Как Зеленский превратился в худшую версию Порошенко, - Н.Стороженко

00:08 21.05.2021 Владимир Зеленский старался убедить, что скоро на Украине станет лучше



20 мая 2021, Николай Стороженко



Президент Украины Зеленский публично подвел итоги двух лет пребывания на этом посту – и сделал это пафосно и вместе с тем парадоксально. Человек, который пришел к власти на волне массового желания избавиться от Порошенко, теперь сам стал почти неотличим от своего предшественника. Отличает его от Порошенко разве что один-единственный пункт.



Пресс-конференцию по поводу завершения второго года президентских полномочий Владимира Зеленского его офис организовал в цехах авиастроительного предприятия "Антонов". И не только из соображений соблюдения карантинных ограничений. Сам Зеленский объяснил выбор желанием помнить о прошлом. "Мы должны помнить о прошлом, понимать, где и в каком состоянии мы сегодня находимся и что мы будем делать. Думать и строить будущее, строить нашу независимость. Нашу Украину".



Однако объяснение получилось с оговоркой. Авиационное КБ "Антонов" – это действительно прошлое Украины. Примерно как мегалитические сооружения древности, глядя на которые современный человек не может объяснить сам себе, как это вообще можно было построить. Хотя в обоих случаях на поверку оказывается, что все не так уж и сложно – было бы желание это самое прошлое изучать, а не только о нем помнить.



Пышная независимость



Итак, о чем же говорил Зеленский? Главное, что стоит отметить сразу же: говорил он не о том, чего все ждали, и не о том, о чем должен был. В такой день Зеленскому стоило бы сосредоточиться на двух основных темах:



1. Что сделано за два года, какие обещания выполнены и почему не выполнены оставшиеся;



2. Чем качественно Украина Зеленского ("наша Украина") отличается от Украины образца 2014–2019 годов, Украины Петра Порошенко. Напомним, что в первом туре выборов действующий президент Украины получил 5,71 млн голосов, тогда как во втором – 13,54 млн. Как минимум 8 млн украинцев проголосовали за Зеленского лишь с одной внятной мотивацией: лишь бы не Порошенко.



"Конечно, надежды на то, что отношения наши с приходом нового президента Украины улучшатся, к сожалению, не оправдались", – констатировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Однако такие же надежды питал не только МИД России, но и немалая часть граждан Украины. И было бы честно сказать им хотя бы что-то ободряющее.



Вместо этого Зеленский предпочел рассказать о подготовке празднования 30-летия независимости Украины. Предыдущая красивая дата пришлась как раз на президентский срок его соперника (2016). Порошенко не просто возобновил традицию проведения военных парадов на день независимости, но и впервые с 2008 года вывел в центр Киева военную технику. И, разумеется, в 2016-м парад был особенно грандиозным. 200 единиц техники, более 4,5 тыс. военнослужащих. Последний раз Киев видел такое еще в 2001 году (тогда на параде присутствовал даже Владимир Путин).



Зеленский в 2019–2020 годах показательно воздерживался от военного пафоса: мол, я не Порошенко, чтобы накручивать себе популярность такими приемчиками (в 2018-м, перед началом выборов, Порошенко притащил для участия в параде натовских солдат, пресловутые "Джавелины" и даже военных капелланов). Но теперь, на фоне падения рейтинга, и порошенковские приемы пригодятся: "Будет парад, большой – на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане". Судя по тому, что гулять собрались три дня, Зеленский решил переплюнуть все парады Порошенко разом.



Да и выбор места для пресс-конференции тоже намекает на то, что офис президента будет чаще использовать армию, оружие и военпром для создания Зеленскому более выгодного фона.



В конце прошлого года Зеленский взял своеобразное шефство над "Антоновым" (завод получил заказ на три транспортника Ан-178 для ВСУ). Порошенко похожим образом опекал производство ПТРК "Стугна" и бронетехники в Харькове.



