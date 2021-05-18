Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев

08:07 20.05.2021 Полный Жабық

Немало сюрпризов получили казахстанцы в ходе продолжающейся изнурительной борьбы с новой чумой XXI века. И головную боль на ровном месте. Но не из-за чумы, а по воле тех, кто стоит во главе этой самой борьбы не на жизнь, а на смерть



Петр КАРАВАЕВ, "Время", 20 мая 21



Первая светлая полоса обозначилась после исторического совещания, в ходе которого организаторы всех наших побед на медицинском фронте получили жесткий президентский пинок. И буквально на следующий день процесс бурно пошел. Массовая вакцинация началась повсюду - от районных поликлиник до торгово-развлекательных центров.

Однако всенародный оптимизм вкупе с энтузиазмом длился недолго. Дисциплинированных граж­дан, записавших в свои календари даты получения второй дозы противоковидной вакцины, кормчие нашей системы здравоохранения сбили с толку: дескать, вакцинируйтесь когда захотите, хоть на 21-й, хоть на 45-й, а хотите, так и вообще на 90-й день. И началось брожение умов, и начались дискуссии в обществе, поскольку сегодня у нас в стране, да и не только у нас, специалистов в области COVID-19 ничуть не меньше, чем в области футбола!

Это обстоятельство побудило председателя мажилиса парламента Нурлана НИГМАТУЛИНА в ходе пленарки жестко потребовать от руководства системы здравоохранения прекратить морочить людям голову и дать четкий ответ о конкретном сроке получения второй дозы вакцины.

Шло время. Люди рождались и умирали. Женились и разводились. Вакцинировались и ПЦР-тестировались. И вот уже на крайнем (убежден, что не на последнем) заседании правительства, которое прошло буквально позавчера, премьер-министр Аскар МАМИН выдвинул аналогичное требование: определитесь со сроками второй вакцинации, уважаемые эскулапы. Вероятно, заподозрил, что уровень нашей системы здравоохранения неуклонно продвигается к чеховской "Хирургии".

Возможно, выступавшему с отчетом министру здравоохранения Алексею ЦОЮ было не до того: мы же здесь стратегией занимаемся, а нас по пустякам беспокоят. Мол, столпотворения в аэропортах Нур-Султана и Алматы - это вовсе не недоразумение, а плановое тестирование нового приложения Ashyq, которое отныне будет открывать или закрывать двери казахстанцам, решившим посетить места массового скопления граждан. И ведь действительно это стратегическое достижение, поскольку еще десятилетия назад герой знаменитой картины режиссера Георгия Данелии мудро заметил: "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели…" Не дали ему продолжить, но муд­рому и сказанного достаточно. Возможно, поэтому появление нового мобильного приложения беспощадно для зрителей и читателей анонсировалось по всем информационным каналам. Я, конечно, убежден в массовой сознательности коллег по цеху, но в данном случае информационные ресурсы, вероятно, опирались на добрые пожелания ресурса административного. Поскольку цель общества была еще только в проекте.

И пошла плясать губерния - массовые скачивания и установки приложения. А когда Алексей Владимирович докладывал на позавчерашнем заседании, вершилось великое таинство природы - готовилось его историческое обновление! И к вечеру оно явилось свету.

Я коронавирусом никогда не болел и к тому же вакцинирован. Поэтому захотелось увидеть свои "зеленые штаны", как, наверное, и многим пользователям. Иначе как быть с общественной целью? И тут начались сюрпризы. Если раньше приложение регистрировало по номеру мобильного, то теперь потребовало ИИН. Ввожу ИИН - оно отвечает: ИИН введен некорректно. Причем сколько раз его вводишь, столько раз на твой мобильный приходит сообщение, посылающее тебя на сайт egov.kz. Дескать, если хотите пользоваться приложением Ashyq, зарегистрируйте свой мобильный на сайте электронного правительства.

В свою очередь мобильное приложение электронного правительства после входа в свой аккаунт по электронной цифровой подписи тоже предлагает зарегистрировать номер мобильного телефона и даже высылает код регистрации. Но сколько разных кодов ни вводи, сколько раз ни пытайся повторить процедуру, мобильное приложение egov.kz номер телефона упорно не регистрирует. То есть замкнутый круг получается, как в бородатом медицинском анекдоте о девушке, любви и прыщиках на лице. В нашем случае Ashyq не работает, поскольку нет регистрации мобильного на egov, а egov отказывается регистрировать, поэтому и не работает Ashyq.

Интересно, что в ответе на абсолютно здравый и логичный депутатский запрос Снежанны ИМАШЕВОЙ в принципиальной его части Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности успокаивает: дескать, никакой угрозы для личных данных Ashyq не несет. Но ведь новое обновление приложения запрашивает не только мобильный номер, но и ИИН! Как это понимать? Исключительно в разрезе многоцветной общественной цели? Поэтому я даже заранее знаю будущую реакцию Минцифры, Минздрава и "Атамекена" на эту публикацию: мол, я криворукий пользователь.

Примечательно, что со всей этой галиматьей с регистрацией в Ashyq и egov мне попытался помочь не последний в стране эксперт в области IT-технологий Шавкат САБИРОВ. Но безуспешно. И тут я засомневался. Даже не в Шавкате Сабирове, а в проблеме: где же нам найти на каждого казахстанца по одному Сабирову? Более того, самого Шавката разработчики и обозвали криворуким пользователем, о чем смотрите ниже.

