УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины

10:33 20.05.2021

Сенат взял на контроль случай с изнасилованием в Андижане

Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием жительницы Андижанского района.



Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием жительницы Андижанского района, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.



Ранее "Газета.uz" писала, что 20-летняя замужняя женщина в Андижанском районе подверглась групповому изнасилованию во время работ в поле. Областное УВД возбудило уголовное дело по факту происшествия, подозреваемыми стали шестеро мужчин.



В сообщении Сената отмечается, что УВД Андижанской области предоставил комитету предварительную информацию об инциденте, следствие продолжается.