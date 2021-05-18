В КырПравительстве новый 1-й вице-премьер - серенький "северянин" Айбек Джунушалиев. Новикова пересадили на "распил" РосКырФонда

10:42 20.05.2021

Новиков Артем Эдуардович освобожден от занимаемой должности первого заместителя председателя Кабинета министров в связи с переходом на другую работу.



Как сообщила 20 мая пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.



Он стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.



Новым первым заместителем председателя Кабинета министров назначен Айбек Джунушалиев.



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В соответствии со статьей 8 Устава Российско-Кыргызского Фонда развития, Аалиев Азиз Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.



Одновременно с этим Новиков Артем Эдуардович назначен на должность председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития, сроком на 3 года.



Соответствующее решение подписал председатель кабмина Улукбек Марипов.