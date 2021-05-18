Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде

10:10 20.05.2021

На юге Китая завершился монтаж огромной нефтяной платформы

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На юге КНР завершился монтаж крупнейшей нефтяной платформы "Луфэн-14-4". Она находится в 200 километрах к юго-востоку от Гонконга. Ее высота - 218 метров, из которых 145 - под водой. До конца года объект будет введен в эксплуатацию, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



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Нефтегазовые месторождения расположены недалеко от устья реки Чжуцзян в акватории Южно-Китайского моря. Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация собирается существенно нарастить объем добычи черного золота на морском шельфе. Это позволит обеспечить энергоресурсами динамично развивающийся регион, включающий девять городов.