Палестине и Израилю предсказали новую разрушительную войну, - "МК"

14:43 20.05.2021

Пока стороны конфликта ведут переговоры о перемирии



Военный конфликт в Палестине, похоже, близится к завершению. Местные СМИ сообщают о том, что власти Израиля и командование палестинских вооруженных группировок со дня на день готовятся заключить перемирие. Точная дата режима прекращения огня еще обсуждается сторонами конфликта при посредничестве Египта и США. В то же время, эксперты сомневаются в том, что мир в Палестине продлится долго. Новая война может начаться в любой момент.



Конфликт между Израилем и палестинцами продолжается уже 11 дней. За это время погибли сотни мирных жителей, уничтожены десятки зданий, тысячи семей остались без жилья. С начала конфликта международные организации и ряд стран предложили свое посредничество для проведения переговоров о мире между сторонами.



Предполагалось, что перемирие вступит в силу в 6:00 по местному времени 20 мая. Однако, как сообщают местные СМИ, правительство Израиля отклонило мирную инициативу и запросило у Белого дома еще несколько дней для нанесения ударов по объектам боевиков в Газе. Палестинские группировки, в свою очередь, наносят ракетные удары по израильской территории, отдельные снаряды достигают окраин Тель-Авива.



Рост насилия в регионе вызвал бурную реакцию в мире. В Конгресс США впервые в истории внесли законопроект о запрете на продажу американских вооружений израильской армии. По мнению членов Конгресса от Демократической партии, Белый дом должен активнее влиять на Израиль в палестинском вопросе. По информации местных СМИ, президент США Джо Байден попросил у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность ударов по Газе.



Однако в своей последней речи лидер Израиля вновь заявил о том, что "военная операция в Газе продлится столько, сколько потребуется для восстановления мира".



Таким образом, вопрос о возможном перемирии и его сроках пока остается дискуссионным. В руководстве палестинского движения ХАМАС заявляют, что прекращение огня - вопрос одного или двух дней. Однако утром в четверг с территории сектора Газы в очередной раз были обстреляны израильские города.



Многие израильские СМИ, например, газета "Гаарец", считают, что правительство страны пока не готово идти на мир. По их информации, для премьер-министра Нетаньяху и его сторонников принципиально важно нанести решающее поражение палестинским группировкам. Окончание конфликта без очевидной военной победы, считают СМИ, станет для Нетаньяху политическим поражением. С подобным мнением выступил и военный эксперт Юрий Лямин, который считает, что на конфликте пока рано ставить точку.



- Почему ХАМАС вообще начал обстрелы Израиля? Они заступились за арабов в Иерусалиме, которых выселяли из их домов. Если этот вопрос не решится, то для ХАМАС это будет потеря лица, и они тогда могут возобновить обстрелы. С другой стороны, в Израиле сейчас грядут выборы, и Нетаньяху тоже нужна красивая картинка военной победы над террористами. Так что перемирие сейчас возможно, но не факт, что оно продлится долго. Тут из-за любой незначительной мелочи все может снова вспыхнуть.



- А какие потери от конфликта несет Израиль? Я имею в виду - много ли ракет пропускает система ПВО "Железный купол" и какой урон наносят палестинские ракеты?



- Что касается системы "Железный купол", то я не люблю в этом вопросе обе крайности. То есть одни говорят, что это "чудо-оружие", а другие - что оно никуда не годится. Факт, что без него Израилю точно было бы хуже. Но часть ракет он все-таки пропускает. Поэтому на юге страны многие люди вынуждены сидеть в убежищах, предприятия не работают. Так что эти обстрелы наносят экономический урон очень сильный. Израильские власть могут быть заинтересованы в перемирии по этой причине.



- А если перемирие будет заключено, оно будет долговечным?



- Я боюсь тут делать стопроцентные прогнозы. С одной стороны Египет стимулирует ХАМАС к миру, предлагает деньги на реконструкцию Газы. С другой - США давят на Израиль. Но здесь никто гарантий точно не даст. Кстати, конфликт может обостриться не прямо сейчас, а скажем - через год. Если, например, Израиль будет дальше пытаться выселять арабские семьи из их домов в Иерусалиме. Так что мира пока никто гарантировать не может.



Артемий ШАРАПОВ