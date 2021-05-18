РосФСИН нашла достойную замену трудовым мигрантам

11:21 20.05.2021

Нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счет осужденных, а не за счет трудовых мигрантов. Об этом директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил 20 мая на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.



Он отметил, что в настоящее время в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тыс. человек, и около 188 тыс. из них имеют право на принудительные работы. Таким образом, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.



"Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - сказал Калашников.



Он добавил, что мигрантов после работ, к примеру, на золотых приисках в Магаданской области, нужно отправлять чартерами домой. Потому лучше обеспечить общежитиями и рабочими местами спецконтингент.



В дальнейшем эти люди останутся в регионах работать и социализуются, пояснил глава ФСИН.