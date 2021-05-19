Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова

08:42 20.05.2021

Казахстан готов стать посредником в пограничном споре соседей



Президент Токаев привез в Душанбе миротворческий план



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19 мая 21



Касыма-Жомарта Токаева встречал в Душанбе Эмомали Рахмон.

В Душанбе 19 мая с двухдневным визитом прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Казахстан готов взять на себя миротворческое посредничество в урегулировании пограничных споров на границе Таджикистана и Киргизии. На встрече с таджикским лидером он обсудит вопросы безопасности Центральной Азии и экономического сотрудничества. Эксперты считают, что страны региона готовы решать возникшие проблемы без участия внешних игроков.



Касым-Жомарт Токаев получил приглашение посетить Таджикистан в начале мая, после кровопролитной трехдневной войны на киргизско-таджикской границе 28–30 апреля, в которой погибло с обеих сторон около 60 человек, сотни получили ранения. Президент Казахстана вслед за узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым предпринял попытку урегулировать конфликт, поговорив по телефону с лидерами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Киргизии – Садыром Жапаровым.



Сегодня состоится очная встреча с Эмомали Рахмоном, на которой Токаев, как считают эксперты, предложит посредническую роль в урегулировании приграничного вопроса. Впрочем, Казахстан давно продвигает модель страны – миротворца по разным международным вопросам, даже в случае с большими государствами, начиная от ядерной программы Ирана, проблем Сирии, урегулирования проблем Нагорного Карабаха, инициатив по поводу Украины и посреднической миссии России и Турции. Правда, не все инициативы были успешными, но как сказал "НГ" профессор, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, Казахстану роль миротворца подходит как нельзя лучше, поскольку страна имеет авторитет устойчивого государства, сложившегося за последние 30 лет, и может оказать влияние на своих союзников по ОДКБ. Однако миротворческая миссия успешна тогда, когда умиротворяемые стороны заинтересованы в мире. В противном случае миротворец при помощи военной силы может только принудить стороны к миру, как это сделала Россия в Южной Осетии по отношению к Грузии. Другого механизма не существует.



По мнению эксперта, основная задача у Центральной Азии – избежать проникновения в регион третьих игроков. Это могут быть как США, Турция, так и исламисты из Афганистана. "Центральная Азия превращается в дугу нестабильности на фоне растущей конкуренции крупных игроков за влияние в регионе. Многие проблемы, которые сложились сегодня в регионе, особенно в Ферганской долине, связаны с тем, что Россия на протяжении последних трех десятилетий на всех парах спешила в Европу и активно отмахивалась от Центральной Азии. Это привело к ситуации, когда РФ оказалась в трудной ситуации. Сложившиеся проблемы будут бить прежде всего по самой России", – отметил Кобринский.



Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВЭШ Андрей Казанцев считает, что Токаев может предложить конфликтующим сторонам "равноудаленность", потому что у Нур-Султана достаточно хорошие отношения и с Бишкеком, и с Душанбе. "Плюс Казахстан свой, центральноазиатский. Надо сказать, что в последнее время отношения между странами региона заметно улучшились из-за того, что изменились отношения Узбекистана с соседями. У Казахстана и так всегда были хорошие отношения со всеми странами. Поэтому Токаев может предложить определенную беспристрастность плюс наличие очень хорошей истории отношений", – сказал "НГ" Казанцев.



Кроме того, как отметил эксперт, появилась тенденция того, что страны региона хотят сами решать свои проблемы, без вмешательства третьих игроков. "Дело в том, что в последние несколько лет начался кризис многовекторных внешних политик центральноазиатских стран, который связан с тем, что они строили свои политики исходя из того, что отношения между великими державами будут более-менее хорошими. Однако теперь, когда мир изменился, глобальные державы конфликтуют между собой, многовекторная политика встречает непонимание многих великих держав. Активизировался центральноазиатский формат, и появилась уверенность, что свои вопросы нужно решать самим", – считает Казанцев. Поэтому Узбекистан, а за ним и Казахстан предприняли миротворческие усилия, они же – лидеры центральноазиатского формата.



По мнению эксперта по Центральной Азии и Среднему Востоку Александра Князева, Казахстан может предложить Таджикистану и Киргизии ввести в регион некий военный миротворческий контингент, естественно, при согласии конфликтующих сторон. "Однако вряд ли Бишкек и Душанбе согласились бы с такой инициативой. Аналогичный прецедент был в мае прошлого года, тогда и Душанбе, и Бишкек в категорической форме отказались от услуг ОДКБ. Других возможных эффективных инициатив нет, поскольку само состояние конфликта исключает участие третьей стороны в конкретном урегулировании по участкам делимитации границы", – сказал "НГ" Александр Князев.



Что же касается опасений, связанных с дестабилизацией региона, то, по мнению эксперта, это в большей степени дань "нынешней модной повестке". "Казахстану, равно как и его соседям по региону, следует опасаться кризисных явлений внутри своих стран. Существует потенциал внутренней нестабильности, экстремистское подполье, и отсутствует адекватная работа на этом направлении. Напротив, практически все страны Центральной Азии, может быть, кроме Туркменистана, идут на поводу у западных стран и возвращают на родину из Ирака и Сирии своих граждан, участвовавших там в боевых действиях. При этом апеллируют к тому, что это женщины и дети, ставшие "жертвами обстоятельств". Но на самом деле есть уже исследования, показывающие, что возвращающиеся женщины минимум на 30% становятся чрезвычайно активными вербовщиками новых боевиков. Поэтому это не гуманитарная, а провокативная миссия", – считает Князев. По его мнению, страны региона, занимаясь их возвращением, усугубляют свое внутреннее положение. А насаждение страха перед боевиками из Афганистана – это пропаганда, которая всем удобна".



По мнению Андрея Казанцева, отдельно есть проблема угрозы в Афганистане, поскольку никто не понимает, что ожидает эту страну в будущем. Возможны различные сценарии, в том числе самые жесткие, как, например, распад Афганистана, укоренение группировок в приграничных районах, даже весьма экзотических, как это уже бывало, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и "Исламским государством" (запрещено в РФ). И есть отдельная угроза, связанная с противоречиями великих держав в Центральной Азии.