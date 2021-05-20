 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Турции стал святее папы римского, - "Къ"
07:42 20.05.2021

Реджеп Тайип Эрдоган возглавил борьбу за Палестину

Газета "Коммерсантъ" №84 от 20.05.2021, стр. 6
США обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в антисемитизме. На фоне войны между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа турецкий лидер показал себя самым ярым защитником палестинцев, выступив с резкими заявлениями в адрес Израиля, а также поддерживающих его США и европейских стран. Почти никто из арабских лидеров, включая самих палестинцев, столь эмоциональных заявлений себе не позволил.

"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными",- заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он призвал господина Эрдогана и других турецких политиков "воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия" и присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом на Ближнем Востоке. После этого пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик написал в Twitter: "Обвинять нашего президента в антисемитизме нелогично, и это неправильный подход. Это ложь о нашем президенте".

С момента начала военного конфликта между палестинскими движениями и Израилем Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз высказывался в поддержку палестинцев и даже предложил отправить в регион для их защиты миротворческие силы. Напомним, что 10 мая движения "Хамас" и "Исламский джихад" начали обстрел израильской территории, Израиль ответил ударами по сектору Газа, откуда запускаются ракеты. В результате конфликта в Газе уже погибло по меньшей мере 227 палестинцев, из них 64 ребенка. В Израиле жертвами ракетных ударов стали 12 человек, в том числе двое детей.

На этой неделе Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством". "Вы (Израиль.- "Ъ") применяете непропорциональную силу и сбрасываете бомбы на Газу с помощью своих боевых самолетов. Есть ли в Газе военные самолеты? Нет. А у вас их бесчисленное множество",- сказал он.

По мнению президента, "признание Иерусалима столицей Израиля Соединенными Штатами, а вслед за ними и рядом других стран, усилило аппетит этого смертоносного государства к пролитию крови".
Признание Иерусалима столицей Израиля было сделано президентом США Дональдом Трампом, тогда же Вашингтон отказался от контактов с палестинцами. После смены президентской администрации США попытались скорректировать свой курс, в том числе возобновили диалог с палестинским руководством в Рамалле, но их поддержка Израиля осталась неизменной. Так, на этой неделе американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. Решение было принято еще до войны в Газе - 5 мая, но Реджеп Тайип Эрдоган все равно воспользовался поводом, чтобы обрушиться с критикой на своего коллегу. "Господин Байден, вы встали на сторону армян в вопросе так называемого геноцида армян. Теперь, к сожалению, вы своими окровавленными руками пишете историю этих событий, связанных с серьезными непропорциональными нападениями на Газу, которые привели к мученической смерти сотен тысяч людей",- сказал он.

Досталось от турецкого лидера и руководству Австрии, которое он в буквальном смысле "проклял" за поднятие флага Израиля над резиденцией канцлера. "Поднять флаг террористического государства над официальным зданием - значит жить под проекцией терроризма. Похоже, что австрийское государство пытается заставить мусульман заплатить за геноцид, которому оно подвергло евреев",- сказал господин Эрдоган. Возмутило поднятие флага и Иран, чей глава МИДа Мохаммад Джавад Зариф отказался от визита в Вену. Но сделал он это максимально корректно. Критиковали Израиль и арабские лидеры, однако президент Эрдоган превзошел всех, не забыв уколоть также США и Европу.

Президент Эрдоган считает, что он практически единственный, кто бьет тревогу в связи с конфликтом в Газе. Именно Анкара стала инициатором созыва в конце прошлой недели внеочередного заседания исполкома Организации исламского сотрудничества на уровне глав МИДов.

Кроме того, президент Эрдоган обсудил ситуацию на Ближнем Востоке в телефонном разговоре с папой римским Франциском, заявив, что "адресатами израильских атак являются не только палестинцы, но все мусульмане, христиане и все человечество".
"Я сказал, что против Израиля должно объединиться все человечество и что Совбез ООН не показал необходимую ответственность",- сообщил сам господин Эрдоган подробности своего разговора с папой Франциском.

"Тема Палестины в Турции всегда актуальна, тем более что правящая Партия справедливости и развития - происламская. Хотя эту тему поддерживает даже светская Республиканская народная партия. Надо учитывать, что Турцию действительно волнует статус Иерусалима. Кроме того, есть конкуренция за региональное лидерство с Израилем",- сказал "Ъ" профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил. При этом эксперт отметил, что поддержку президента Эрдогана нельзя назвать фанатичной - скорее она просто более заметна на фоне пассивности других государств.

Продолжающиеся ракетные обстрелы не оставили равнодушными ни политиков, ни активистов
Научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан в беседе с "Ъ" также отметил, что Турция выглядит "чемпионом мира" по критике Израиля. Он связывает это как со стремлением Турции занять место лидера исламского мира, так и с идеологической близостью Партии справедливости и развития с "Хамасом". "Турция имеет тесные отношения с движением "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ.- "Ъ"), а "Хамас" его ответвление",- напомнил эксперт. Однако, по мнению господина Орхана, сделать что-то, кроме громких заявлений, Анкара не может. "Турция практически одинока в своих усилиях",- сказал Ойтун Орхан. Он также добавил, что Анкара и сама не хочет слишком сильно портить отношения с Израилем, так как рассчитывает подписать с ним договор о Восточном Средиземноморье. Это имеет ключевое значение с точки зрения амбиций Анкары, касающихся газовых месторождений у берегов Кипра.

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев

Источник - kommersant.ru
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