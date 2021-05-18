Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены

08:26 20.05.2021

19 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Бишкеке будут повторные выборы. ЦИК поддержала решение столичной ТИК



ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене итогов выборов депутатов столичного горкенеша.



По словам главы Центризбиркома Нуржан Шайлдабековой, поступило больше 400 сигналов о нарушениях в день голосования и в период предвыборной кампании.



"БТИК реагировала оперативно, а партия "Эмгек" предлагает сделать вид, что никаких нарушений не было. В частности, с их стороны", - сказала она.



Отметим, что представители партии "Ата Журт Кыргызстан" аналогичную жалобу на решение БТИК об отмене итогов голосования отозвали. "Мы здесь, почти все коллеги сказали о том, чтобы в выборном процессе менялась ситуация. Честные выборы - основа легитимизации органов управления и власти. Выборы должны быть свободны от подкупа и админресурса. Но в этом должны быть заинтересованы все субъекты процесса, прежде всего кандидаты партий. На октябрьских выборах в Жогорку Кенеш не было политической воли противостоять нарушениям. Сейчас она появилась", - подчеркнула Нуржан Шайлдабекова.



С такими выборами страна не может двигаться к стабильности и развитию.



11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский - четыре.



Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.