Грозит ли Украине антиамериканский бунт олигархов? - Олег Царев

19:13 20.05.2021 Американцы стремятся зачистить Украину от олигархов – это осмысленное, логичное и прагматичное решение Вашингтона.



Дело в том, что олигархи проявили себя как кукловоды событий весны-лета 2014 года: с ними были договоренности по Харькову, Мариуполю, Днепропетровску, а существующий политический и территориальный расклад – дело их рук, без них Русская весна могла бы достичь больших успехов, но на тот период в огромном влиянии олигархов США видели необходимость и даже благо.



Не является секретом, какие огромные средства Коломойский выводил из бюджета Украины во времена Януковича, это было по сути вымогательство: шантажируя банкротством Приватбанка и как следствие обвалом рынка депозитов, он получал рефинансирования в нужных объемах.



Во времена Порошенко Коломойский провернул схему со своими крымскими активами: получив рефинансирование от Нацбанка под залог имущества, оценочная стоимость которого была завышена примерно в 100 раз, он выбросил гривну на рынок и скупил доллар, что привело к катастрофическому падению курса. Нужно понимать, что такие схемы не проходили без участия Петра Алексеевича: за все операции, связанные с рефинансированием Приватбанка, Порошенко получал свою долю в размере 25% от суммы. Поскольку Петр Алексеевич предпочитал наличные, а таких кредитов для банка Коломойского было много, то этим объясняется несколько КАМАЗов наличных в доме Порошенко в Козине под Киевом. Порошенко как Президент должен был быть олигархическим арбитром, но вместо этого сам стал частью дележа и очень активным – это только один из примеров.



МВФ вливает деньги на Украину – олигархи их разворовывают, и это уже давно поставлено на поток. В конечном счете все транши – это деньги американских налогоплательщиков, США устали от непомерных аппетитов украинских олигархов, и Вашингтон не устраивает, что в Украине остаются игроки, с которыми приходится договариваться.



Сейчас олигархи из фактора необходимого превратились в фактор мешающий, они стоят на пути неизбежных исторических процессов: Украина должна быть под полным контролем ТНК, здесь будут иностранные военные базы, американцы выкупят все – им не нужны кукловоды-конкуренты. Даже теоретическая ценность олигархов в случае дальнейшего обострения на Донбассе – возможность использовать их как спонсоров тех или иных процессов в украинском обществе - уже не является аргументом против зачистки.



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Поэтому США системно и планомерно отбирают у олигархов рычаги влияния через решения СНБО, формирование внутренней политики Зеленского, закон о статусе олигарха, который в скором времени начнет рассматривать Верховная Рада, даже попытка поставить под свой контроль даже суды – все это направлено на то, чтобы отрезать олигархов от государственных потоков, монополий, влияния на СМИ и лишить их возможности защитить свои интересы в суде. Все это приведет к тому, что олигархи не смогут влиять на власть в Украине.



Пинчук уже продает активы, перевел свой главный офис в Лондон, туда же вывез семью, а ведь он был одним из спонсоров Демократической партии и проводником интересов Сороса в Украине – ему пока дают возможность просто уйти из страны самостоятельно. Он понимает сигнал.



У большинства олигархов, как и у Коломойского, остается надежда, что их былые "заслуги" не забудут. Ахметов, например, надеется на Яценюка, которому он уже длительное время продолжает оказывать финансовую помощь: расчет на то, что Яценюк выстроит отношения с Нуланд, и это даст Ахметову своеобразный иммунитет от зачистки.



Антиамериканский олигархический бунт или переход из "украинского окопа" в сторону России крайне маловероятен: уже два года олигархи пытаются договориться, проводят встречи, а консенсуса нет – каждый по-прежнему рассчитывает в этой возне заполучить активы друг друга. Эта ситуация напоминает случай с разрубленной пополам акулой: она уже мертва, но продолжает хватать мясо – этот подсознательный инстинкт движет украинскими олигархами, и ничего они с собой поделать не могут.



