Азии", - полагает Муллоджанов.



По его словам, американцы возможно смогут договориться о создании какого-то временного логистического центра, в котором будут находиться часть инструкторов и спецподразделений, с тем, чтобы оказать поддержку афганским вооруженным силам, в случае необходимости.



Нужно отметить, что Ташкент и Душанбе имеют стратегическое партнерство с Китаем и Россией, которое в том числе предусматривает учет интересов двух держав при предоставлении своей территории третьим странам в военных целях.



Тогда и сейчас



В прошлом, когда Россия и страны Центральной Азии поддержали военную операцию США в Афганистане, американские силы были размещены на базе Ханабад в Узбекистане, в аэропорту Бишкека в Кыргызстане и на короткий период времени на аэродроме в Кулябе в Таджикистане. Кроме того Германия использовала базу недалеко от Термеза в Узбекистане, а французские военные использовали аэродром недалеко от Душанбе.



Однако политическая конкуренция между Москвой и Вашингтоном (2014 год), Вашингтоном и Ташкентом (2005 год) привели к закрытию имеющихся объектов на территории стран Центральной Азии.



По словам аналитика Радио "Свобода" Брюса Панниера, сейчас ситуация вдоль границ Афганистана и стран Центральной Азии не сильно отличается от той, которая была в конце 1990-х годов.



"Талибан" вернулся в некоторые районы вдоль границ со странами Центральной Азии, но, что более важно для правительств Таджикистана и Узбекистана, некоторые из их граждан снова оказались в террористических группировках на севере Афганистана", - отмечает эксперт в своей статье на данную тему.



Предоставление разрешения на временное использование своих баз Соединенными Штатами, по его словам, может быть оправдано, если отчасти цели этих баз будут заключаться в оказании помощи нейтрализовать центральноазиатские экстремистские группировки на севере Афганистана, даже если эти доводы не будут полностью одобрены "Талибаном".



Какие преференции могут получить страны?



Политолог Фархат Толипов говорит, налаживание сотрудничества с США помимо финансовых выгод за аренду аэродромов, имело бы и политические преференции для Узбекистана. "Военные, которые размещаются, выполняют конкретную задачу - содействие успешному подведению операций в Афганистане. Это борьба с терроризмом и экстремизмом и вопрос размещения может быть общим вкладом Узбекистана в борьбу с терроризмом и поддержание мира и безопасности в регионе", - указывает Толипов.



По словам Парвиза Муллоджанова, один из бонусов, которые могут получить страны региона от сотрудничества с США это преференции при разговоре с крупными донорами. "Также администрация Байдена, возможно будет регулировать критику в отношениях режима, что является весьма важным для них", - полагает политолог.



В 2002 году Ташкент за предоставление своей территории получил 300 млн долларов, а также вооружение и техническое оборудования для своих войск. Кыргызстан до 2014 года ежегодно получал арендную плату за базу в размере 64 млн долларов.



Руководитель Отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин считает безосновательным обсуждать сообщения из прессы, когда нет официальных заявлений.



"Теоретически можно предположить, что подобные подходы были бы реализованы если бы у США и коллективного Запада была единая стратегия по выходу из Афганистана. Сейчас ее нет и существуют разные подходы к оценкам того, что будет в Афганистане, и как вести себя по этому поводу. Отсутствие единой стратегии порождает массу вопросов и спекуляций на эту тему", - говорит Грозин. По его словам, вне зависимости от позиций Москвы, Исламабада, Пекина и Дели, непонятно каким образом западный подход будет реализован и какие условия за этим последуют.



14 апреля президент США Джо Байден объявил, что американские войска будут выведены из Афганистана не 1 мая как предполагало соглашение с талибами, а в сентябре 2021 года.



Лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада в своем послании по случаю праздника Ид аль-Фитр обвинил Вашингтон в невыполнении договоренностей, достигнутых в феврале прошлого года на мирных переговорах между США и талибами в Дохе, предупредив "об ответственности за последствия", "если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства".



Хурсанд Хуррамов Источник - Радио Озоди

