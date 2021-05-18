|16:00 Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала
14:43 Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"
11:21 РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам
11:10 Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети
10:42 В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:33 УзбСенат взялся расследовать групповые изнасилования батрачек в полях Андижанщины
10:30 Буря обновления. Великий проект для России, - Александр Проханов
10:28 Запад толкает Центральную Азию в Афганистан, - А.Грозин
10:10 Китай собрал близ Гонконга гигантскую нефте-платформу - мини-город на воде
10:00 Задержан 2 недели просидевший в кресле замглавы кабмина - министр цифрового развития Кыргызстана Дыйканбаев
09:02 На вес золота: в Киргизии национализируют крупнейший рудник Кумтор, - И.Кармазин
08:53 Фарм-фактор: в ЕАЭС может появиться свое медицинское агентство
08:42 Казахстан рвется мирить соседей. Токаев привез в Душанбе план, - В.Панфилова
08:26 Итоги выборов в Бишкекский горсовет (кенеш) окончательно отменены
08:07 Полный Жабык в ковидном Казахстане, - П.Караваев
07:59 Чужого не надо: Россия распродает остатки госдолга США
07:44 Дональду Трампу шьют уголовку. Вор должен сидеть в тюрьме...
07:42 Президент Турции стал святее папы римского, - "Къ"
00:58 Какая из стран Центральной Азии может принять у себя военную базу США? - Х.Хуррамов
00:46 Путь из Каспия в Азов опять становится актуальным, - А.Ситников
00:41 Почему в эпицентре – сектор Газа? О глубинных причинах палестино-израильской конфронтации, - А.Балиев
00:30 Глобальная война. Силовой фактор в международной политике, - Александр Халдей
00:11 Война за "одну нацию" – гибель для Украины, - А.Цуканова
|21:53 Британский премьер учредил должность спецпредставителя по правам содомитов
20:53 В Москве исчез таджикский оппозиционер Рахматджони
20:38 В Венесуэле убит команданте "Революционных вооруженных силы Колумбии"-FARC Хесус Сантрич
19:58 Имидж казашек в мире изрядно подпорчен. Стали привычны их избиения и изнасилования (своими и чужими)… Что делать?
17:49 КазПрез Токаев прибыл с визитом в Душанбе
08:22 1-й вице-хоким Ташкента Рахмонов уличен в избиении председателя махалли
08:19 Генассамблея ООН приняла мирзиеевскую спецрезолюцию по Аралу. Эта "заброшка" теперь - "зона инноваций и технологий"
08:15 Несмотря на козни Мадрида Каталонским сепарам удалось сформировать свое новое Автоном-правительство
08:10 Разоблачения ефрейтора Силиной. В КырАрмии разворовали даже каски
08:07 Спикер АмерКонгресса Пелоси призвала мировых лидеров к бойкоту пекинской Олимпиады из-за "геноцида" в КНР
08:05 Игровое настроение: почему Япония не отменит Олимпиаду, - Н.Портякова
08:01 "Роскосмос" выставил на веб-продажу отработавшие свое космические аппараты
07:54 Казахстан вернулся в "красную" зону по коронавирусу
07:53 Китай исчерпал эффект низкой базы. Мониторинг мировой экономики, - Т.Едовина
07:49 Государство для идеологии, а не идеология для государства. Либо капитализм, либо Россия, - Александр Дугин
07:38 Проворовавшийся бывший рос-демо-губер Мень оказался замешан еще и в педофильском скандале
07:34 Киргизия берет золото в свои руки, - К.Карабеков
07:32 "Минский" формат переговоров по Донбассу окончательно уперся в тупик, - "Къ"
00:42 США сколачивают новый анти-российский союз - ГУМ (Грузия+Украина+Молдова), - Взгляд
00:39 "В стране нет денег". Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
00:37 Лови войну: ХАМАС пригрозил атакой по Тель-Авиву, - Э.Байназаров
00:32 КазАнтикор трясет акимат Туркестанской области. Пора на посадку!
00:29 Тантрическая истина – в вине и сексе. О чувственных удовольствиях в традиции индуизма, - Алексей Белов
00:21 Индийский конвейер смерти и ненависти, - Сергей Кожемякин
00:07 Чихая на путинские указики. Чибисы РосВласти продолжают вить гнезда в испанской Марбелье, - "СП"
00:04 В арабском мире наметился раскол из-за палестино-израильского конфликта, - Ф.Бацазова
|В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда
10:42 20.05.2021
Новиков Артем Эдуардович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.
Как сообщила 20 мая пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.
Он стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.
Новым первым заместителем председателя Кабинета министров назначен Айбек Джунушалиев.
----------------------------
В соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития, Аалиев Азиз Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Одновременно с этим Новиков Артем Эдуардович назначен на должность председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сроком на 3 года.
Соответствующее решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.