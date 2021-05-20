Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...

07:44 20.05.2021

Прокуратура Нью-Йорка заинтересовалась налоговыми делами бывшего президента США



Газета "Коммерсантъ" №84 от 20.05.2021, стр. 6

К организации бывшего президента США Дональда Трампа появились претензии уголовного толка: прокуроры штата Нью-Йорк заподозрили ее в попытках обойти налоговое законодательство. По сообщениям американских СМИ, полиция штата Флорида, где сейчас находится господин Трамп, готовится принять запрос о его экстрадиции в Нью-Йорк.



"Расследование более не носит исключительно гражданский характер. Мы вместе с окружным прокурором Манхэттена активно изучаем Trump Organization с точки зрения уголовного законодательства. Дополнительных комментариев у нас нет" - так пресс-служба генпрокурора штата Нью-Йорк прокомментировала ход расследования. Отдельно подчеркивалось, что производство по гражданским делам будет продолжено.



Следователи хотят узнать, правда ли компания экс-президента вводила в заблуждение страховщиков и кредиторов, завышая стоимость активов, и налоговиков, соответственно эту стоимость занижая. Напомним, что Trump Organization - это группа примерно из 500 компаний, единственным или основным владельцем которых является бывший президент США.



Примечательно, что генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс во время своей предвыборной кампании обещала всесторонне исследовать деятельность Дональда Трампа.

"Я участвую в выборах генпрокурора, потому что никогда не испугаюсь бросить вызов этому незаконному президенту, если речь идет о наших фундаментальных правах",- обещала избирателям госпожа Джеймс, первая в истории афроамериканка на этом посту.



Обещание было выполнено: она оспорила включение в перепись населения вопроса о наличии гражданства, попросила законодателей отменить уловку, позволявшую президенту своим помилованием избежать преследования на уровне штата, и закончила процесс расформирования организации Trump Foundation. Она также через суд вынудила сына экс-президента Эрика Трампа, который руководил текущей деятельностью Trump Organization, дать показания под присягой, и заставила адвокатов Дональда Трампа предоставить прокуратуре финансовые документы компании. Показания дал и финансовый директор Trump Organization.



Поводом для расследования стали откровения бывшего адвоката Дональда Трампа - Майкла Коэна. Он еще в 2019 году, выступая под присягой перед Конгрессом, заявил, что ежегодные финансовые отчеты господина Трампа были искажены, чтобы получать выгодные предложения от кредиторов и страховщиков, а также снизить объем выплачиваемых налогов. Господин Коэн открыто обвинил бывшего начальника в мошенничестве. Как удалось выяснить газете The New York Times, Дональд Трамп в 2017 году, например, заплатил всего $750 налогов, получив при этом существенные налоговые компенсации.



Госпожа Джеймс, как было указано в заявлении Генпрокуратуры, ведет расследование совместно с окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом: его команде удалось через суд получить доступ к налоговой отчетности президента за восемь лет по делу о предполагаемом мошенничестве.



Сам господин Трамп неоднократно называл расследования демократов Джеймс и Вэнса "охотой на ведьм", однако последние новости о переходе расследования в уголовную плоскость пока не прокомментировал.

Как удалось выяснить изданию Politico, полиция в округе Палм-Бич (штат Флорида), где находится имение Дональда Трампа Мар-а-Лаго и где больше всего времени проводит сам бывший президент, готовится к предъявлению господином Вэнсом обвинительного заключения и просьбы об экстрадиции. Законы штата о соответствующей процедуре позволяют вмешаться в нее губернатору, "верному трамповцу" Рону Десантису. Он может начать расследование о целесообразности выдачи жителя штата властям другого штата и в теории не подчиниться такому требованию.



Противники Джо Байдена ищут себя после ухода Дональда Трампа

Тем не менее летом, спасаясь от флоридской жары, Дональд Трамп по обычаю может переехать в Бедминстер (штат Нью-Джерси), где правовая ситуация иная. Закон там схожий с флоридским, однако на должность губернатора там избран демократ Фил Мерфи, который вряд ли станет препятствовать выдаче подозреваемого, пусть и столь известного. Несколько дней назад, еще до известия об уголовных перспективах Дональда Трампа, стало известно, что он покинул Флориду и направился в Нью-Джерси.



Помимо расследований в Нью-Йорке Дональд Трамп также находится под следствием в штате Джорджия и округе Колумбия за его возможные попытки отменить результаты выборов 2020 года. Против него также поданы несколько десятков исков - например, о взыскании компенсаций после штурма Капитолия 6 января.



Алексей Наумов