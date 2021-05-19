 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.05.2021
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов

10:28  Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10  Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00  Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02  На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53  Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42  Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26  Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07  Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59  Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44  Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
07:42  Президент Турции стал святее папы римского, - "Къ"
00:58  Какая из стран Центральной Азии может принять у себя военную базу США? - Х.Хуррамов
00:46  Путь из Каспия в Азов опять становится актуальным, - А.Ситников
00:41  Почему в эпицентре – сектор Газа? О глубинных причинах палестино-израильской конфронтации, - А.Балиев
00:30  Глобальная война. Силовой фактор в международной политике, - Александр Халдей
00:11  Война за "одну нацию" – гибель для Украины, - А.Цуканова
Среда, 19.05.2021
21:53  Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53  В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
20:38  В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич
19:58  Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
17:49  КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
08:22  1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:19  Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"
08:15  Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:10  Разоблачения ефрейтора Силиной. В КырАрмии разворовали даже каски
08:07  Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР
08:05  Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова
08:01  "Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты
07:54  Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу
07:53  Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина
07:49  Государство для идеологии, а не идеология для государства. Либо капитализм, либо Россия, - Александр Дугин
07:38  Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале
07:34  Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков
07:32  "Минский" формат переговоров по Донбассу окончательно уперся в тупик, - "Къ"
00:42  США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:39  "В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
00:37  Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров
00:32  КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29  Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21  Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07  Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04  В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
Вторник, 18.05.2021
21:24  Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин
20:59  Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:42 20.05.2021

Казахстан готов стать посредником в пограничном споре соседей

Президент Токаев привез в Душанбе миротворческий план

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
19 мая 21

Касыма-Жомарта Токаева встречал в Душанбе Эмомали Рахмон.
В Душанбе 19 мая с двухдневным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстан готов взять на себя миротворческое посредничество в урегулировании пограничных споров на границе Таджикистана и Киргизии. На встрече с таджикским лидером он обсудит вопросы безопасности Центральной Азии и экономического сотрудничества. Эксперты считают, что страны региона готовы решать возникшие проблемы без участия внешних игроков.

Касым-Жомарт Токаев получил приглашение посетить Таджикистан в начале мая, после кровопролитной трехдневной войны на киргизско-таджикской границе 28–30 апреля, в которой погибло с обеих сторон около 60 человек, сотни получили ранения. Президент Казахстана вслед за узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым предпринял попытку урегулировать конфликт, поговорив по телефону с лидерами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии – Садыром Жапаровым.

Сегодня состоится очная встреча с Эмомали Рахмоном, на которой Токаев, как считают эксперты, предложит посредническую роль в урегулировании приграничного вопроса. Впрочем, Казахстан давно продвигает модель страны – миротворца по разным международным вопросам, даже в случае с большими государствами, начиная от ядерной программы Ирана, проблем Сирии, урегулирования проблем Нагорного Карабаха, инициатив по поводу Украины и посреднической миссии России и Турции. Правда, не все инициативы были успешными, но как сказал "НГ" профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, Казахстану роль миротворца подходит как нельзя лучше, поскольку страна имеет авторитет устойчивого государства, сложившегося за последние 30 лет, и может оказать влияние на своих союзников по ОДКБ. Однако миротворческая миссия успешна тогда, когда умиротворяемые стороны заинтересованы в мире. В противном случае миротворец при помощи военной силы может только принудить стороны к миру, как это сделала Россия в Южной Осетии по отношению к Грузии. Другого механизма не существует.

