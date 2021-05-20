Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США

07:59 20.05.2021 Центробанк снижает системные риски

Оксана Белкина

20 мая 21



Центробанк РФ в марте вновь сократил вложения в государственные облигации США - сразу на $1,78 млрд. Все последние годы Москва планомерно избавлялась от этих бумаг, их доля в международных резервах - лишь около процента. Немного "трежерис", как их называют на профессиональном жаргоне финансистов, в резервах все же осталось. Зачем Россия распродала почти весь американский госдолг, есть ли смысл полностью избавиться от этих бумаг, куда переложили средства и нужно ли России столько золота, выясняли "Известия".



Всего ничего

Государственные облигации являются немаловажным финансовым инструментом для правительства США: средства от их реализации идут на покрытие бюджетного дефицита и прочие расходы. Однако теперь у Вашингтона появился повод для беспокойства. По данным министерства финансов США, в марте Москва сократила вложения в американские гособлигации на $1,78 млрд. Если в феврале ЦБ владел этими бумагами на сумму $5,756 млрд, то месяц спустя - уже на 3,976 млрд. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла почти в три с половиной раза: с $306 млн до $1,08 млрд, а объем краткосрочных облигаций снизился с $5,4 млрд до $2,88 млрд.



Еще в 2010–2013 годах Россия входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: вложения в американский долг превышали $170 млрд. Но после того, как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, от этих бумаг начали избавляться. В 2018 году Центробанк предпринял масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. В итоге доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.



Купюры: рубли и долларыФото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Если доля гособлигаций США в российских международных резервах уже стала чисто символической, имеет ли смысл распродать их все? Эксперты указывают, что это нецелесообразно.



"При выборе активов для вложений предпочтение отдается тем, которые могут быть быстро и в большом объеме сконвертированы в основные мировые валюты. Иначе говоря, для активов международных резервов нужна очень высокая мгновенная ликвидность в долларах и евро - в этом плане государственные облигации США являются активом выбора, чемпионом по мгновенной ликвидности: их можно продать буквально за день", - поясняет Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК "Солид".



Вдобавок "трежерис" - удобный инструмент обеспечения обязательств, например по сделкам с другими активами. По этим же причинам, несмотря на курс на дедолларизацию, и от активов в долларах регулятор полностью не отказывается.



Бумага Казначейства СШАФото: Getty Images/Bloomberg

"Активы ЦБ, в том числе номинированные в долларах США, также включают объемы открытых сделок прямого РЕПО Банка России с иностранными контрагентами на отчетную дату, сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, объем средств, размещенных в депозиты и на корреспондентских счетах ностро в иностранных банках, объемы негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов и ценных бумаг международных организаций", - напоминает Евгений Миронюк, аналитик "Фридом Финанс".



Страховка от рисков

Формирование резервов обусловлено не только рыночной целесообразностью, но и политическими соображениями. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы максимально диверсифицировать резервы в разрезе валют - это повышает устойчивость нашей финансовой системы к внешнему давлению. То есть, избавляясь от американского госдолга, Россия в первую очередь минимизирует санкционные и геополитические риски.



"Россия сознательно уходит от американского системного риска, который развивается по двум направлениям. Во-первых, есть геополитический риск для России, санкционные угрозы США, что может привести к заморозке российских активов. Во-вторых, американская финансовая ситуация вызывает опасения у многих инвесторов. Из казначейских облигаций в марте выходили почти все основные держатели", - указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.



Не стоит забывать, что сейчас цены на американские гособлигации находятся под давлением со стороны финансовых институтов США, которые обеспечивают ту самую первичную ликвидность. Поэтому следует внимательно следить за устойчивостью финансовой системы США, добавляет Сергей Макаров, замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital.



Первые тревожные сигналы уже есть. В апреле инфляция взлетела сразу на 0,8% - до 4,2%. Это абсолютный максимум со времен мирового финансового кризиса 2008-го, цены в США побили десятилетний рекорд. А базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные товары, такие как энергоносители и продукты питания, показал годовой рост на 3% - беспрецедентный с января 1996 года. Скачок инфляции не только ухудшает положение американской валюты, но и снижает привлекательность государственных облигаций.



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Американские государственные облигации в ближайшее время, скорее всего, будут находиться под давлением, ситуация с повышением инфляции в США вызывает опасение у управляющих по всему миру, указывает Дмитрий Пятыгин, начальник инвестиционного отдела Национального НПФ. Потому тенденция по сокращению вложений в данный класс активов перед возможным повышением ставок выглядит логично.



Надежные резервы

Главенствующую роль в структуре резервов в последние годы отводят золоту. В конце июня 2020 года доля золота в международных резервах РФ впервые превысила долю доллара - 23% против 22%. Примерно треть активов пришлась на евро, а 12% - на юань.



Эксперты указывают: высокая доля золота дает дополнительную устойчивость, надежность, диверсификацию и рост стоимости резервов. Весь прошлый год золото штурмовало максимумы: драгметалл подорожал на 23%. В 2021 году аналитики и инвестбанки ждут новых рекордов. Причина - мировая экономика не выйдет из кризиса ни в этом, ни в следующем году. А следовательно, стоимость золота будет расти, как и стоимость российских международных резервов. Но дело не столько в прибыли.



"Золото в резервах выполняет хеджирующую функцию, которая проявляется в росте котировок при нестабильности на финансовых рынках, а также при закреплении инфляции на высоком уровне. Последнее будет способствовать "бегству" инвесторов в антиинфляционные "тихие гавани" в долгосрочной перспективе, к которым относится и золото", - поясняет Евгений Миронюк из "Фридом Финанс".



Надо отметить, что полную структуру активов, находящихся в международных резервах, регулятор не раскрывает. Но аналитики уверены: российские резервы устойчивы и правильно диверсифицированы.



"Например, считается, что для надежности объем высоколиквидных активов должен покрывать трехмесячный импорт страны. В наших реалиях это значение составляет порядка $60 млрд. При этом наши международные резервы оцениваются сейчас в 590 млрд долларов США, из них примерно 160 млрд находится в форме физического золота, около 12 млрд - в форме так называемых специальных прав заимствования, а оставшееся - в виде основных валют или финансовых инструментов, номинированных в этих валютах. Имеющегося более чем достаточно для устойчивости - с какой стороны ни посмотри", - резюмирует Михаил Королюк из ИФК "Солид". Источник - известия

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