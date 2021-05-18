Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин

10:28 20.05.2021 ЗАПАД ТОЛКАЕТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ В АФГАНИСТАН



"Модернизация сознания", когда-то обоснованная в Казахстане и в казахстанских реалиях, сегодня кажется неизбежным процессом для всех стран Центральной Азии. Однако будет ли эта модернизация в центральноазиатских республиках со знаком "плюс" или приведет к формированию менее развитых общественных систем – как в Афганистане?



Мнением поделился заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в комментарии для Ia-centr.ru.



– Можно ли сравнить текущую ситуацию в центральноазиатском регионе с прошлыми периодами в XX веке или еще более ранними?



– Сложно сказать. Все-таки история развивается нелинейно, в данном случае, я думаю, что у региона просто не остается другого варианта сохранить самостоятельность на фоне описанных тенденций – кроме как повысить свою субъектность через кооперацию, совместные усилия, регионализацию. По большому счету это объективная необходимость.



Если брать историческую перспективу, ничего подобного не наблюдалось ни до прихода Российской империи в Центральную Азию, ни после того, как территория консолидировалась в рамках советского проекта, когда модернизация имела идеократическое основание, основывалась на марксизме-ленинизме. Имперский проект никаких попыток модернизации особо не предпринимал. Может быть, времени не хватило, а может, присутствовало мнение, что достаточно будет организационно-административной реформы – тогда самого доступного инструментария. Или, возможно, помешала Первая мировая война. На этот счет существует много версий и у нас, и на Западе.



– С учетом исторического опыта: можно ли предположить, что странам нужна некая объединяющая идея, или хотя бы своя собственная для каждой республики идеология, чтобы не скатиться в национализм с феодальным уклоном?



– Сейчас идеи вокруг правового общества, возобновляемых источников энергии и "Теслы" в каждом дворе диктуют мысли о том, что необходима новая модернизация центральноазиатских обществ.



Это не только общемировая мода на декарбонизацию и прочие идеалы вместе с "цифрой" и биткоином. Главное – понимание того, что республики ЦА должны пройти некий новый этап. И, собственно, все казахстанские стратегии, которым нет числа, – все про это. Это и необходимость модернизации общественного сознания, и необходимость слезть с углеводородной иглы, и провести новую индустриализацию и т.д. Текстов таких много, но то, что большая их часть остается лишь текстами, не значит, что они неправильные.



У казахстанского руководства, как, впрочем, и у узбекского, и даже кыргызского, которое очень часто сменяется, хватает понимания, что как минимум экономическая и отчасти социальная система, которая существует в этих государствах, требует модернизации. Потому что иначе, оказавшись в роли вечных аутсайдеров, велик риск превратиться в некий филиал если не Афганистана, то стран Центральной Африки. По мере того, как на мировых рынках утрачивается интерес к центральноазиатскому сырью, падает и стремление к инвестициям.



Вообще, последнее десятилетие мы видим сокращение инвестиций в страны коллективного "третьего мира". При том, что внутри этого "третьего мира" идет еще более жесткая борьба за доступ к остаткам экономического донорства. Поэтому необходимо меняться.



Понятно, что "Рухани жангыру" и прочие подобные начинания – это больше PR-документы, чем практическое руководство к действию. Однако это не отменяет того, что казахстанскому руководству становится ясно –если не провести социальную и экономическую модернизацию, то можно оказаться на уровне некоторых стран Африки. Да, Африка тоже разная, но и там мы видим, что процессы глобализации постепенно стерли барьеры между благополучными и неблагополучными государствами континента.



Если раньше, когда говорили о ЮАР, вспоминали ее технологическое развитие, атомный проект, развитый военно-промышленный комплекс и прочие замечательные вещи, которых достигли при апартеиде – то сейчас сложно говорить о достижениях этой страны.



Технологический рывок, который ЮАР сделала в XX веке, ушел на спад, сточился. Отсюда и все разговоры о том, что Ташкент в перспективе может оказаться на более высоких позициях, чем мы наблюдаем сейчас – говоря дипломатично.



Все эти процессы – отражение общемировых тенденций. Если отдельные благополучные североафриканские страны и ЮАР спустились до среднеафриканского уровня за 20-30 лет, то сейчас процессы ускоряются. И регионализм, очевидно, является единственной возможностью как-то предотвратить африканизацию, потенциально существующую перед регионом ЦА.



