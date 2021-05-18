 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 20.05.2021
16:00  Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43  Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21  РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10  Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42  В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33  УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30  Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов

10:28  Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10  Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00  Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02  На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53  Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42  Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26  Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07  Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59  Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44  Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
07:42  Президент Турции стал святее папы римского, - "Къ"
00:58  Какая из стран Центральной Азии может принять у себя военную базу США? - Х.Хуррамов
00:46  Путь из Каспия в Азов опять становится актуальным, - А.Ситников
00:41  Почему в эпицентре – сектор Газа? О глубинных причинах палестино-израильской конфронтации, - А.Балиев
00:30  Глобальная война. Силовой фактор в международной политике, - Александр Халдей
00:11  Война за "одну нацию" – гибель для Украины, - А.Цуканова
Среда, 19.05.2021
21:53  Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53  В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
20:38  В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич
19:58  Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
17:49  КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
08:22  1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:19  Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"
08:15  Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:10  Разоблачения ефрейтора Силиной. В КырАрмии разворовали даже каски
08:07  Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР
08:05  Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова
08:01  "Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты
07:54  Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу
07:53  Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина
07:49  Государство для идеологии, а не идеология для государства. Либо капитализм, либо Россия, - Александр Дугин
07:38  Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале
07:34  Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков
07:32  "Минский" формат переговоров по Донбассу окончательно уперся в тупик, - "Къ"
00:42  США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:39  "В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
00:37  Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров
00:32  КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29  Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21  Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07  Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04  В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
Вторник, 18.05.2021
21:24  Новым послом Казахстана в Пакистан поедет Ержан Кистафин
20:59  Украина решила приобрести аналог израильского "Железного купола"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:10 20.05.2021

На юге Китая завершился монтаж огромной нефтяной платформы
Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке
На юге КНР завершился монтаж крупнейшей нефтяной платформы "Луфэн-14-4". Она находится в 200 километрах к юго-востоку от Гонконга. Ее высота - 218 метров, из которых 145 - под водой. До конца года объект будет введен в эксплуатацию, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству новых блоков АЭС в Китае
Нефтегазовые месторождения расположены недалеко от устья реки Чжуцзян в акватории Южно-Китайского моря. Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация собирается существенно нарастить объем добычи черного золота на морском шельфе. Это позволит обеспечить энергоресурсами динамично развивающийся регион, включающий девять городов.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1621494600
Новости Казахстана
- Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента РК – Елбасы
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект для совершенствования трудового законодательства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2021 года №321
- Полный Жабық
- Умерших стало больше: Минздрав снова жонглирует цифрами
- Школьный стадион решили разрушить в Алматы
- Асхат Аймагамбетов: Для обеспечения динамичного развития любой отрасли требуется постоянное обновление управленческой элиты
- В Казахстане достаточные продовольственные запасы – Минсельхоз
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  