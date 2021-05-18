Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев

10:00 20.05.2021

Дыйканбаева подозревают в вымогательстве крупной взятки в рамках второго этапа проекта "Безопасный город". Он водворен в ИВС.



БИШКЕК, 20 мая - Sputnik. Задержан заместитель председателя кабинета министров КР - министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.



Его подозревают в вымогательстве взятки в особо крупном размере.



Ранее ГКНБ начал досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта "Безопасный город", о вымогательстве крупной взятки за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора.



"В результате проведенных следственных действий 20 мая Азамат Дыйканбаев был задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Он водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ", - пояснили в пресс-службе.



В ближайшее время министр будет уведомлен о подозрении в совершении указанного преступления, а Первомайский районный суд выберет для него меру пресечения.



Дыйканбаева назначили министром 5 мая. До этого он работал заместителем председателя Госслужбы цифрового развития.