По мнению эксперта, основная задача у Центральной Азии – избежать проникновения в регион третьих игроков. Это могут быть как США, Турция, так и исламисты из Афганистана. "Центральная Азия превращается в дугу нестабильности на фоне растущей конкуренции крупных игроков за влияние в регионе. Многие проблемы, которые сложились сегодня в регионе, особенно в Ферганской долине, связаны с тем, что Россия на протяжении последних трех десятилетий на всех парах спешила в Европу и активно отмахивалась от Центральной Азии. Это привело к ситуации, когда РФ оказалась в трудной ситуации. Сложившиеся проблемы будут бить прежде всего по самой России", – отметил Кобринский.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВЭШ Андрей Казанцев считает, что Токаев может предложить конфликтующим сторонам "равноудаленность", потому что у Нур-Султана достаточно хорошие отношения и с Бишкеком, и с Душанбе. "Плюс Казахстан свой, центральноазиатский. Надо сказать, что в последнее время отношения между странами региона заметно улучшились из-за того, что изменились отношения Узбекистана с соседями. У Казахстана и так всегда были хорошие отношения со всеми странами. Поэтому Токаев может предложить определенную беспристрастность плюс наличие очень хорошей истории отношений", – сказал "НГ" Казанцев.

Кроме того, как отметил эксперт, появилась тенденция того, что страны региона хотят сами решать свои проблемы, без вмешательства третьих игроков. "Дело в том, что в последние несколько лет начался кризис многовекторных внешних политик центральноазиатских стран, который связан с тем, что они строили свои политики исходя из того, что отношения между великими державами будут более-менее хорошими. Однако теперь, когда мир изменился, глобальные державы конфликтуют между собой, многовекторная политика встречает непонимание многих великих держав. Активизировался центральноазиатский формат, и появилась уверенность, что свои вопросы нужно решать самим", – считает Казанцев. Поэтому Узбекистан, а за ним и Казахстан предприняли миротворческие усилия, они же – лидеры центральноазиатского формата.

По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, Казахстан может предложить Таджикистану и Киргизии ввести в регион некий военный миротворческий контингент, естественно, при согласии конфликтующих сторон. "Однако вряд ли Бишкек и Душанбе согласились бы с такой инициативой. Аналогичный прецедент был в мае прошлого года, тогда и Душанбе, и Бишкек в категорической форме отказались от услуг ОДКБ. Других возможных эффективных инициатив нет, поскольку само состояние конфликта исключает участие третьей стороны в конкретном урегулировании по участкам делимитации границы", – сказал "НГ" Александр Князев.

Что же касается опасений, связанных с дестабилизацией региона, то, по мнению эксперта, это в большей степени дань "нынешней модной повестке". "Казахстану, равно как и его соседям по региону, следует опасаться кризисных явлений внутри своих стран. Существует потенциал внутренней нестабильности, экстремистское подполье, и отсутствует адекватная работа на этом направлении. Напротив, практически все страны Центральной Азии, может быть, кроме Туркменистана, идут на поводу у западных стран и возвращают на родину из Ирака и Сирии своих граждан, участвовавших там в боевых действиях. При этом апеллируют к тому, что это женщины и дети, ставшие "жертвами обстоятельств". Но на самом деле есть уже исследования, показывающие, что возвращающиеся женщины минимум на 30% становятся чрезвычайно активными вербовщиками новых боевиков. Поэтому это не гуманитарная, а провокативная миссия", – считает Князев. По его мнению, страны региона, занимаясь их возвращением, усугубляют свое внутреннее положение. А насаждение страха перед боевиками из Афганистана – это пропаганда, которая всем удобна".

По мнению Андрея Казанцева, отдельно есть проблема угрозы в Афганистане, поскольку никто не понимает, что ожидает эту страну в будущем. Возможны различные сценарии, в том числе самые жесткие, как, например, распад Афганистана, укоренение группировок в приграничных районах, даже весьма экзотических, как это уже бывало, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и "Исламским государством" (запрещено в РФ). И есть отдельная угроза, связанная с противоречиями великих держав в Центральной Азии.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621489320
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект для совершенствования трудового законодательства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2021 года №321
- Полный Жабық
- Умерших стало больше: Минздрав снова жонглирует цифрами
- Школьный стадион решили разрушить в Алматы
- Асхат Аймагамбетов: Для обеспечения динамичного развития любой отрасли требуется постоянное обновление управленческой элиты
- В Казахстане достаточные продовольственные запасы – Минсельхоз
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  