Тем более, что Запад изо всех сил толкает Центральную Азию на юг, в Афганистан. Возможно, там рассчитывают, что Афганистан после сращивания с Центральной Азией, поднимется в своем социально-экономическом развитии хотя бы до уровня Таджикистана. Но я боюсь, что может произойти и обратный процесс.

Если Таджикистан и другие страны потратят ресурсы на решение американских геополитических задач в Афганистане, то станут ближе к Афганистану в своем развитии.



– Если вернуться к фактору "внешней" модернизации сознания, то есть уже ставшие традиционными такие инструменты обработки как гражданский сектор и медиа-ресурсы.



– Понятно, что есть НПО, НКО, работа "Фонда Сороса" и прочее. Но, как мне кажется, центральноазиатские общества не слишком подвержены прямому информационному воздействию.



Да, можно раскачать ситуацию Синьцзяна и прочих ксенофобских штучек. Но у меня большой вопрос – кто раскачивал китайскую тему в 2016 и 2019 гг.?Сколько там было Запада, а сколько было своих, казахстанских, решавших собственные вопросы, а не американские (или попутно решавших их вопросы)? Это отдает конспирологией...



Хотя сама по себе центральноазиатская площадка имеет задел для того, чтобы использовать тут НПО для воздействия на антикитайские настроения. Но раскачать антироссийские – в этом я сильно сомневаюсь.



– Но есть Туркменистан, про который любят нагнать жути…



– В самом Туркменистане нет прозападных НКО.



Конечно, руководство стран "коллективного Запада" в силу своей традиции и идеологической завязанности заточено на то, чтобы поддерживать любые антиправительственные движения в любых точках. Поэтому сценарий может пойти по тому же пути развития, который мы наблюдали, когда схожая по своему составу администрация Обамы демонстрировала в ходе "Арабской весны", в том числе и в Египте. И здесь никакие инвестиции не будут защитой.



Если удастся раскачать ситуацию, используя различные демократические "кричалки", то тогда можно не рассчитывать, что Запад не поддержит кричащих товарищей. Поддержит и будет настаивать на том, что необходимо вести активнейший диалог, повторится ситуация, которая наблюдалась на рубеже 2013 и 2014 годов в Киеве.



Это касается и Казахстана, и остальных республик.



Сейчас с Узбекистаном заигрывают все, кому не лень, и все хвалят реформы последних лет, но если через пару лет в РУз образуется некая группа, которая будет рассказывать о необходимости поддержки ЛГБТ, построения демократического общество и прочих красивых вещах, то эту группу попытаются очень активно навязать в качестве близкого партнера, с которым необходимо поделиться властью, к которому надо прислушаться.

А если кто-то попытается ее остановить – то тогда сразу начнется идеологическое давление на "недемократический режим". Уже, собственно, после публикаций о "дворце президента РУз", стало понятно, что зашевелились эти "радужные" товарищи в Узбекистане.



Тогда же всплыли какие-то непонятные персонажи, о которых все в самом Узбекистане давно уже забыли, поскольку те около 20 лет проживали в эмиграции в Европе или в Турции. Налицо явная попытка мобилизации сценария, который если запустить "в полный рост", парализовав при этом противодействие власти, то можно в итоге получить если не Украину, то по крайней мере Египет времен "Братьев-мусульман". То есть, наметки уже есть.



Кроме того, идет информационная война. Я никогда не думал, что в Deutsche Welle, во всевозможных "азаттыках" и "азатлыках" кого-то могут ругать сильнее, чем Российскую Федерацию. Судя по всему, главный информационный бой у дотируемых Западом СМИ и вещающих на регион, – это Ашхабад.



Последние три года через день кто-нибудь обязательно выстреливает чем-нибудь по поводу того, как "нехороший" Бердымухамедов "довел страну до краха, люди побираются по помойкам, там же они живут и питаются". Однако такие же проблемы есть много у кого еще, о ком не говорят.



В том же Узбекистане проблем социального свойства достаточно. Еще год назад критической информации про РУз на всех этих "голосах Америки" и в прочих "боевых листках" – просто не было. А сейчас они стали появляться. Это тоже признак того, что и эту республику станут проверять "на вшивость".



Автор: Вячеслав Щекунских

Дата: Май 19, 2021 Источник - ИАЦ МГУ

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