В избирательные бюллетени Казахстана вернули любимую народом графу "Против всех"

22:15 20.05.2021

20 мая 2021,

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки в Конституционный закон РК "О выборах в Республике Казахстан", а также пакет сопутствующих поправок к нему, устанавливающих возврат в избирательные бюллетени графы "Против всех" и снижение порога для прохождения в Мажилис с 7% до 5% для партий, передает корреспондент zakon.kz.



Как ранее указывалось в заключении профильного комитета Мажилиса, законопроект разработан во исполнение Послания президента РК народу Казахстана от 1 сентября прошлого года о прямой выборности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа.



В частности, в Конституционный закон РК "О выборах в РК" вносятся предложения в части назначения выборов акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, требований, предъявляемых к нему, порядка выдвижения кандидатов на указанные должности. В связи с этим законопроект предусматривает как выдвижение кандидатов в акимы политическими партиями, так и самовыдвижение граждан, при этом самовыдвиженец должен собрать в свою поддержку соответствующее количество подписей. Устанавливается порядок сбора подписей в поддержку кандидатов (самовыдвиженцев) в акимы, порядок их регистрации, снятия кандидатуры, отмены решения о выдвижении кандидатом, выдвижения кандидатов в акимы после окончания срока регистрации, порядок подсчета голосов при выборах акима, установления и опубликования итогов данных выборов, - поясняли в комитете.

В целях реализации предложения Президента РК, данном на открытии первой сессии Парламента седьмого созыва, в бюллетени, выдаваемые на выборах всех уровней, вносится графа "Против всех", а также с 7 до 5%снижается порог прохождения в Мажилис Парламента для политических партий.



При обсуждении законопроекта сохранена действующая редакция подпункта 2) пункта 4 статьи 4 Конституционного закона "О выборах в РК", поскольку нормами статей 75 и 77 Конституции РК установлено, что правосудие в Казахстане осуществляется только судом и при применении закона судья должен руководствоваться принципом, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.



Полномочия территориальной избирательной комиссии в статье 14 Конституционного закона "О выборах в РК" дополнены нормой об образовании избирательных округов по выборам акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.



Кроме того, нормы законопроекта приведены в соответствие с законом РК "О государственной службе РК" и законом РК "О правовых актах".



Сопутствующим проектом закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов" определяется порядок прекращения полномочий акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.



Предусматривается порядок выдвижения кандидатов в акимы городов районного значения, села, поселка, сельского округа от политических партий, что позволит расширит роль и ответственность политических партий. Исключается проведение аттестации, ротации акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также конкретизируются вопросы проведения специальной проверки для указанных государственной должности.



На пленарном заседании Сената Парламента депутаты поддержали предложенные поправки. Таким образом, закон и сопутствующий документ считаются принятыми и направляются на подпись Президенту.



Оксана Скибан, Нур-Султан