Закончить тему независимости Украины стоит одним уточнением. Чем дальше от ее провозглашения, тем пышнее становятся празднования. И тем меньше самой независимости. Еще при Порошенко констатировалась несамостоятельность руководства Украины в вопросах внутренней (вплоть до согласования кандидатур руководителей департаментов в министерствах, ГПУ и пр. с посольством США) и внешней политики. При Зеленском эта несамостоятельность обретает уже анекдотические формы. Министр здравоохранения на ужине у временного поверенного в делах США на Украине узнает, какие вакцины Украина будет покупать, а какие – нет. А украинские правоохранители после победы Джо Байдена на президентских выборах спешно бросаются закрывать уголовные дела против Хантера Байдена, которые открывали при президенте Дональде Трампе. Ну а пышные празднования не слишком успешно эту грустную реальность камуфлируют.



Победили Медведчука



Далее Зеленский упомянул еще одну свою заслугу – и сам признал, что ее не было в перечне его предвыборных обещаний. Но она настолько важна, что не упомянуть о ней нельзя. "Не помню, была ли на билбордах эпоха Медведчука... Считаю, что эта эпоха заканчивается".



Речь, конечно же, об атаке на главу украинской оппозиционной партии ОПЗЖ, которую Зеленский активно ведет с начала года. Сначала были введены санкции против телеканалов, принадлежащих однопартийцу Виктора Медведчука. Члены СНБО потом признались, что даже не читали то, что подписывают. Затем санкции ввели уже в отношении самого Медведчука, его жены и принадлежащих им компаний и банковских счетов. Сегодня лидер ОПЗЖ находится под домашним арестом. "Это даже не программа президента, а общества", – акцентирует президент, и даже как-то забываешь уточнить: а те самые 13,5 млн избирателей точно голосовали именно за это?



Подоплека происходящего станет яснее, если вспомнить, что (по задумке администрации Порошенко) его соперником на выборах станет... Медведчук как один из лидеров ОПЗЖ. Это обкатанная украинская политтехнология: действующий президент загодя готовит себе спарринг-партнера на выборы. Но тогда все пошло не по плану, ОПЗЖ выставила кандидатом Юрия Бойко. Но соратники Порошенко от плана отказываться не стали, и ГПУ в разгар президентских выборов открыла уголовное дело в отношении Медведчука (февраль 2019 года).



Поэтому и тут Зеленский ничем не отличается от своего предшественника, готовясь протащить во второй тур удобного себе политика. Впрочем, у предшественника это как раз не вышло.



Нанайская борьба с бедностью



Зато завершить эпоху бедности Зеленский изначально действительно обещал. И тут получилось как в известном анекдоте:



– Хотим, чтобы не было богатых.



– Странно. А папа хотел, чтобы не было бедных.



Бороться с бедностью в команде Зеленского решили посредством борьбы с олигархами (снова Медведчук), контрабандистами, ворами в законе, а также усилением силовой вертикали и ее финансирования. Все это мы уже тоже видели.



Порошенко в свое время тоже боролся с олигархами в лице Игоря Коломойского. Кампаний по борьбе с контрабандой было даже несколько, все они окончились увеличением неофициальной "таксы". А уж наращивать бюджеты МВД, СБУ и генпрокуратуры начали еще в 2014 году. Единственная разница: команда Зеленского использует для борьбы с неугодными механизм СНБО и санкций. Во-первых, их легче применять: закон удобно выписан, ввести их можно в отношении кого угодно, будь он хоть трижды невиновный праведник. Во-вторых, сложнее опротестовать в судах.



Правда, есть еще один способ: "Мы хотим построить страну, в которой нет бедности. Это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее, увеличение минимальной зарплаты с пяти до шести тысяч гривен – это мы ввели. С четырех, если быть справедливым, когда я стал президентом... До конца этого года будет шесть с половиной тысяч гривен", заявил Зеленский.



