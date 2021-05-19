Сын экс-муфтия Таджикистана лишен должности имама за драку и сквернословие в мечети

11:10 20.05.2021

Священнослужитель и его сын, оказавшиеся в центре скандала, лишены духовного сана и отстранены от должности хатибов

Май 19, 2021



Джамолиддин Неъматзода, имам-хатиб мечети "Хазрати Мухаммад" в районе Рудаки и сын бывшего муфтия Таджикистана Амонулло Неъматзода, лишился духовного сана после скандального видео.



Ранее жители села Дареобод района Рудаки сообщили, что Джамолиддин Неъматзода оскорбил их прямо в мечети.



Священнослужитель недоступен для получения комментариев, а Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению торжеств и обрядов Таджикистана,сказал 19 мая в беседе с Радио Озоди, что данное решение было принято советом учредителей мечети.



"Решением учредительного совета Неъматов Джамонулло Амонович (Джамолиддин Неъматзода) в связи с состоянием здоровья, несоблюдением требований регламента мечети и договора о сотрудничестве и услугах, связанных с нравственным и духовным воспитанием, освобожден от должности имам-хатиба мечети имени Хазрата Мухаммада кишлака Саховат джамоата Чоргултеппа района Рудаки", - отметил Афшин Муким.



По его словам, собрание учредителей мечети состоялось 18 мая.



Попытки связаться с Джамолиддином Неъматзода, чтобы узнать его мнение по поводу увольнения, не увенчались успехом. Два дня назад его родственники сказали, что его вывели из себя прихожане мечети.



По словам очевидцев, Неъматзода разозлился на то, что прихожане были недовольны тем, что его сын возглавил совместную молитву и должен был провести пятничную проповедь.



Между тем, другим решением Азаматулло Джамонулло, сын Джамолиддина Неъматзода, освобожден от должности имама пятикратной мечети Эшони Исматулло в районе Рудаки. В настоящее время обязанности имама мечети исполняет Асрориддин Касиров, выпускник Исламского института Таджикистана.



"Ты кто такой, чтобы возмущаться?"



На видео, отправленном в Радио Озоди пользователями сайта, видно, как в ночь на 7 мая один из прихожан разозлился из-за брани, которой поливал присутствующих сархатиб. Человек, которого все называют в видео мулло Джамолиддин, набрасывается на этого человека, и схватив его за ворот, грубо спрашивает "ты кто такой, чтобы возмущаться здесь?".



В ответ этот человек говорит, что "он простой человек из Куляба и приехал сюда в гости, но он встревожен тем, что все слышали такие оскорбления".



В этот момент мулло Джамолиддин хватает этого человека за шею и начинает тащить его в другое помещение мечети. Прихожане вмешиваются и уговаривают сархатиба "Хазрат, не делайте этого", "вы ведь проповедник".



Но мулло Джамолиддин начинает и дальше оскорблять прихожан грязными ругательствами и кричать им в громкоговоритель "Если я не закрою эту мечеть, то пусть тогда я стану вашей женой. Вы больше в жизни не будете молиться в этой мечети. Что, салафиты и последователи ПИВТ (сархатиб применяет слово "нахзатиен" - от слова нахзат в названии запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана – Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон) здесь собрались?"



Брат мулло Джамолиддина, Саидкадам Нематзода, сказал в беседе с Радио Озоди, что прихожане своим неподобающим поведением вероятно очень расстроили его брата. "Каким бы спокойным не был бы человек, но если ему будут постоянно действовать на нервы, он не сможет себя контролировать", - сказал нам Саидкадам.



Мулло Джамолиддин, сархатиб района Рудаки, до недавнего времени был имам-хатибом в мечети имени Хазрати Мавлоно. После того, как эта часть района Рудаки перешла в юрисдикцию города Душанбе, его поставили на должность сархатиба района, и перевели в другую мечеть.



Трое жителей села Даребод района Рудаки рассказали Радио Озоди, что 7 мая один из сыновей мулло Джамолиддина, Азам, пришел в мечеть перед пятничной молитвой и занял место имам-хатиба. Мулло Джамолиддин, ничего не говоря, освободил минбар для проповеди, однако в этот момент прихожане стали возмущаться.



В ту же ночь, после молитвы таравих (намаз таравих читается в ночное время месяца Рамазан), мулла Джамолиддин пришел в мечеть со своим сыном, и, по словам местных жителей, его сын начал бранить прихожан. И дальше происходят события, которые запечатлены на видео.



Оскорбление людей имам-хатибами в стенах мечетей в Таджикистане считается редким явлением. Последователи Ислама в Таджикистане считают мечеть священным местом, и священнослужители, и прихожане обычно воздерживаются от нецензурной брани или оскорблений в стенах мечети.



Но раньше были случаи, когда в мечети были слышны ругательства со стороны государственных чиновников. В октябре 2017 года в социальных сетях был распространен видеоролик, на котором сняты ругательства со стороны Шокира Холдорова, работника отдела религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов джамоата Чоряккорон. Холдоров во дворе мечети в грубой форме оскорбляет прихожан и требует, чтобы они закрыли ее. Чиновник, осыпая прихожан нецензурной бранью, кричит, что раньше не раз запрещал прихожанам совершить намаз в этой "неофициальной" мечети, но они продолжают приходить сюда.



Жители села в видео говорят, что будут жаловаться на нецензурную брань в общественном месте. "Идите, жалуйтесь куда хотите! Всех вас объявлю салафитами!", отвечает им Шокир Холдоров.



Холдоров так потом объяснил ситуацию: "В доме Всевышнего я ничего не сказал прихожанам. Когда вышли оттуда, меня довели. Как будто все это было подстроено. Я разнервничался, покраснел и с языка слетели грубые слова. Я извинился за свое поведение перед прихожанами. Ко мне пришел председатель джамоата Мехробод, я попросил его передать мои извинения перед людьми".



Тогда чиновник был оштрафован на 500 сомони за нарушение статьи 481 Кодекса об административных правонарушениях, после чего вернулся к своим служебным обязанностям.



По информации Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан, сейчас в Таджикистане действуют более 3 тыс мечетей.