Американцы стремятся зачистить Украину от олигархов – это осмысленное, логичное и прагматичное решение Вашингтона.



Дело в том, что олигархи проявили себя как кукловоды событий весны-лета 2014 года: с ними были договоренности по Харькову, Мариуполю, Днепропетровску, а существующий политический и территориальный расклад – дело их рук, без них Русская весна могла бы достичь больших успехов, но на тот период в огромном влиянии олигархов США видели необходимость и даже благо.



Не является секретом, какие огромные средства Коломойский выводил из бюджета Украины во времена Януковича, это было по сути вымогательство: шантажируя банкротством Приватбанка и как следствие обвалом рынка депозитов, он получал рефинансирования в нужных объемах.



Во времена Порошенко Коломойский провернул схему со своими крымскими активами: получив рефинансирование от Нацбанка под залог имущества, оценочная стоимость которого была завышена примерно в 100 раз, он выбросил гривну на рынок и скупил доллар, что привело к катастрофическому падению курса. Нужно понимать, что такие схемы не проходили без участия Петра Алексеевича: за все операции, связанные с рефинансированием Приватбанка, Порошенко получал свою долю в размере 25% от суммы. Поскольку Петр Алексеевич предпочитал наличные, а таких кредитов для банка Коломойского было много, то этим объясняется несколько КАМАЗов наличных в доме Порошенко в Козине под Киевом. Порошенко как Президент должен был быть олигархическим арбитром, но вместо этого сам стал частью дележа и очень активным – это только один из примеров.



МВФ вливает деньги на Украину – олигархи их разворовывают, и это уже давно поставлено на поток. В конечном счете все транши – это деньги американских налогоплательщиков, США устали от непомерных аппетитов украинских олигархов, и Вашингтон не устраивает, что в Украине остаются игроки, с которыми приходится договариваться.



Сейчас олигархи из фактора необходимого превратились в фактор мешающий, они стоят на пути неизбежных исторических процессов: Украина должна быть под полным контролем ТНК, здесь будут иностранные военные базы, американцы выкупят все – им не нужны кукловоды-конкуренты. Даже теоретическая ценность олигархов в случае дальнейшего обострения на Донбассе – возможность использовать их как спонсоров тех или иных процессов в украинском обществе - уже не является аргументом против зачистки.



Поэтому США системно и планомерно отбирают у олигархов рычаги влияния через решения СНБО, формирование внутренней политики Зеленского, закон о статусе олигарха, который в скором времени начнет рассматривать Верховная Рада, даже попытка поставить под свой контроль даже суды – все это направлено на то, чтобы отрезать олигархов от государственных потоков, монополий, влияния на СМИ и лишить их возможности защитить свои интересы в суде. Все это приведет к тому, что олигархи не смогут влиять на власть в Украине.



Пинчук уже продает активы, перевел свой главный офис в Лондон, туда же вывез семью, а ведь он был одним из спонсоров Демократической партии и проводником интересов Сороса в Украине – ему пока дают возможность просто уйти из страны самостоятельно. Он понимает сигнал.



У большинства олигархов, как и у Коломойского, остается надежда, что их былые "заслуги" не забудут. Ахметов, например, надеется на Яценюка, которому он уже длительное время продолжает оказывать финансовую помощь: расчет на то, что Яценюк выстроит отношения с Нуланд, и это даст Ахметову своеобразный иммунитет от зачистки.



Антиамериканский олигархический бунт или переход из "украинского окопа" в сторону России крайне маловероятен: уже два года олигархи пытаются договориться, проводят встречи, а консенсуса нет – каждый по-прежнему рассчитывает в этой возне заполучить активы друг друга. Эта ситуация напоминает случай с разрубленной пополам акулой: она уже мертва, но продолжает хватать мясо – этот подсознательный инстинкт движет украинскими олигархами, и ничего они с собой поделать не могут. Источник - zavtra.ru

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