Нет, не с нуля. Повышать минимальную зарплату начали еще при Порошенко. С января 2017-го – сразу вдвое (с 1600 до 3200 грн). Затем – до 3700 (с 2018-го) и до 4700 (с 2019-го, так что тут Зеленский что-то путает). Но борьбой с бедностью эти повышения являются лишь на бумаге. Есть сразу два механизма, которые вынимают эти деньги из карманов украинцев и кладут обратно в казну: тарифы на ЖКХ и рост стоимости потребительской корзины.



От размера минимальной зарплаты зависит, какое количество украинских семей получат субсидию на оплату ЖКУ. Еще в начале правления Порошенко тарифы выросли кратно вслед за падением курса гривны. И чтобы не допустить вала неплатежей, власти возродили подзабытый механизм субсидирования. Размер субсидии зависел от уровня доходов. А тот, в свою очередь, от уровня минимальной зарплаты. Повышая ее, украинская власть просто перекладывает деньги из одного кармана в другой. Больше зарплаты получат бюджетники, зато меньше субсидий придется выдать. В январе 2021 года ее получали 3,1 млн домохозяйств. Тогда как на пике это количество доходило до 6,9 млн (2017).



Повышение Зеленским минимальной зарплаты точно так же вернется населению ростом тарифов.



Накануне пресс-конференции Зеленского правительство Украины отменило режим ПСО для теплокоммунэнерго, который позволял устанавливать фиксированную стоимость газа для отопления в осенне-зимний период. На практике, по оценке экспертов, это будет означать рост тарифа на тепло в сезон 2021/2022 в 1,5–1,7 раза. К тому же многие небольшие города рискуют перезимовать с холодными батареями, поскольку ПСО еще и давал возможность отсрочки платежей, а теперь платить придется вперед.



С потребительской корзиной еще проще. Продажа продукции АПК – уже давно вторая по значимости статья экспорта Украины. Растут мировые цены – растут и внутриукраинские. Однако в последнее время цены на украинском рынке даже опережают цены у соседей. Причем как в ЕС, так и в России. Частично виновата эпидемия COVID-19, из-за которой выросли мировые цены. Однако еще осенью 2019 года украинские аграрии просили правительство ограничивать импорт российских овощей.



Донбасс



Тему Донбасса – главную для него – Зеленский и журналисты затрагивали даже не один раз. Однако ничего нового Зеленский не сказал. И тем более не ответил, почему спустя два года Украина, по сути, не приблизилась к миру ни на шаг. В этом он тоже похож на своего предшественника, обещавшего завершить АТО не за месяцы и дни, а за часы. К слову, Порошенко через четыре года просил прощения за эти слова.



Зеленский пока не просит – видимо, еще надеется хоть на что-то, что во время пресс-конференции 2022 года можно будет выдать за прогресс. В конце апреля он прямо предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе (а потом – в Ватикане). 20 мая он заявил: "Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и России [об организации встречи]".



Однако, судя по комментарию Дмитрия Пескова ("гипотетический набросок к гипотетической встрече"), такой разговор может вестись довольно долго. Тем более что смысла в ней немного. Киев несамостоятелен в решении куда менее значимых вопросов.



Итоги подводим не только мы. 19 мая Комитет избирателей Украины огласил итоги своего анализа программы кандидата Зеленского и двух лет работы президента Зеленского. Выводы таковы: "Из избирательной программы Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 – не выполнены, восемь – частично или полностью выполнены... Преимущественно реализованы "второстепенные" обещания, которые не имеют существенного влияния на жизнь граждан. Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены".



Впрочем, даже журналисты не слишком гоняли Зеленского по пунктам его же программы. То ли это несоответствие их тоже не волнует, то ли опасаются пополнить санкционный список.



Итого, если просеять все, о чем Зеленский говорил на пресс-конференции, и выделить из этого то, что отличает его от Петра Порошенко, останется разве что земля. Порошенко продать ее не успел, а Зеленский надеется успеть. И это не менее символично, чем пресс-конференция на старом авиазаводе, к основанию которого современная Украина не имеет никакого отношения. Источник - vz.ru

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