Таким образом, уважаемые читатели, если у вас возникнут проблемы с регистрацией в приложении Ashyq, так и знайте: вам ответят, что либо вы криворукие пользователи, либо, дескать, в настоящее время разработчики испытывают сложности в плане интеграции с электронным правительством, Минздравом и ими подобными. Это несмотря на то, что бюджетных денег, выделенных на цифровизацию, информатизацию (далее по списку) и освоенных Минцифры, Минздравом (далее по списку), хватило бы на то, чтобы интегрировать Арктику и Антарктику, не то что базы данных не самого многочисленного на планете населения Казахстана.

Впрочем, оставим в покое полюса земные. Немало географических открытий некоторых криворуких пользователей ждет и актуальная интегрированная система. Я, к примеру, в папке "Паспорт здоровья" с восторгом обнаружил, что живу не в южной столице, а в селе Шонжы Уйгурского сельского округа Алматинской области. Там даже есть мой виртуальный дом на виртуальной улице. И даже, возможно, вполне реальный врач, который так и не узнает о своем пациенте, поскольку с момента рождения и до нынешних седин ни ноги моей, ни духа моего не было в тех далеких уйгурских палестинах…

В целом мы с глубочайшим трепетом и уважением относимся как к разработчикам приложения, так и к тем, кто его повсеместно внедряет (именно внедряет, а не насаждает). Но очевидно, что при существующем состоянии цифровых баз данных и качестве софта цифровая дифференциация штанов вполне может обернуться цветовой дискриминацией. Избежать такую перспективу - более чем актуальная цель для общества.



Информация к размышлению

Разработчиком приложения Ashyq является ТОО "Digital Innovation and transformation". В активе компании шесть IT-приложений: Smart Makhambet University, Smart Shakarim University, Smart Kokshetau, Smart Aktau, Smart Lisakovsk ну и, собственно, сам Ashyq.

Smart Makhambet University - более тысячи скачиваний. Приложение, по словам разработчиков, предназначено для студентов и их родителей. Функционал вроде нормальный заявлен, только вот пользователи не оценили - оценка приложения 3,4*. Они пишут, что оно сырое и что пользы от него, мягко говоря, нет. Знаете, что ответили разрабы? Приложение нужно для… скачивания справок.

Smart Aktau. Функционал вообще шикарный - даже время для намаза есть. И у такого замечательного приложения просто фантастическое количество скачиваний - меньше десяти, хотя залили его еще 12 марта! На минуточку: в Актау живет более 190 тысяч человек.

Ну и далее в том же духе. Smart Shakarim University: количество скачиваний меньше пяти! Smart Kokshetau: залит аж 17 ноября прошлого года, количество скачиваний меньше 50, при том, что в Кокшетау порядка 160 тысяч жителей. Smart Lisakovsk залит 27 апреля, скачиваний меньше десяти.



Комментарий в тему

Шавкат САБИРОВ, президент Интернет-ассоциации Казахстана: Не умеешь - не лезь не в свое дело

- Тема идентификации здоровья и личности сейчас в мире номер один. Первыми ее подняли китайцы, и им было проще, поскольку у них уровень цифровизации довольно высок. Поэтому они достаточно быстро ее реализовали. Такая же система стоит в Арабских Эмиратах. Другой разговор, что реализация у всех происходит по-разному. Обычно такая система, несмотря на то что разрабатывается частными компаниями, принадлежит государству. Потому что ты имеешь дело с личными данными своих пользователей.

Я не знаю, как родилась у нас идея Ashyq, но функциональность этого приложения минимальная: номер телефона, SMS-подтверждение и ИИН. По ИИН приложение заходит в базу данных и смотрит, есть ли у тебя ПЦР-тест, проходишь ли ты по базе данных как переболевший или как болеющий. Но у нас ведь куда ни плюнь "хотели как лучше, а получилось как всегда". Приложение Ashyq стало бичом во всех вопросах.

Если ты один раз вбил в него ИИН, то отвязать его от своего номера уже невозможно, несмотря на то что в приложении есть функ­ция выхода из аккаунта. То есть, получается, эта функция не работает. И для того чтобы она заработала, разработчикам надо ручками снять привязку номера телефона к ИИН. Обращения в службу поддержки на сайте, в телеграм-канале остаются без ответа. Только после того как выходишь напрямую на разработчика, что-то начинает решаться.

Плюс у них весьма пренебрежительное отношение к пользователям. Я написал пост о том, что приложение изобрели криворукие разработчики. В ответ, вместо того чтобы принять информацию к сведению и исправить те ошибки, на которые я указал, мне сказали, что с приложением все нормально, просто криворукие пользователи не могут им пользоваться.

Все программные баги, которые можно, в принципе, легко и быстро исправить, исправляются на нервах, со скандалом. Это говорит только о том, что у разработчиков нет обратной связи. Их аргументы, что они делали приложение бесплатно, в условиях экстренности, не принимаются. Потому что, когда ты делаешь вещи, затрагивающие каждого пользователя, от которого зависит судьба бизнеса, который кормит людей и их семьи, ты должен подходить к этому делу максимально ответственно. И прежде чем выпускать приложение на рынок, должен его максимально протестировать и предусмотреть все возможные нюансы.

И самое главное - ты все-таки хочешь не хочешь, а должен построить эффективную службу обратной связи, которая молниеносно будет реагировать на сообщения любого пользователя, пусть даже самого криворукого! Ты должен делать это в режиме нон-стоп, потому что твоим детищем пользуется вся страна. Если же ты не умеешь этого, то не лезь в это дело, займись чем-нибудь другим - может, тогда от тебя пользы будет больше. Источник - время

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