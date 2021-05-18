Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов

10:30 20.05.2021

Буря обновления

великий проект должен отвернуть несущийся табун русской истории от края пропасти

Александр Проханов



Вы заметили, как начинается буря? От горизонта встает огромная синяя туча с оплавленным солнечным краем, и вдруг замолкают все звуки. Все замирает, испуганно ждет. Туча движется, наливается лиловой тьмой, в ней что-то мерцает, рокочет. На небе - полная тьма, и из этой тьмы, из грохота и блеска вдруг хлынет ливень оглушительный, грандиозный, наотмашь вколачивает в землю гигантские стеклянные гвозди. Туча уходит, унося с собой ливень.



Новый День

И вдруг - солнце, сверкание, изумрудная зелень, рост трав, благоухание цветов. Хвала грозе! Слава ливню!



Россия остановилась, застыла, она не движется дальше, словно испугалась своей грядущей судьбы. Вся прежняя жизнь исчерпана. Тот период с 2000 до 2014 года, когда из праха возникала страна, этот период завершился, а нового нет. И многим кажется, что эта остановка - навеки, что Россия только оглядывается назад и превратилась в огромный соляной столб. Это не так. Крот истории роет. Тучи, полные ливня, поднимаются на горизонте, и нежданно хлынет ослепительная новизна, прольется ливень обновления. Народ ждет, народ уповает. Народ мечтает о том, чтобы его вновь собрали в огромную артель и превратили Россию в грандиозную верфь, где возводится новый ковчег - ковчег Русской Мечты.



Все предчувствуют, что вот-вот должно состояться открытие, оно уже сделано. Открыты новые явления физики: на этих основах будут построены новые машины и механизмы. Открыты новые явления в психологии, и на их основе будет построена новая этика. Отрываются духовные очи, которыми народ Бога узрит.



Россия - накануне большого всеобъемлющего проекта. Народ жаждет рывка, жаждет великих трудов, великих свершений и подвигов. Религия Русской Мечты говорит, что этот порыв неизбежен, новизна ждет своего воплощения, своего великого проекта. Проект Русской Мечты вновь приведет Россию к благодатному, могучему государству, живущему по законам божественной справедливости, где человек с человеком, государство и человек, машина и общество, машина и природа, Крымский мост на земле и Млечный путь в небесах - все сольется в удивительную гармонию, и на этой гармонии будет построено обновление. В этой гармонии возникнет новая индустрия, возникнут новые машины, новые технологии, новые уклады, возникнет экономика Русской Мечты, политика Русской Мечты, возникнет лидер Русской Мечты, проектант, который соберет вокруг себя лучшие умы России.



Прежнее исчерпано. Капитализм, казавшийся вершиной хозяйствования, изжил себя. Либерализм, который сулил нам конец истории, провалился. И тот, и другой привели человечество к последней черте, на край пропасти. И великий проект должен отвернуть несущийся табун русской истории от края пропасти, не дав ему свалиться в бездну.



Россия это умеет делать. Великие русские правители умеют управлять табунами русской истории. Кто этот грозный проектант? Кто он, лидер Русской Мечты? Владимир Путин или следующий за ним русский лидер?



Блок в поэме "Возмездие" писал:



Кто меч скует? -



Не знавший страха.