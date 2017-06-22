Зампредом КырКабмина по цифре стал 35-летний бугу Догоев - фигурант "паспортного" корруп-скандала

16:00 20.05.2021

20 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Дастан Догоев назначен на пост замглавы кабмина - министра цифрового развития



Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в соответствии со статьей 4 Закона "О Конституции Кыргызской Республики", принятого референдумом 11 апреля 2021 года, Дастан Догоев назначен заместителем председателя кабинета министров - министром цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Дастан Догоев сменил на этом посту задержанного за вымогательство крупной суммы денег Азамата Дыйканбаева.



Новому замглавы кабмина в августе исполнится 35 лет. Он выпускник Кингстонского университета - получил степень бакалавра по специальности "бизнес-управление". В мае 2019-го был назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи. Работал советником Сооронбая Жээнбекова. Оба намеревались создать клуб цифровых лидеров, но не создали.



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ДОГОЕВ ДАСТАН



Род. 3.08.1985 в городе Караколе Иссык-Кульской области. Кыргыз



Образование:



2007 - Кавэндиш-колледж Лондон по специальности "управление бизнесом"



2008 - Кингстонский университет, бакалавр по специальности "бизнес-управление"



2009 - проходил курсы повышения квалификации по Программе предварительных условий, "Пять предварительных шагов ХАССП", "Семь обязательных процедур ИСО 22000-2005".



Школа бизнеса и юриспруденции, Университет Кингстон Лондон, Великобритания, степень бакалавра с отличием.



Кавэндиш Колледж Лондон, Великобритания, Британский национальный диплом о высшем образовании - Edexcel Level 5 BTEC Higher National Diploma, Business Management.



Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Институт интеграции международных образовательных программ, Кыргызско-Американский факультет информационных технологий и Интернет.



Трудовая деятельность:



Июль 2009 год - сентябрь 2009 г.. - Германское общество технического сотрудничества (GTZ), эксперт.



Май 2009 год - январь 2010 год - ОсОО "Мираж Корпорейшн", Miraj Investment Group, заместитель генерального директора.



Февраль 2010 год - апрель 2012 год. - FreeBalance Inc., Проект GTAC, Всемирный банк, Министерство финансов Кыргызской Республики. Проект ИСУГФ, Всемирный банк, Министерство финансов Украины. Проект ИСУГФ, Азиатский банк развития, Министерство финансов Узбекистана, функциональный эксперт/бизнес-аналитик по информационной системе управления казначейством.



05.-08.2012 - начальник отдела управления проектами ГУ "Инфо-Система" при Министерстве финансов КР,



09.2012-01.2014 - начальник отдела управления проектами, заместитель директора по развитию ГУ "Инфо-Система" при Министерстве финансов КР,



02.-06.2014 - начальник отдела управления проектами ГУ "Инфо-Система" при Министерстве финансов КР,



С 5 июня 2014 года - зам. председателя Государственной регистрационной службы при правительстве КР.



С 22.06.2017 - 14.02.2018 - председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской Республики



В 2018-2019 - советник Президента КР на общественных началах.



с 30 мая 2019 - 16 июня 2020 - председатель Государственного комитета информационных технологий и связи КР



В КирСМИ указано, что сам подал в отставку, поступив на учебу в Гарвард



о последнему громкому делу в ГРС - по закупке бланков биометрических загранпаспортов - Дастан Догоев проходит свидетелем. Во время допроса в ГКНБ прошла информация, что его задержали, но после чекисты опровергли это.



Его адвокат Бакыт Осмоналиев заявил, что Дастан Догоев не имеет никакого отношения к тендеру на закупку загранпаспортов.



Напомним, что руководство ГП "Инфоком" и ГРС задержано и водворено в СИЗО ГКНБ. Решением суда арестованы директор ГП "Инфоком" Талант Абдуллаев, статс-секретарь Данияр Бакчиев и заместитель председателя ГРС Русланбек Сарыбаев. Последний возглавлял тендерную комиссию по закупке бланков для биометрических паспортов. Его отпустили под домашний арест.



Всем троим предъявлено обвинение в коррупции.



По данным Министерства юстиции, у Дастана Догоева было ОсОО "Макс Трейд". Компания, зарегистрированная в 2005 году, прекратила свое существование 22 апреля 2019-го.