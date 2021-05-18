Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты

19:06 20.05.2021

Субхонзода: Таджикистан приостановил полеты двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на авиабилеты

Май 18, 2021

Барот Юсуфи

Алишер Зарифи



Глава Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода заявил, что приостановка полетов в страну российскими авиакомпаниями "Сибирь" и "Северный ветер" связана с завышением цен на авиабилеты.



Российские перевозчики, по его словам, повысили тарифы на билеты в нарушение ранее заключенного соглашения.



"Средняя цена авиабилета установлена от 6000 до 8500 сомони. Однако многие пассажиры жалуются, что стоимость авиабилета выросла до 13-14 тысяч сомони. Мы разрешили авиакомпаниям, в виде исключения, перевозку застрявших в аэропортах пассажиров, - сказал Икром Субхонзода в беседе с радио Озоди 18 мая. По его словам, "Сибирь" и "Северный ветер" могут возобновить перелеты, если установят стоимость билетов согласно достигнутым ранее договоренностям".



Ранее некоторые источники сообщили, что Агентство граажданской авиации запретило российским авиакомпаниям перевозить пассажиров на крупном лайнере, так как такие самолеты не соответствуют требованиям безопасности в аэропортах Таджикистана. Икром Субхонзода не стал опровергать эту версию, но повторил, что главная причина приостановки рейсов - завышение цен на авиабилеты в российские города.



Однако Фирузджон Юнусов, официальный представитель "Северного ветра" утверждает, что цена авиабилета на рейсы авиакомпании не превышает 8500 сомони.



"С 1 июня мы планируем снизить цены на наши рейсы. О том, что авиабилеты продаются по завышенной цене мы не знаем. Завышение цен – дело рук сотрудников авиакасс", добавил он.



Ранее Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана попросило российские авиакомпании установить цены на авиабилеты не дороже 8000 сомони, в противном случае полеты в Таджикистан будут запрещены. Такие предупреждения, по словам Икрома Субхонзода, получили также авиакомпании "Уральские авиалинии" и "UTair".



Тем временем, некоторые пассажиры в беседе с Радио Озоди сообщили, что приобрели авиабилеты по очень высокой цене. "Вчера мои земляки купили авиабилеты по 12 тыс. 700 сомони", сказал житель Кубодианского района Максудали Юлдошев.



А житель Шахритусского района Фозил Имомназаров сетует, что уже неделю не может вылететь в Россию.



"Нам обещали, что рейс состоится 20 мая, но в это верят не все. Наши проблемы никто решать не собирается. Многие ночуют в парку недалеко от аэропорта в надежде вылететь в Россию по приобретенным авиабилетам", добавил наш собеседник.



Застрявшие пассажиры рассказали, что уже по три раза делали тест на COVID-19, а обеспечить их ночлегом и питанием никто не собирается. "Кто возместит наши убытки?", возмущено спрашивают они.



Закон обязывает авиакомпании обеспечивать пассажиров, чей рейс задерживается, ночлегом в отеле и питанием. "Но это только в том случае, если рейс задерживается по вине авиакомпании. В данным случае, полеты не состоялись не по нашей вине, а из-за запрета Агентства гражданской авиации", - пояснил представитель авиакомпании "Северный ветер" Фирузджон Юнусов.